SIJARA apuesta por la tradición del tabaco, con tecnología de punta, sustentabilidad y desarrollo social

Como el café y el cacao, el tabaco es uno de los productos agrícolas que los pueblos precolombinos aportaron al mundo. Los primeros exploradores y cronistas europeos fueron testigos de los múltiples usos que los indígenas le daban a la planta. No sólo se fumaba, sino que también se masticaba, se bebía o se usaba como ungüento.

Desde la colonización, el tabaco se expandió gradualmente hasta alcanzar todo el mundo.

La historia del tabaco atesora una herencia cultural milenaria y en SIJARA International Manufacturing, empresa mexicana establecida en la ciudad de Campeche, están muy conscientes de ello. Por eso, cuando cultivan y producen tabaco lo hacen con el respeto que impone una larga tradición.

Tecnología y sustentabilidad

Para preservar lo mejor del pasado es necesario utilizar lo mejor del presente. En este sentido, SIJARA está innovando de forma continua para que en todos los procesos se aplique la tecnología de punta y la alta ingeniería, lo que permite no sólo alinearse a los estándares internacionales de alta calidad y equipo, sino también que el medio ambiente no resulte dañado y, en cambio, sea preservado y recuperado.

Internamente, la compañía funciona como una comunidad en la que los colaboradores comparten los valores, la misión, la visión y los objetivos del conjunto.

El beneficio para todos crea vínculos fuertes que consolidan este proyecto mexicano, sustentable y consagrado a honrar la historia del tabaco.

Calidad internacional

La innovación en la investigación y el diseño de productos, así como el uso de maquinaría de última generación y los procesos que siguen estándares internacionales, están consolidando a SIJARA como líder a nivel nacional en la industria tabacalera y cigarrera.

En esta época que vivimos, todas las ramas de la producción, incluida la agrícola, están siendo revolucionadas por los avances tecnocientíficos y la innovación.

SIJARA cultiva y procesa tabaco en zonas privilegiadas para la producción agrícola en el país, favorecidas con abundante agua, luz, nutrientes y, sobre todo, comunidades trabajadoras, innovadoras y fieles a la tradición del tabaco.

SIJARA está convencida de que la armonía entre la técnica y la naturaleza es la clave para elaborar productos de la mejor calidad.

La empresa se ha fijado como objetivo convertirse en la punta de lanza del desarrollo tecnológico aplicado a la producción de tabaco. La selección de la hoja, que es la materia prima; su almacenamiento en condiciones de humedad y temperatura adecuadas; el secado que permite la oxidación, la separación y clasificación de las hojas para su procesamiento, todo está calibrado, monitoreado y evaluado según estándares internacionales.

Con los más altos estándares manufacturan en su totalidad el proceso del tabaco: campo, primario y secundario, bajo la convicción y el compromiso de ofrecer productos de excelencia, siendo la calidad, la tecnología de punta y la ingeniería avanzada la característica distintiva de SIJARA.

SIJARA International Manufacturing busca cambiar la vida de cientos de colaboradores en Campeche.

Responsabilidad social

Las empresas no sólo tienen metas financieras y no sólo son responsables frente a sus socios, sus colaboradores, los clientes y las autoridades regulatorias. Son responsables frente a todo el conjunto social. Por esa razón, SIJARA se ha planteado que sus operaciones impacten positivamente en el medio ambiente y en el desarrollo comunitario.

La responsabilidad social no se reduce a no deteriorar, sino a recuperar el hábitat. Y no se reduce a no perjudicar a terceros, sino a propiciar el mejoramiento en las condiciones de vida de todas y todos.

Con la vista puesta en el futuro y respetando las tradiciones que nos heredó el pasado, SIJARA construye en el presente, y de la mano de cientos de mexicanos, su propio legado.