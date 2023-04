AMLO acusa campaña de desprestigio por corrupción en Segalmex

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra los medios de comunicación al señalar que han emprendido una campaña para desacreditar a su administración por los casos de desfalco al erario en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y en otros hechos como el de la “Estafa Maestra”.

“Es una campaña, nada más que es importante aclarar algunas cosas, primero, que nosotros no toleramos la corrupción o para decirlo con más claridad, no somos corruptos, no somos rateros. A diferencia de los gobiernos anteriores.

“Como ahora se está llevando acabo un cambio donde no se permite la corrupción, ni hay impunidad, entonces ustedes utilizan estos casos que se están presentando para magnificarlo y querer de esta forma igualarnos, es decir, todos son iguales, es lo mismo, no hay honestidad. Sin embargo, no es como ustedes lo plantean, serán estos casos y a diferencia de los de antes, se castiga a los responsables, porque no hay impunidad. Sin embargo, no es como ustedes lo plantean”, apuntó el mandatario federal en conferencia de prensa.

El sábado, la Fiscalía General de la República (FGR) de México informó que un exfuncionario de Segalmex enfrentará un juicio por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, relacionado con un desfalco de más de 10,000 millones de pesos, unos 555 millones de dólares.

El 9 de marzo la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra 22 personas presuntamente implicadas en el millonario desfalco del organismo.

Previamente: Juez ordena 22 detenciones por desfalco en Segalmex

Las órdenes de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas fueron por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, por el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rusal (Sader).

En aquel momento se apuntó que de las 22 personas referidas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron, y 6 fueron los beneficiaros de los recursos de Segalmex que fueron desviados.

Durante su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo federal aprovechó para reproducir la canción “Yo también en el 53” de la cantante Ana Belén para contestar a los críticos de su gobierno que también lo han intentado ligar con la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) Guadalupe Taddei.

El tabasqueño nació el 13 de noviembre de 1953.

“Fíjense que, eso es para que digan los conservadores, para hacer los que se enojen temprano, que le recomendaría que se serenen, que hay que tener sentido del humor. Fíjense que Miguel Hidalgo nació en 1753, José Martí, que lo admiro tanto, en 1853, entonces el 53 es un buen año”, expresó.

