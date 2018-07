Alicia Bárcena, dispuesta a colaborar con gobierno de López Obrador

Notimex.- La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, dijo que le honraría y está disponible para colaborar con el próximo gobierno que encabezará el candidato ganador de las elecciones presidenciales en México, Andrés Manuel López Obrador.

Bárcena precisó que corresponde a López Obrador “tomar la opción” respecto a la propuesta que le hizo durante el segundo debate presidencial efectuado el pasado 20 de mayo, para que ella sea la embajadora de México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“A mí me honraría muchísimo poder colaborar con los esfuerzos de esta cuarta transformación, como se le ha denominado”, agregó al considerar que el proceso electoral que vivió México el pasado domingo es histórico y memorable por la madurez de la democracia mexicana.

Tras el mencionado debate, Bárcena descartó en ese momento dejar la Cepal para irse a la campaña del candidato presidencial.

PUBLICIDAD

Lee también: EXCLUSIVA: Alicia Bárcena planea no aceptar la propuesta de AMLO

En el marco de la presentación del informe anual de la Cepal “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe”, la funcionaria internacional consideró factible duplicar el monto de las pensiones a adultos mayores y un programa para jóvenes, como plantea llevar a cabo el ganador de la elección.

En rueda de prensa, consideró que estos programas, así como otras de las propuestas económicas de López Obrador, serán posibles con las medidas que ha planteado para lograr ahorros, disminuir el gasto corriente e impulsar el gasto de inversión.

Bárcena recordó que en semanas pasadas López Obrador la señaló como futura embajadora de México en la ONU, sobre lo cual precisó que en la actualidad tiene responsabilidades en la Cepal y en Naciones Unidas, organismos que no actúan en procesos electorales, pero “ahora la cosa ya es diferente, porque ya estamos hablando de un gobierno”.

“Como Cepal y a mí como mexicana me da mucho orgullo el proceso que ha vivido México, que me parece histórico, una jornada memorable en el sentido de madurez de la democracia mexicana y creo que tenemos todos, no nada más, toda la ONU, ponernos al servicio de un gobierno que se inicia, con todas nuestras fuerzas, capacidades y experiencia”, argumentó.

Sobre si va a colaborar en el gobierno de López Obrador, abundó: “No me corresponde a mí, le corresponde al ganador de la elección tomar la opción y con mucho gusto, cuando eso suceda, ustedes serán los primeros en enterarse, por ahora yo estoy en mi puesto, estoy muy contenta y creo que puedo ayudar mucho desde ahí, con mucho cariño y mucha convicción”.

Bárcena destacó que en las elecciones federales del 1 de julio se vivió un proceso muy pacífico, transparente y con mucha concordia, y no ocurrió el “lío” que algunos pensaban, “yo creo que ganó la esperanza y yo creo que eso las empresas le llaman expectativas, y creo que va a privar la expectativa positiva si logramos avanzar en estos terrenos”.

Finalmente, indicó que las políticas económicas planteadas por López Obrador y quienes posiblemente conformarán su gabinete podrían contribuir a aumentar la Inversión Extranjera Directa (IED) a México, sobre todo si su gobierno concreta sus propuestas de elevar el gasto público.

Te recomendamos: Alicia Bárcena recibe el reconocimiento Forbes a su trayectoria por la igualdad