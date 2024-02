Jorge M. Pérez, coleccionista de emociones

“El arte me hace mejor persona. Me ayuda a comprender, a pensar, a crear”, expresa, sin detenerse a reflexionarlo un segundo, Jorge M. Pérez cuando se le cuestiona sobre su pasión por esta disciplina.

Originario de Argentina, pero con raíces cubano-españolas, el empresario conocido como “el rey de los condominios” recuerda que la influencia empresarial le viene de su padre, mientras que a su madre le gustaba la literatura, el cine y el teatro. Por ello, su cercanía con la cultura se dio de manera natural desde temprana edad.

Pero fue en 1968, al llegar a Miami con la intención de cursar la universidad, cuando la visita a los museos se convirtió en un deleite personal profundo. “Me fascinaba contemplar las imágenes y a los artistas, no solamente como grandes pintores, sino como personas que hablan de la sociedad, del mundo en su momento”, rememora cuando nos encontramos con él en la Ciudad de México.

¡Descubra más! Muestra en Guadalajara exhibe réplica de la Sábana Santa; aquí todos los detalles

Foto: Pavel Acosta Proenza/The Related Group

Aquella mañana, demuestra sus dotes de gran conversador al abordar temas que van desde la filantropía, el arte y el auge de Miami con un epicentro mundial, hasta la relevancia de los mercados latinoamericanos para el desarrollo inmobiliario. Cada uno de estos tópicos le despierta un interés enorme, que expresa con soltura. Quizá sea esta pasión desbordada la que lo ha catapultado entre los empresarios latinoamericanos más reconocidos y lo ha convertido en un destacado coleccionista de arte, actividad a la cual le dedica de cuatro a cinco horas diarias, reconoce el CEO y fundador de The Related Group.

Al evocar, con gran sonrisa, cómo le ganaba a sus compañeros de universidad cuando jugaban póker, reconoce que fue así como logró comprar su primera litografía, una de Joan Miró, la cual aún conserva porque, destaca, nunca ha vendido una obra de arte. En esa época tenía temor de perder sus raíces y su cultura latina, y eso lo llevó a adentrarse en el coleccionismo de arte latinoamericano.

Su mirada se pierde en el espacio cuando recuerda cómo, por aquella época, ocurrían grandes subastas de arte en Nueva York dos veces al año. Éstas se volvieron citas infaltables en su agenda y lo condujeron a incrementar su interés en artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Torres García, Roberto Matta y muchos otros.

La extensa y preciada colección de arte latinoamericano se la donó al Pérez Art Museum Miami, lo cual marcó un punto de inflexión que, de cierta forma, lo liberó. “Desde entonces dejé de pensar sólo en el arte del pasado y empecé a coleccionar arte del presente y del futuro”, confiesa.

Su interés en la plástica se expandió hacia nuevos horizontes y hoy se enorgullece de poseer la colección más importante de arte contemporáneo africano. Por ello, viaja a Sudáfrica dos o tres veces al año para sumergirse en la escena artística de esa región.

Cuando se le pregunta si le gusta explorar a nuevos artistas, Jorge suelta una especie de sonido gutural y, sin detenerse a pensarlo, afirma: “Cometo muchos errores. Me encanta”. Y explica que esta actividad lo ha llevado a pasar mucho tiempo con curadores, quienes a veces le dicen: “Tienes que ver a este artista joven. Voy, lo conozco y compramos. Algunas veces salen superbuenos, otras no suben como uno cree que iba a pasar. Yo les digo ‘errores’, pero no lo son”, reflexiona.

Su interés va más allá de lo personal, pues gran parte de las obras que adquiere se destinan al museo que lleva su nombre en Miami. Su mayor sueño y compromiso es convertirlo en una institución de relevancia mundial.

Asimismo, gracias a sus organizaciones filantrópicas: Jorge M. Pérez Family Foundation y Related Philanthropic Foundation, apoya diversas causas dedicadas a las comunidades: desde la meticulosa adquisición de arte para el museo, hasta llevar a niños de escuelas públicas y bajos recursos a disfrutar de actividades culturales. “Muchos estudios han demostrado que, si los niños están expuestos al arte desde temprana edad, su desarrollo escolar y de vida es mucho mejor”, destaca con certeza.

Por esta razón, la integración de arte de calidad museística se ha convertido en un distintivo de sus diferentes proyectos inmobiliarios, algunos de los cuales han contribuido a cambiarle el rostro urbano a Miami.

Reinvención de un destino

Cuando Jorge M. Pérez llegó a la ciudad, describe que ésta era un “desierto cultural”; pero, en la actualidad, con ferias internacionales como Art Basel, ha florecido una vibrante escena artística que atrae a visitantes de todo el mundo, quienes terminan enamorándose del destino.

Miami, resalta el entrevistado, se ha posicionado como uno de los tres principales centros urbanos de Estados Unidos, junto a Nueva York y Los Ángeles. Él afirma que, si invirtiera todo su dinero en un solo lugar, lo haría sin dudarlo en Miami, donde ha consolidado desarrollos inmobiliarios destinados a convertirla en el epicentro mundial de la exclusividad.

Foto: The Related Group

También te puede interesar: Conoce la librería donde se puede viajar al cosmos

Actualmente, Related Group desarrolla alrededor de 25 complejos de lujo en distintos mercados de Estados Unidos y cuenta con grandes proyectos en Brasil, como Parque Global (considerado el más grande de Sudamérica), mismo que incluye áreas comerciales, una universidad, un hotel y hasta un hospital.

Aunque su apuesta más importante en la región está enfocada en México, en donde construye magnos complejos, como SLS Cancún; mientras que, en la Ciudad de México, contempla dos proyectos. Asimismo, está por comenzar otro en Los Cabos y, a finales de 2023, se anunció Thomson Hotel & Residences Puerto Vallarta.

“The Related es muy poderoso en Latinoamérica. Somos la compañía de Estados Unidos que ha hecho más esfuerzos para estar en la región. Y como me apellido Pérez… adonde quiera que vaya siempre me consideran uno de ellos”, dice riendo. En todos estos complejos, el arte es un elemento irrenunciable, no sólo con la intención de que sus residentes sean mejores personas, sino también porque es una increíble oportunidad de marketing para estos destinos inmobiliarios.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información