Internados de Nord Anglia USA, líderes en innovación educativa

El mundo está en constante movimiento. Eventos como la pandemia de COVID-19, los avances tecnológicos y los millenials, nuevo grupo demográfico que lidera la vida familiar y productiva hoy en día, son solo algunos de los catalizadores de esta evolución. Somos testigos de nuevos fenómenos sociales, nuevas formas de trabajar y de nuevas maneras de estar conectados. La educación no está exenta de esta evolución.

La gran explosión hacia el avance tecnológico provee nuevas herramientas de enseñanza y aprendizaje que incrementan las oportunidades educativas. Permiten un dinamismo en los salones de clase, favorecen la colaboración en equipo, y ofrecen acceso a una cantidad de información sin precedente. De igual forma, en la nueva educación, el desarrollo de habilidades toma un papel tan importante como el conocimiento.

“La tecnología está cambiando tan rápido, que provee a los profesores con herramientas para ofrecer su mejor versión y ayudar a la enseñanza personalizada con los alumnos. La tecnología nos permite comprender cómo los estudiantes aprenden mejor y cuáles son sus fortalezas”, comenta la Dra. Eilse Ecoff, directora de educación del grupo Nord Anglia Education.

Nord Anglia Education, el mayor grupo de colegios internacionales en el mundo, ha logrado ser pionero y líder de esta evolución educativa. Ofrecen programas de internado en EEUU recibiendo alumnos de todo el mundo, desde 6to de primaria hasta 12vo grado, con un currículum enriquecido por sus colaboraciones con MIT (Massachusetts Institute of Technology), Juilliard y UNICEF. Dentro de su oferta educativa de High School, han desarrollado programas únicos que proveen aprendizaje experiencial y un abanico de oportunidades a sus estudiantes.

The Village School (Houston, TX)

Diploma Pre-Médico y Prácticas Profesionales

Foto: Cortesía Nord Anglia.

The Village School ha creado un Diploma de Ciencias Pre-Médicas con un riguroso currículo diseñado en alianza con profesionales de la industria médica. Ubicado en Houston, la capital médica, los estudiantes tienen oportunidad de observar cirugías y procedimientos, colaborar en investigación junto con profesionales de la industria, certificarse en primeros auxilios y crear una red de contactos.

También cuenta con un programa innovador de prácticas profesionales que dan oportunidades de aprendizaje de la vida real para sus alumnos en una amplia gama de industrias como la medicina, ingeniería, tecnología y software, negocios, fashion/marketing, entre otros. Bajo este programa, disponible para alumnos a partir de 9no grado, los estudiantes practicantes reciben proyectos con responsabilidades significativas, lineamientos y expectativas muy similares a las que tendrían si fueran empleados de tiempo completo.

TeKedra Pierre, M.Ed, Directora del programa de aprendizaje experiencial comenta que el impacto del programa de Ciencias Pre-Médicas se extiende más allá de The Village School.

“Tenemos estudiantes de más de 60 países que harán un impacto global en las áreas médicas. Estamos preparando a la siguiente generación de profesionales a través de un currículum basado en la construcción de cimientos, combinado con aprendizaje experiencial y acceso a tutoría de todo el mundo”.

En colaboración con Blausen Medical Communications, propietario de la biblioteca de animación 3D médica y científica más extensa del mundo, Village se convierte en el primer programa de Preparatoria en el mundo en usar la experiencia completa de anatomía y fisiología.”

Roberto M., estudiante de The Village, comenta que siempre quiso ser un profesional de ingeniería, trabajar en un equipo y aprender habilidades como CAD”.

Su sueño se hizo realidad cuando hizo sus prácticas profesionales en “Nauticus Robotics”, donde ayudó a desarrollar un robot acuanauta que repara oleoductos. “Trabajé de manera independiente para encontrar soluciones a problemas del proyecto diseñando partes en CAD, imprimiéndolos en 3D y evaluando su efectividad. Gané experiencia de primera mano en una industria a la cual siempre he estado interesado”.

North Broward Preparatory School – Boca Raton, FL

Academia de Artes

Foto: Cortesía Nord Anglia.

Los colegios boarding de Nord Anglia en EEUU cuentan con una colaboración con el prestigioso instituto de Juilliard que enriquece su currículum artístico. El colegio de Nord Anglia en Boca Ratón, diseñó un programa que empodera y prepara a sus estudiantes que tienen como objetivo el incursionar en las artes escénicas de manera profesional.

En este programa los estudiantes desarrollan técnicas nuevas, reciben instrucción académica a nivel pre-conservatorio, colaboran con artistas de la vida real y desarrollan una mente de emprendimiento, innovación y liderazgo artístico.

“El Arts Academy de North Broward Prep me ha dado un entrenamiento completo de las artes. Me ha motivado a participar no solo en producciones teatrales sino en óperas también. He recibido un entrenamiento de voz que me ha ayudado a crecer de maneras inimaginables. Estar expuesta a diferentes técnicas y estilos facilita este proceso. El Arts Academy me ha motivado a trabajar en mi pasión y a explorarla. Mis profesores me han ayudado y guiado paso a paso con mi preparación académica universitaria”, señala Juliana Castillo, estudiante del Arts Academy en North Broward.

Windermere Preparatory School – Orlando, FL

Sports Program and College Counseling

La cultura deportiva dentro de los colegios en Estados Unidos es muy fuerte. A través del deporte, muchos estudiantes-atletas aspiran a ser reclutados por Universidades para jugar a nivel colegial y obtener becas. Windermere Prep, ubicado en Orlando, Florida y perteneciente al grupo Nord Anglia, ofrece un balance muy único de competitividad deportiva y académica.

Foto: Cortesía Nord Anglia.

El campus cuenta con 21 equipos en 16 deportes diferentes y dentro de sus instalaciones tienen un estadio de futbol, piscina, cancha de basketball, cancha de volleyball de playa, gimnasio y centro de rendimiento de primer nivel, diamante de baseball y softball, canchas de tenis y también acceso al campo del Hotel Ritz Carlton para jugar golf.

“Nuestro hijo Carlos Ponce de León Méndez tuvo la ilusión de estudiar medicina en Estados Unidos desde pequeño. Ingresó a Windermere Prep inicialmente por 6 meses pero, al estar allá, conoció personas extraordinarias como el coach quien lo animó a quedarse para que pudiera participar en el equipo de fútbol americano, la gran pasión de mi hijo. Con el magnífico apoyo que recibió siempre de sus consejeras, inició trámites de aplicaciones a diferentes universidades. Carlos, con mucho trabajo, esfuerzo y el gran apoyo de su consejera Nancy Gerena, logró ser aceptado en varias universidades de las cuales eligió Brown, pues uno de sus sueños era poder ingresar a una universidad de la Ivy League, comenta Carlos Ponce de León, padre de familia.



Esta innovación educativa de Nord Anglia Education a través de programas diferenciados en combinación del uso de tecnología permiten un enfoque dentro y fuera del aula que conduce a sus estudiantes a prepararse para el éxito en el siguiente nivel y en su vida.

Por: Arturo Gonzalez – [email protected]