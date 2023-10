La comunicación como catalizador de la innovación

En un mundo empresarial donde la percepción es tan importante como la realidad, la comunicación integral se eleva como una fuerza transformadora. Se trata de un puente que conecta el propósito de una empresa con su audiencia. Y en este universo, Noelia Chessari ha demostrado ser una arquitecta de renombre.

Con una visión audaz y un enfoque centrado en el cliente, Noelia ha construido NINCH Company, una agencia de comunicación integrada digital que va más allá de las convenciones y que se adapta a la evolución de una industria que cambia a un ritmo vertiginoso.

Para Noelia Chessari, la comunicación es más que una mera disciplina; es el corazón mismo de las relaciones públicas en el mundo empresarial. Como fundadora y directora ejecutiva de NINCH Company, ha demostrado que puede ser un motor de cambio en la industria de la comunicación en América Latina.

Una visión integral

Noelia ha construido una respuesta innovadora a la fragmentación común en la industria de la comunicación en América Latina. No se limita a ser una agencia de relaciones públicas, sino que las fusiona estratégicamente con un elemento tan poderoso como la creatividad en una única entidad.

La clave de NINCH radica en su enfoque centrado en el cliente, en comprender los problemas comerciales de las marcas y ofrecer soluciones de comunicación que aporten resultados y, al mismo tiempo, posicionan a las marcas de manera disruptiva y fresca.

“NINCH Company es una agencia de comunicación integrada digital especializada en Top Brands y nuestro gran diferencial es haber logrado un mix entre la industria del PR y la industria de la creatividad. La industria de la comunicación en LATAM suele estar muy segmentada entre: agencias de PR, de diseño, creativas y de eventos. NINCH es todo eso en una. Es una compañía de comunicación all in one. Una agencia que mira y trabaja al cliente desde una perspectiva estratégica en comunicación digital”, explica Noelia.

El diferencial de NINCH

¿Qué diferencia a NINCH de sus competidores? Noelia señala que su mayor diferenciador es el servicio dirigido que ofrece a sus clientes, con un enfoque altamente digital.

Sin embargo, más allá de la tecnología y la estrategia, el activo más valioso de NINCH es su equipo. Contratan profesionales altamente calificados y apasionados, con capacidad demostrada para ofrecer distintas soluciones basadas en las necesidades de cada una de las marcas.

El equipo desarrolla desde estrategias con influencers, campañas creativas digitales, crea contenidos para nuevos medios, eventos, diseño, branding digital, etc.

“Nosotros no esperamos el brief sino que co-creamos el brief con el cliente: nos enfocamos en entender su problema de negocio y en base a eso nos enfocamos en proponerles soluciones en comunicación que aporten resultados y a la vez, a su posicionamiento desde lo disruptivo, lo nuevo. El cliente que viene a NINCH busca y encuentra una mirada distinta”, comenta Noelia.

Retos de la innovación en la industria

La industria de la comunicación está en constante evolución, y Noelia lo comprende bien. Con la llegada de las redes sociales y otras tecnologías, la velocidad de cambio se ha vuelto exponencial. En NINCH, nunca dan nada por sentado y siempre buscan evolucionar junto con la industria.

“Somos conscientes de los retos y hacia futuro estos tendrán que ver con la llegada de la inteligencia artificial, la web 3, la automatización. Las agencias que no logren comprender este cambio de paradigma y se suban a la ola desarrollando nuevos procesos de trabajo que fusionen el saber del comunicador con la tecnología van camino a desaparecer”, explica.

Noelia valora tanto sus errores como sus lecciones importantes. Su viaje emprendedor comenzó a una edad temprana, y aunque cometió errores, siempre tuvo claro que la perseverancia es clave. Aconseja a los jóvenes emprendedores que no teman cometer errores y que la clave está en levantarse y seguir adelante.