Trump relaciona ahora los aranceles para México con drogas, empleos, déficit…

Para el presidente estadounidense Donald Trump, los aranceles a todos los productos mexicanos serán la solución a muchos de sus problemas en el país.

El mandatario anunció ayer que si el gobierno de México no detiene a los migrantes que buscan entrar ilegalmente a Estados Unidos, aplicará desde el 10 de junio un arancel de 5% a todas las importaciones provenientes del país.

Ahora, Trump indicó que los aranceles podrían ayudar a que su país recupere empleos que «se llevó» México.

«Para no pagar los aranceles, si comienzan a subir, las empresas abandonarán México, que se ha llevado el 30% de nuestra industria automotriz, y volverán a Estados Unidos», tuiteó.

Pero no sólo eso, según el magnate republicano, la medida tributaria que planteó también disminuiría la entrada de drogas a su nación.

«México debe recuperar su país de los señores de la droga y los cárteles. ¡Los aranceles tiene que ver con detener las drogas y los ilegales! El 90% de las drogas que llegan a los Estados Unidos llegan a través de México y nuestra frontera sur», publicó.

Trumo señaló que debido a las drogas que llegan de su país vecino, 80,000 personas murieron y un millón de personas fueron «arruinadas» el año pasado. «Esto se ha prolongado durante muchos años y no se ha hecho nada al respecto», se quejó.

Por si fuera poco, el habitante de la Casa Blanca recriminó por enésima vez que su país tiene un déficit comercial de 100,000 millones de dólares con México.

«¡Es la hora!», escribió.

In order not to pay Tariffs, if they start rising, companies will leave Mexico, which has taken 30% of our Auto Industry, and come back home to the USA. Mexico must take back their country from the drug lords and cartels. The Tariff is about stopping drugs as well as illegals!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019