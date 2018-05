American Dream Miami, el centro comercial más grande de EU será una realidad

El proyecto del mega centro comercial “American Dream Miami”, el más grande de Estados Unidos, libró un primer obstáculo para su construcción al aprobarse su zonificación en el condado Miami-Dade.

Con una votación de 9-1 y dos ausencias, los comisionados de Miami-Dade aprobaron modificar el plan de crecimiento y las designaciones de zonificación de Miami-Dade para permitir que la compañía urbanizadora canadiense Triple Five cree el megacentro en el noroeste de esta urbe, detalló Notimex.

Con más de seis millones de pies cuadrados (unos 558,000 metros cuadrados) más que un centro comercial, el proyecto incluye atracciones de parques temáticos como una pista de esquí cubierta, paseo en submarino, parque acuático, pista de patinaje, tiendas y restaurantes. Incluiría unas 2,000 habitaciones de hotel, teatros, centros artísticos y una zona para bares y restaurantes y se pronóstica que pueda atraer 30 millones de visitantes al año.

Según Don Ghermezian, presidente de Triple Five Worldwide Group, una de las empresas involucradas en el proyecto, la idea es que Miami pueda ofrecer una alternativa a las atracciones turísticas de Orlando, como Disney World y Universal. En declaraciones a la prensa local, Ghermezian dijo que su intención no es construir un “mall” (centro comercial), porque ellos no se dedican a eso, la idea es construir un centro comercial con entretenimiento que sea “un motor económico”.

La empresa proyecta poder atraer a unos 300,000 visitantes diarios y que genere cerca de 15,000 empleos permanentes. Aunque hasta ahora la mayoría de los políticos apoyan la iniciativa, las autoridades de Miami-Dade podrían enfrentar problemas de grupos que se oponen a la construcción dado que esto podría agravar el tráfico en la zona y a cambio sólo generaría empleos con muy bajos salarios.

Triple Five aún debe obtener una serie de permisos del Condado sobre la mitigación ambiental, la capacidad de aguas albañales y el uso del agua, y el estado y la empresa deben inviertir cerca 200 millones en mejoras de carreteras, así como financiamientos privados. La versión del megacentro comercial de Miami sería mayor que el Mall of America de Minnesota y un American Dream Meadowlands de 4.5 millones de pies cuadrados que se está construyendo en Nueva Jersey.