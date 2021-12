Holístika: un hub de wellness, mindfulness y awareness para compartir y crear comunidad

Este paraíso tan único se define no solo por su extraordinario espacio en una jungla de Tulum, sino también por su comunidad. Holistika es el lugar donde convergen las ideas de especialistas de áreas tan diversas que se encuentran para crear un mejor mañana. Desde la arquitectura hasta el arte es ahí donde nace el encanto de este paraíso.

Su historia se remonta a diciembre de 2017, momento en el que abrió sus puertas y decidió ofrecer una experiencia que cambiará la vida de todos aquellos que llegan a este lugar. Tony Burwell y Ricardo Gutiérrez, los fundadores de Holístika consideran indispensable crear una comunidad fuerte de bienestar más que enfocarse en hacer negocios. Lo importante está en lograr un ambiente que promueve en sus visitantes el sanar, crecer y aprender rodeado de lujo en la naturaleza. Lujo en forma de mágicas personas, experiencias y espacios que conforman a Holistika.

Tony, como lo conocen en Tulum, define el lujo de esta manera: “El lujo de Holístika ha sido crear un lugar para compartir y crear. Siempre es seguir atrayendo talento que no es el que está enfocado en el dinero, sino con el lujo de dar y ayudar”.

Una experiencia en comunidad

Holistika atrae a viajeros aventureros, gente de diversos destinos, desde los negocios hasta parejas en viajes románticos, que buscan desconectarse para volver a conectar. Se caracteriza por una increíble variedad de instalaciones que reúne a los espíritus creativos y ofrece divertidas experiencias para alegrar el alma y volver a nosotros mismos. Este paraíso se compone de hotel, restaurante y espacios acogedores donde se les da la bienvenida a aprender, crear, soñar y colaborar sumergidos en este lugar de ensueño.

Cortesía: Holístika

Nacido como un hub de wellness & arts con hotel y restaurante en medio de la selva, este lugar permite la desconexión y la relajación a todo aquel que visite el lugar y esté buscando una experiencia distinta y transformadora.

El fundador de Holístika se remonta a sus historias de vida y en el momento en el que decidió emprender en Tulum, durante la crisis económica del 2008 vio una oportunidad. A su vez, destaca la importancia de la fuerza y el espíritu de Tulum y de todos los momentos, lugares y personas que lo llevaron a este lugar: “Creo mucho en el destino y en la energía del Mar Caribe Mexicano, sus hermosas playas y su gente. Su energía logra una vibración especial” asegura con convicción. Y es que Tulum se logró posicionar como la mejor opción no solamente por sus playas paradisíacas sino también por la conexión con la naturaleza que algunos empresarios supieron potenciar y capitalizar.

Holistika fue pensado como un centro de sanción del más alto nivel y espacio de cultura y desarrollo espiritual que atrae a gente talentosa que busca hacer actividades en donde potenciar su plenitud. Es por esto que se busca tener actividades todos los días, durante todo el día, en las que los visitantes puedan sumergirse, disfrutar y formar parte de la comunidad de personas que comparten una misma mentalidad y forma de ver al mundo.

Entre estas actividades, ceremonias y talleres, se busca descubrir la armonía entre mente, cuerpo y espíritu. Encontrar balance en clases de yoga en un shala rodeado de naturaleza, meditar al sonar de los cuencos tibetanos , encontrar paciencia en ashtanga y fluir con vinyasa yoga, experimentar un masajes relajante al sonido de la jungla , y alegrar el corazón en una ceremonia de cacao, liberarte en un temazcal prehispánico, y viajar a tus sueños en talleres de arte y cerámica, entre muchas otros todo esto rodeado de una comunidad que comprende y acompaña. El equipo de Holistika siempre busca innovar para traer a sus aventureros nuevas formas de conocerse y llevar al mundo un poco de sí mismos y de Holistika.

Y es preciso mencionar que en Holistika puedes siempre deleitar tu paladar en su restaurante ”Tierra”, con una exquisita variedad de comida vegana y vegetariana elaborada en manos del chef Fernando Verza, que con productos de alta calidad sorprende paladares a cada bocado.

Cortesía: Holístika

El lujo de dar sin esperar nada a cambio

“Y de pronto la vida te sorprende, lo que empieza por arte del destino hoy es una realidad, que al tener como meta el compartir un estilo de vida de bienestar y felicidad se generó comunidad y que la vida hoy se encarga de devolver todo lo que has dado, incluso sin buscarlo y en maneras que no imaginabas. Es el llegar y conocer gente maravillosa que te habla sobre sus procesos, proyectos y experiencias que han cambiado su vida para bien y todo empezó aquí, en Holistika, y que te dicen “ Gracias, gracias por crear Holistika” y eso me cambió la vida. ¿Qué persona en el mundo viene a agradecerte por tu negocio? Esto solo sucede cuando verdaderamente te encariñas con algo. Mientras más ́ gracias ́ escuché, más me motivé porque fue apreciado por otros”.

“En el fondo es otra manera de medir el éxito, en cuántas gracias recibes. Es un muy buen momento para que muchísimos empresarios se den cuenta que siempre pensamos que tener el doble es sinónimo de ser felices. Pero no se trata de tener más sino de dar más, de aportar más, porque cuanto más das, más recibes. Se trata de enriquecer a las personas por dentro, y que su grandeza sea después reflejada a los demás”, reflexiona Tony.

Cortesía: Holístika

Holistika se creó para compartir la pasión por el bienestar, el cambio y evolución de un todo para todos aquellos que tienen la dicha de experimentar este mágico lugar y de transmitirlo. Todos tenemos pasiones dentro de nosotros mismos, es solo cuestión de descubrir cuál es aquella que nos hace soñar y sonreír más grande, para llegar a más personas y que así ellos puedan compartir su pasión. ¿Y a ti que te apasiona ?

