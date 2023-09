El trader que utiliza IA para fondo de inversiones en el mercado global

Los beneficios de las nuevas herramientas digitales se hacen notar en todos los aspectos de nuestras vidas, mejorando la forma en que hacíamos las cosas hasta hace no mucho tiempo. Las inversiones bursátiles no son la excepción. Tal es el caso de un CMT (Chartered Market Technician), quien utiliza IA en sus portafolios de inversión y logra resultados que baten ampliamente a los principales índices del mercado de forma sostenida. Pero no todo es tan sencillo.

Ivan Scherman, de origen argentino, se posiciona en los mercados como el trader que utiliza Inteligencia Artificial (IA) y logra diseñar uno de los dos portafolios más rentables del mundo, de acuerdo con el Campeonato Mundial de Trading de Futuros 2023, un certamen en el que compiten más de 5,000 traders calificados de todo el mundo, enfocado en medir y comparar el potencial de los agentes, en especial su capacidad para pronosticar precios, sus técnicas de trading, el cuidado de capital y la gestión del riesgo.

Su fondo de inversión gestionado con ayuda de IA es un desarrollo matemático, diseñado con método científico, capaz de escanear 12,000 activos en tiempo real y operar de forma 100% robotizada, es decir, sin intervención humana. “Sólo intervenimos los humanos para plantear las hipótesis que queremos comprobar, diseñar las muestras del estudio, programar los algoritmos, analizar los resultados obtenidos en el back-test, optimizarlos, incorporarlos al portafolio y, finalmente, controlarlos.

“En este momento tenemos 181 algoritmos sólo en uno de los portafolios. Cada uno de los algoritmos requiere muchísimas horas de trabajo profesional altamente calificado”, detalla Scherman.

De acuerdo con el trader, el flujo de trabajo que dirige se agrupa en dos instancias: una para investigar y desarrollar los algoritmos y otra que pone en práctica las operaciones diarias, con base en la ejecución robotizada.

“Nuestro proceso de producción es similar al que se usa para la creación de una vacuna: primero se desarrollan los prototipos, se prueban en un volumen de casos suficientemente grande para validarlos y se van ajustando hasta lograr el resultado esperado. En ese momento se considera finalizado el proceso de producción”.

“En la fase de investigación usamos IA para detectar patrones de comportamiento no lineales, desde el año 2017, así como estadística convencional y computación genética. Tenemos equipos de profesionales en cada campo enfocados en maximizar los beneficios de cada una de esas tecnologías y combinarlas, dando como producto final un algoritmo con esperanza matemática, es decir, altas probabilidades de ganar, bajas probabilidades de perder y, en cada caso, optimizando la relación riesgo-ganancia en favor del cliente”, celebra Ivan Scherman.

En palabras del trader, la evaluación y el ranking de este campeonato garantizan al mercado un ejercicio de inversión transparente y sostenido, “lo opuesto a un golpe de suerte”, apunta.

Este certamen ha reconocido a traders de gran envergadura como Larry Williams, Ralph Casazzone, Chuck Hughes, Tim Rea y Andrea Unger.

Ivan Scherman destaca entre los dos portafolios más sólidos de trading, ofreciendo un rendimiento promedio de 230% en tan solo 8 meses. Además, ingresó al top 5 mundial en marzo y no bajó hasta la fecha.

En palabras del trader, esto refleja la consistencia del método que lo caracteriza, donde el conocimiento y más de 20 años de experiencia respaldan la performance que hoy lo coloca entre los nombres líderes.

“Debes manejar el dinero ajeno con la misma prudencia que tienes al manejar dinero propio. En nuestra empresa no existen dudas respecto de la prudencia y nuestros intereses, ya que en nuestro fondo sólo cobramos honorarios cuando le generamos ganancias al inversor. Esa es la prueba cabal de que nuestros intereses están alineados con los del cliente y de que nuestro fondo genera resultados excelentes a lo largo de los años”, expresa el inversionista.

SOFT SKILLS, BASE DEL ÉXITO EN TRADING

Ivan Scherman explica que “la aplicación de la tecnología viene a mejorar todo lo que podemos hacer los humanos, pero hay que tener en cuenta que son sólo herramientas, que usamos nosotros. Por eso, la base profesional sobre la cual se articula la tecnología debe ser muy sólida”. Son determinantes las habilidades del “portfolio manager” para lograr un éxito como el que hemos obtenido:

Prudencia. Es fundamental no arriesgar más de la cuenta. Los seres humanos tendemos a ser optimistas, ahí es donde podemos exponernos de más.

Paciencia siempre paga. En inversiones, la impaciencia te lleva a apurar decisiones cuando no tienes la información suficiente, a ver oportunidades donde no las hay y a desaprovechar otras, siendo menos rentable en el largo plazo.

Humildad. Una habilidad extremadamente difícil cuando necesitamos sentirnos fuertes y confiados, pero en el mundo de las inversiones es recomendable siempre estar preparado para enfrentar lo desconocido porque de esa forma te mantienes siempre alerta y actualizado.

Objetividad. Detrás del trading hay un análisis cuantitativo, donde la interpretación de la información es materia prima. Hacerlo bien es posible minimizando los prejuicios y sesgos psicológicos que todos tenemos, para no asignarles un valor que posiblemente no tengan.

Gestión emocional. Las emociones deben estar al margen a la hora de hacer inversiones. De otra manera, cuando estás ganando aparece la codicia y cuando estás perdiendo aparecen el pánico o la esperanza; ambos son letales.

Ivan Scherman se formó académicamente en la CMT Association de Estados Unidos, especializándose en análisis técnico de mercados. Ha realizado distintos posgrados de perfeccionamiento en ciencias de datos, matemáticas, ingeniería financiera, estadística, gestión de riesgo y programación.

Actualmente, su fondo ofrece dos portafolios, uno con cuatro años de trayectoria y otro con 16 años de historia, posicionándose entre los nombres mejor evaluados en trading. Scherman proyecta una excelente perspectiva de negocios en México, donde estará participando como speaker en el evento Rankia Markets Experience: “estoy ansioso por visitar México nuevamente, más allá de sus increíbles comidas, la calidez de su gente y atractiva cultura. En los negocios, son sofisticados para las inversiones, tienen una clase media educada y muy pujante, con ingresos que les permiten acceder al mercado de capitales para acelerar su crecimiento patrimonial”, concluye.

Las próximas conferencias que dará Ivan Scherman serán en los eventos Rankia Markets Experience, con sede en Chile a fines de septiembre, mientras que en México estará durante los primeros días de octubre, y en España, los primeros días de noviembre.

Los contenidos firmados como Content son responsabilidad única de las marcas y sus voceros, y son independientes a la postura y línea editorial de Forbes México.