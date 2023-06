Adán Augusto arranca en Jalisco; pugna por ‘piso parejo’ para el bienestar del pueblo

Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, arrancó en Puerto Vallarta, Jalisco, un estado gobernado actualmente por la oposición (Movimiento Ciudadano), su recorrido por el país con el que se promoverá para la encuesta con la cual Morena determinará elegirá a su coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, quien a la postre será su candidato presidencial para 2024.

El morenista explicó que decidió arrancar en esa entidad porque simboliza lo que es México: “es posiblemente el estado más conocido, más famoso de nuestro país, pero el que representa, sin ánimo de menospreciar a otros, la mexicanidad”.

En la que fue su primera asamblea informativa, Adán Augusto se refirió al tema del piso parejo dentro de la contienda, pero dijo que dicha igualdad de condiciones tiene que ser para beneficio de los ciudadanos.

“Tiene que haber piso parejo, pero piso parejo para el pueblo, para que nunca más le falte una pensión a los adultos mayores en este país, para que haya médicos y medicinas en el sistema de salud de IMSS-Bienestar, para que sigan habiendo los apoyos sociales, para que se consoliden programas como el de Sembrado Vida”, comentó Adán Augusto López.

En estos meses se habló mucho del “Piso Parejo” de las y los aspirantes, pero en la Cuarta Transformación lo que nos debe preocupar es el piso parejo de las y los mexicanos: pensiones, becas y apoyos.



Futuro para todas y todas, sin importar su apellido ni su cuenta en el banco.

“Ese es el piso parejo que nosotros queremos para todas y todos los mexicanos, que no haya nunca más un excluido, que no haya más marginación en nuestro país. Por eso, también hoy les digo: ya sé que andan ahora diciendo que por qué no acepté el financiamiento público para estos recorridos, cinco millones de pesos”, añadió el exsecretario de Gobernación, declinó de aceptar el recurso que Morena aprobó para sus militantes que participan en la contienda interna.

“No los acepté, porque yo aprendí junto al presidente de la República a construir este movimiento, cuando éramos solo un puñado de mexicanos, desde allá, cuando iniciábamos en Tabasco, nunca necesitamos de recursos públicos para que creciera lo que hoy es Morena, lo que hoy es el proceso transformador de la patria. Nada de viáticos, nada. En el más apartado rincón del país siempre habrá una mexicana, un mexicano que te invite y te comparta de su mesa”, abundó el tabasqueño Adán Augusto López Hernández.

“Respeto mucho a mis compañeras y compañeros que están participando en este proceso y respeto sus decisiones, pero nosotros vamos a pedir de manera oficial ahora a la dirigencia nacional del partido que, los recursos que se tenían destinados para nuestras actividades, sean donados, como ya lo dije, a la construcción para el mejoramiento de los Centros de Salud de Metlatónoc, Guerrero y en Huayacocotla, Veracruz, allá en la sierra, en la parte alta de la Huasteca.

“En Huayacocotla donde se vive, hay abandono, donde se ha explotado la tierra, minas de las más importantes del país se explotan allá y tiene que haber justicia social para los mexicanos. Tiene que haber justicia social para los veracruzanos y tiene que haber, va a haber centros de salud en Huayacocotla, como lo va a haber también en Metlatónoc”, agregó Adán Augusto en su primer día de recorridos en el marco de la contienda interna de Morena.

