El ascenso de los directores de tecnología: se convierten en la mano derecha de los CEO

Los roles del C-level de las empresas corporativas se han ajustado tras la acelerada transformación digital que, si bien no inició con la pandemia de Covid-19, sí se aceleró con ésta. Los directores de tecnología (CTO, por sus siglas en inglés) han adquirido mayor relevancia al grado de que hoy son tan importantes como los directores de finanzas (CFO) u operaciones (COO) para las decisiones de negocio que tomen los directores generales (CEO).

Hoy la tecnología puede traducirse en negocio en casi en cualquier sector de la economía. Las compañías tecnológicamente mejor preparadas, sean de la industria que sean, corporativas o startups, tienen una ventaja competitiva crucial para salir triunfantes de la compleja arena empresarial. Y es en ese contexto que los directores de tecnología se han convertido en una suerte de coach en la esquina del ring que influye cada vez más en las decisiones de los CEOs.

El rol de los directores de tecnología pasó de ser visto como un área más en la compañía a sentarse en la mesa del CEO. Ya no solo se encargan de aspectos técnicos de una empresa, de los fierros como se dice en el argot popular, sino que ahora proveen al CEO de una visión de cómo la tecnología puede lograr objetivos comerciales, evaluar oportunidades y riesgos, agilizar la operación y generar eficiencias, o medir resultados clave para la organización.

Su capacidad para aprovechar la tecnología en beneficio comercial de la empresa los ha convertido en socios estratégicos clave para los directores generales. Según la consultora KPGM, los CTOs pueden “apalancar al negocio mediante la innovación y la transformación digital para permitir que la empresa alcance los resultados planeados de una forma resiliente, automatizada y con el uso de tecnologías de vanguardia”.

Este ascenso de los directores de tecnología dentro de las empresas queda ilustrado en números en un estudio que realizó IDC, mediante el cual entrevistó a los CTOs de 112 empresas mexicanas de 500 y hasta 10,000 empleados de industrias como las finanzas, la manufactura, el retail y los servicios profesionales. La conclusión del estudio podría resumirse en que “los directores de tecnologías de son quienes están tomando el liderazgo del proceso de digitalización dentro de los negocios”.

Claudia Medina, senior manager de Enterprise Solutions de IDC comenta que “los CTOs no eran personas que estaban lejanas al CEO, pero tampoco eran alguien que estaba sentado en la mesa directiva tomando decisiones. Este papel lo hemos visto evolucionar en los últimos 5 años, en donde ya hay mucha más cercanía, se le hace partícipe de la toma de decisiones. Ya estamos viendo una creciente colaboración de los CTOs en la estrategia de negocios y no solamente en la parte técnica-tecnológica que responde únicamente a procesos cotidianos”.

De acuerdo con el estudio, en los últimos 12 meses los jefes de tecnología de las empresas se sienten más cercanos que nunca al CEO, han visto cómo ha aumentado la urgencia por acelerar el proceso de digitalización del negocio, se han involucrado en la toma de decisiones estratégicas en otras áreas, ven una creciente demanda para implementar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, se han sentido más desafiados a participar en varias discusiones importantes de la empresa.

El documento indica que 96% de los directores de tecnología participan en decisiones empresariales. De estos, 32.4% asegura que tiene voz en la toma de decisiones siendo uno de los principales impulsores de procesos; 29.6% refiere que es el principal tomador de decisiones en algunas discusiones; 23.1% dice que influye en las decisiones con información y conocimiento del área de TI y 14.8% hace sugerencias y recomendaciones para ser considerados durante todo el proceso.

Claudia Medina explica a Forbes México que “en el sector corporativo el CTO ya toma un papel relevante. Vemos por ahí incluso diferentes foros, antes no veíamos a estas figuras recibir algún reconocimiento por la estrategia, hoy ya está inundando de publicaciones donde el CTO es el protagonista, porque revolucionó el modelo de negocio, no solamente agilizó procesos”.

“El papel ha evolucionado, pero no está evolucionando al mismo nivel en todos los segmentos empresariales. Si te vas a pymes o la capa media de los negocios, no existe esa figura, va relegado en algunos tamaños de empresa, pero definitivamente en el segmento corporativo ya son muy pocas las empresas donde el CTO no es relevante”, añade.

Por su parte, Julio Velázquez, director general de Google Cloud México, considera que los directores de tecnología han logrado posicionarse dentro de las empresas gracias a la implementación de proyectos exitosos de transformación digital, y en muchos casos se están volviendo el brazo derecho de los CEO quienes, por su cuenta, “hoy saben lo que la tecnología puede hacer por ellos y están demandando cada vez más eso” a sus encargados de tecnología.

Alejandro Marroquín, responsable de tecnología de Broxel, estima que “hace algunos años todavía se veía a las áreas de tecnología solamente para resolver temas técnicos, para tener funcionando la infraestructura de tecnologías de la información y los procesos relacionados con esa infraestructura. Conforme ha pasado el tiempo la parte tecnológica se empieza a entrelazar mucho más con la parte de negocio y eso es lo que fomenta que los líderes de tecnología tomen un papel más relevante dentro de la toma de decisiones de la empresa”.

“Ya las personas de tecnología no solo somos expertos técnicos, también tenemos que ser expertos en muchos temas de negocio, inclusive en temas de riesgo de implementar cierta plataforma tecnológica o de no implementarla, también se espera que estos líderes técnicos sean mucho más emprendedores, poder experimentar y proponer a la empresa y las diferentes áreas de negocio otras formas de llegar a nuevos segmentos de clientes, para ofrecer nuevos productos que a lo mejor no estaban disponibles con tecnologías anteriores”, opina.

José Agustín Ochoa, director de Data e IT de Gulf Gasolineras, señala que “la tecnología ha sido el diferenciador de los negocios. En un mercado con tanta diversidad de marcas como lo es el de la gasolina, contra la marca que tiene el Estado, la tecnología es un diferenciador. ¿Qué es lo que hace que alguien vaya a nuestras estaciones y qué hace que alguien se pueda interesar en adquirir la marca? La tecnología. Un chofer de plataforma puede ver nuestra aplicación y ver que tiene un descuento de un peso por litro, para alguien que carga 3 tanques a la semana, es una suma que puede representar un día de trabajo, y eso es un diferenciador tecnológico”.

Julio Solórzano, head de IT para México, Centroamérica y Caribe en Siemens, añadió que “anteriormente nos veían como un área más, como un área legacy, pero pasamos de ser de esas áreas que solo dábamos un servicio y que nos veían como los que implementábamos un sistema, una computadora, impresión, los móviles, a ahora ser un socio estratégico, somos parte de la estrategia de la organización. La pandemia generó un impulso tecnológico, entonces esto hizo que la función del CTO se volviera mucho más relevante”.

