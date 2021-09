Gobe The First: la trascendencia de la imagen pública en los tiempos digitales

La construcción de la imagen pública en estos días es trascendental, pues hoy más que nunca se ha convertido en la forma más directa en la que se puede dar a conocer el capital que tenemos para ofrecer al mundo, una mezcla de potencial personal y profesional.

Es indudable que en la búsqueda de la trascendencia profesional, debemos poner nuestros talentos al servicio de los demás y no podemos limitarlos a nuestro alcance. Hoy más que nunca tenemos a la mano herramientas digitales para acompañar la construcción de nuestra carrera y mostrar con evidencias tangibles la evolución y realización que construimos como futuros líderes.

Gobe The First, nace con el objetivo de mostrar ese capital a la gran audiencia para catapultar a quienes elijan llevar su trayectoria a otros niveles. Es fundada por Andrés Bonfiglio como CEO, con una experiencia de más de cuatro décadas en medios de comunicación, tras haber iniciado en teatro, televisión y música; junto a Carolina Del Ángel como RP y área comercial. Juntos logran amalgamar una dupla con el expertise necesario para consolidar los proyectos de sus clientes y para lograrlo cuentan con un extenso grupo de colaboradores que hacen posible la magia.

Gobe The First, se ha convertido en un catalizador de líderes, empresarios y profesionales que requieren de un servicio más allá de las relaciones públicas. Desde el Personal Branding (la gestión de tu marca personal para generar un público que reciba claramente tu mensaje), Take Off (crear contenidos atractivos y de valor en multiformatos) y Reaching the top (entrevistas, artículos, testimoniales, entre otros productos de valor); todos pensados en el potencial que tiene una construcción sólida de la imagen, que proyecte garantía y seguridad a nuestros clientes en un entorno digital.

Foto: Cortesía de Gobe The First

Si lo que se busca es una exposición más amplia de nuestro desempeño como profesionales en las diferentes plataformas y redes sociales, Gobe The First ofrece una gama de posibilidades.

Por mencionar a algunos de los colaboradores, en la parte de medios cuentan con Lolita Ayala, Gustavo Adolfo Infante, Patricio Cabezut, entre otros. Además de todo un equipo de producción, con editores, fotógrafos, diseñadores gráficos, diseñadores de imagen, maquillistas, etc.

Gobe The First representa la oportunidad para llevar tu mensaje y talento a un primer nivel, con un grupo de expertos que te acompañan y catalizan tus ideas para llevarlas al gran público.

VE Y SE EL PRIMERO https://gobe.agency/.