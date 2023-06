Ahora la Marina deja las armas para administrar aeropuertos

El control de los aeropuertos públicos del país tienen nuevos administradores: la Secretaría de Marina Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional.

En un movimiento anticipado desde hace unos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quizá el más importante de la infraestructura aérea del país, será controlado en su totalidad por la Semar.

Tan sólo el año pasado, la terminal aérea capitalina movilizó a 46 millones 258 mil 521 pasajeros y hasta mayo de 2023, registraba una afluencia de 19 millones 617 mil 762 usuarios en el año. Durante 2022, el AICM realizó 387 mil 450 operaciones comerciales y de aviación general y hasta mayo de este año acumulaba 121 mil 908 operaciones comerciales.

“Ha hecho muy buen trabajo. Yo creo que muchos ya lo están notando: no hay robo de maletas como sucedía antes y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas”, destacó el presidente de la República.

En febrero de 2022, la Marina tomó el control de seguridad de la terminal aérea capitalina, además de áreas como Migración y Aduanas ,con alrededor de 1,500 elementos desplegados en sus dos edificios terminales.

“Vamos a consolidar los cambios, vamos a tomar nuestras propias decisiones y nuestros propios proyectos principalmente en áreas financieras y administrativas y de seguridad, consolidarlas. El cambio se está viendo en nuestra relación con las líneas aéreas”, sostuvo Carlos Velázquez Tiscareño, director del AICM en entrevista.

Por ejemplo, para Juan Carlos Zuazua, director general de VivaAerobus, el hecho de que la Marina tenga el control del AICM ha permitido poner orden en la administración del recinto, además de que privilegia la eficiencia operativa y seguridad aérea.

“La Marina ha venido a poner orden al aeropuerto. Era un aeropuerto complicado, nosotros no estamos en contra de quién lo administre, quien lo administre tiene que tener mano dura y que se sigan las reglas en eficiencia operativa”, manifestó tras participar en un evento de la IATA en la capital.

Pero el plan del Ejecutivo federal va más allá. La Marina tendrá bajo su tutela cinco de los 19 aeropuertos que administra actualmente Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y se integrarán bajo una nueva empresa estatal de origen militar: el Grupo Aeroportuario Casiopea.

Los aeropuertos para la Marina

La intención de la Presidencia de la República es que ASA, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT), no desaparezca y funja como un administrador de los inmuebles aeroportuarios.

Actualmente, ASA opera y administra 19 aeropuertos: Campeche, Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria, Chetumal, Colima, Guaymas, Ixtepec, Loreto, Matamoros, Nogales, Nuevo Laredo, Poza Rica, Puebla, Puerto Escondido, Tamuín, Tehuacán, Tepic y Uruapan.

Además, en sociedad, participa en los de Querétaro, Toluca, Cuernavaca, Tuxtla Gutiérrez y Palenque.

Con la integración del Grupo Aeroportuario Casiopea, la Marina tendría ahora el control de los aerodrómos de Ciudad Obregón, Ciudad del Carmen y Guaymas, además del de Matamoros, Colima y Loreto.

De acuerdo con estadísticas de ASA hasta mayo de 2023, de los aeropuertos que administrará ahora la Semar, es el de Ciudad Obregón, en Sonora, el que más pasajeros acumula con 167 mil 204 usuarios.

Si se compara con el mismo periodo del año pasado, ha habido una baja de 8 mil 344 pasajeros, pues en aquel quinto mes había una acumulación de de 175 mil 548 usuarios.

A este aeródromo le sigue el aeropuerto de Ciudad del Carmen, en Quintana Roo, con 135 mil 82 pasajeros atendidos en los primeros cinco meses del año. Guaymas es el aeródromo más pequeño en flujo de pasajeros para ASA y próximamente para la Marina, pues hasta mayo de 2023 registra un flujo de sólo 1,774 pasajeros.

Al control de la Marina de ciertos aeropuertos públicos, le sigue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tendrá el control operativo y administrativo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el de Puebla, además de los que se construyen en Tulum, Chetumal y Nuevo Laredo a través del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.

