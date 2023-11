Análisis FODA: la herramienta de introspección para la empresa familiar

Hace unos días, tuve la oportunidad de visitar un cliente, cuyos estados financieros no había visto en alrededor de un año. Estos presentaban una disminución importante en el porcentaje de utilidad antes de impuestos (de un 10.9 por ciento, aparecían ahora a 3.8 por ciento), y uno de los factores que estaban influyendo de manera importante para que esto sucediera era la cuestión del tipo de cambio del dólar frente al peso. Lo que sucedió con esta empresa en particular, y que puede estar sucediéndole a muchas pymes y empresas familiares, tiene que ver con la competitividad y la influencia que esta tiene en los resultados.

Es cierto que la administración y gestión de una empresa familiar no es un asunto fácil ni menor, y que abarca frentes múltiples. Pero no es menos cierto que muchos empresarios, directores, o inclusive consejos de administración, buscan la explicación de la competitividad de su empresa solo en factores externos, ajenos a su gestión.

Es conocido que el entorno económico es una de las tres grandes condiciones externas que no pueden ser controladas por la empresa. Estos tres grupos de condiciones externas son los siguientes: macroeconómicas, políticas y financieras.

Sin duda, el tipo de cambio de cualquier país influye en la competitividad. Aunque no es el único factor limitante, pues también hay factores internos (es decir, al interior de la empresa) que sí son cuestiones 100 por ciento gestionables por el propio órgano de administración.

Pensemos en un ejemplo: una empresa mexicana que exporta sus productos a Estados Unidos ve disminuidos sus ingresos temporalmente por la variación en el tipo de cambio del peso, pero simultáneamente ve incrementados sus costos, gastos de operación, de administración y de ventas. Al no tener un análisis preciso del origen de estas utilidades (temporales), descuida el manejo de sus flujos y se relaja en el ejercicio de sus inversiones, costos y gastos… inclusive al decretar dividendos a los accionistas, disminuyendo su capital de trabajo.

En una economía como la mexicana, hay que tener presente que el tipo de cambio juega un papel estratégico para las empresas que tienen operaciones en terrenos internacionales. Tanto los costos de materia prima como los costos operativos crecen o disminuyen al ritmo de la paridad cambiaria y de la inflación, así que la disminución dada en las utilidades por el mejor tipo de cambio puede tratarse solo de una circunstancia transitoria que puede superarse.

Competitividad en la empresa familiar

Estimado empresario familiar, o estimada pyme: ¿ha hecho un análisis FODA? ¿Ha elaborado un análisis de costos segmentado por la línea de productos o servicios? ¿Ya elaboraste algún plan de mejora al respecto? ¿Estás seguro de que no puede mejorar tu posición en la compra de la materia prima y materiales? ¿Qué alternativas de financiamiento tienes cuando no se tiene el crédito bancario suficiente?

Es esencial hacer un análisis de los factores internos y externos que están influyendo en los resultados de la empresa familiar o, por lo menos, iniciar con un análisis FODA y tener presente que el empresario más inteligente no es quien enfrenta solo sus problemas, sino quien busca colaboración para enfrentarlos (pero, sobre todo, para resolverlos).

Para una mejor compresión del FODA como herramienta estratégica, definiremos las siglas de la manera siguiente:

Fortaleza: Son todos aquellos elementos internos positivos o ventajas competitivas que me diferencian de la competencia y me generan una ventaja competitiva.

Debilidades: Son los problemas o defectos de operación, administración o ventas presentes que, una vez identificados, y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.

Oportunidades: Son situaciones positivas que se generan en el medio (externas) y que están disponibles para todas las empresas. Estas se convertirán en oportunidades de mercado para quien las identifique y las aproveche en función de sus fortalezas.

Amenazas: Son hechos o circunstancias externas a la empresa, y que pueden llegar a afectarla negativamente si no se toman previsiones. Por ejemplo, una inminente crisis económica o cambios importantes en las tendencias del mercado.

El análisis de esta herramienta, el FODA, consiste en evaluar las Fortalezas y Debilidades que están relacionadas con el ambiente interno (recursos humanos, técnicos, financieros, tecnológicos, el conocimiento, etcétera) y las Oportunidades y Amenazas, mismas que se refieren al entorno externo (microambiente: proveedores, competidores, canales de distribución, consumidores, tendencias de mercado, economía, ecología, cambios legales, impuestos, demografía, gobierno) de la empresa familiar.

El análisis y diagnóstico situacional realizado con la técnica FODA permite evaluar la información relacionada con la situación actual de la empresa familiar; por ejemplo, los siguientes factores: el rendimiento del negocio, los principales competidores, los productos, las áreas geográficas, los segmentos del mercado, los posibles conflictos familiares; la situación social, económica y legal, etc.

Así, podremos ubicarnos en la alternativa estratégica más viable, así como conocer anticipadamente las restricciones y ventajas que pueden o no ser aprovechadas por la empresa. Como ejemplo, es posible observar, en la fase de selección de problemas, que la carencia de un liderazgo o un problema en la sucesión puede repercutir peligrosamente en una baja del rendimiento de la compañía, no solo en el tema de la planeación de los trabajos, sino también en el ámbito financiero. Esto puede llevar a la empresa a serios problemas para permanecer en el mercado, y a la familia, a ver seriamente afectado su patrimonio (y, lo más importante, su unión familiar). Como dijo William Thomson: “Si puedes medir aquello de lo que hablas, y si puedes expresarlo mediante un número, entonces puedes pensar que sabes algo; pero si no lo puedes medir, tu conocimiento será pobre e insatisfactorio”.

La importancia en la realización de este análisis consiste en que el FODA nos puede ayudar a determinar, de forma objetiva, en qué aspectos la empresa familiar tiene ventajas respecto de su competencia y en qué puntos necesita mejorar para poder ser competitiva y permanecer en el mercado. Lo más importante es que, para poder actuar, hay que conocer la realidad, y como dice el dicho, “Más vale un grito a tiempo, que muchos después”

