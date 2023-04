Creel, un místico Pueblo Mágico de México que tienes que conocer

Este pueblo de Chihuahua, que originariamente fue una comunidad rarámuri nombrada Rochivo, cambió su nombre al inaugurarse la estación del tren, en 1907, pues el gobernador de la entidad en ese entonces era Enrique Creel.

Con el paso del tiempo, este lugar ha cobrado gran relevancia, no solo por su por su actividad económica y punto de enlace con otras regiones, sino también por las bellezas naturales que se encuentran alrededor, por lo que ha sido reconocido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como uno de los Best Tourism Villages of the World 2022.

El lugar puede ser el escenario perfecto para quienes gustan de los deportes extremos: ahí los turistas practican senderismo, o pasean en bicicleta por las rutas diseñadas para ello, también hay cuatrimotos disponibles en renta. A sólo 45 kms. por la carretera hacia Estación El Divisadero, en el Parque de Aventura Barrancas del Cobre podrás disfrutar del teleférico, es el segundo más largo del mundo sin torres intermedias; literalmente volar en el zip rider, (la primera tirolesa más larga del mundo), o bien, hacer el circuito de 7 tirolesas con una distancia conjunta de 5 kilómetros, hacer rappel y escalada en roca en la vía ferrata, o tomar un tour guiado con los rarámuris locales o vivir experiencia rarámuri que es convivir con una comunidad en la cual te enseñaran hacer artesanía tarahumara y disfrutar de su gastronomía.

Creel, Chihuahua / Foto: Cortesía.

Para los menos osados, a sólo 10 minutos de Creel encontrarás los valles llenos de caprichosas figuras rocosas o de colosales riscos en el Valle de los Monjes, sus ríos, cascadas y otras bellezas naturales, son marco que se embellece cuando llega el invierno y se adornan con nieve sus paisajes por donde pasa El Chepe Express, el encantador tren que recorre 350 kilómetros entre Creel y Los Mochis, Sinaloa.

Para quienes prefieren conocer las tradiciones ancestrales, también pueden visitar el Museo Tarahumara de Arte Popular, en donde encontrarán algunas artesanías como canastas y cestos de palmilla, vestimenta de este pueblo y algunas verdaderas obras de arte en tallas de madera.

En el pueblo Misional de Cusárare, se encuentra el Museo de San Ignacio de Loyola o Museo de Arte Sacro, construído adjunto a la Misión de Los Cinco Santos Señores de Cusárare que alberga una colección de más de 40 lienzos que en siglos pasados, fueron utilizados para la evangelización de los rarámuri en toda la zona.

Creel, Chihuahua / Foto: Cortesía.

Datos sobre los Best Tourism Villages of the World 2022

Conocido como “La puerta de entrada a las Barrancas del Cobre”, Creel fue integrado al programa Pueblos Mágicos en el año 2007, debido a su riqueza cultural y natural, y ahora también ha sido nombrado como uno de los Best Tourism Villages of the World 2022 por la OMT, premio que se otorga a los destinos rurales que promueven el desarrollo turístico en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en sus vertientes económica, social y ambiental.

En la edición de 2022 de Best Tourism Villages by UNWTO se inscribieron 136 pueblos de 57 países Miembros de la OMT, cada país Miembro puede presentar un máximo de tres pueblos.

El galardón se otorgó a 32 pueblos de 22 países, que fueron evaluados por un consejo asesor independiente de acuerdo con un conjunto de criterios que cubren nueve áreas: recursos culturales y naturales; promoción y conservación de los recursos culturales; sostenibilidad económica; sostenibilidad social; sostenibilidad ambiental; desarrollo turístico e integración de la cadena de valor; gobernanza y priorización del turismo; infraestructura y conectividad; así como salud y seguridad.

Con este reconocimiento, el Pueblo Mágico destaca nuevamente como uno de los destinos turísticos más emblemáticos en Chihuahua y del país.

Ubicación y cómo llegar

Creel se ubica a 257 kilómetros de Chihuahua Capital, un trayecto de aproximadamente tres horas y media. Se toma la carretera federal 16, pasando por Ciudad Cuauhtémoc, y por los pueblos serranos de La Junta, San Juanito y Bocoyna. La carretera es de baja velocidad para que aprecien en cualquier época del año, los paisajes más bellos.

En los alrededores de Creel existen otros sitios de belleza incomparable como el apacible Lago de Arareco, la Cascada tipo Catarata de Cusárare, Batopilas, otro pueblo Mágico de la Sierra Tarahumara, El Parque Nacional Cascada de Basaseachi, (la más alta de México), y por supuesto, las espectaculares Barrancas del Cobre.

Creel, Chihuahua / Foto: Cortesía.

