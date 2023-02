AMLO cede ante Elon Musk: nueva planta de Tesla va para Monterrey

Pese a que había vetado a Nuevo León por la escasez de agua, el presidente Andrés Manuel López Obrador cedió y la nueva planta de Tesla, propiedad de Elon Musk, se instalará en Monterrey.

“Hay ya un entendimiento, sí van a dedicar la inversión a Mexico y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua, ellos van a ayudar en ese sentido”, afirmó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

“Mañana se va a dar a conocer el anuncio por parte de Tesla y se va a dar a conocer algunos compromisos y la semana que viene otros compromisos”, añadió.

López Obrador detalló que habló con Elon Musk en dos ocasiones, ambas por videoconferencias, una el viernes por la noche desde Chetumal y ayer por la mañana.

El mandatario indicó que hubo un buen entendimiento entre los dos, que Musk fue muy receptivo y aceptó diversas propuestas que se irán dando a conocer a partir de mañana.

El titular del Ejecutivo adelantó que entre los compromisos de Tesla está el uso de agua reciclada y tratada en todo el proceso de fabricación de automóviles eléctricos.

El presidente agregó que la inversión de Tesla será “considerable” y creará “muchos muchos” empleos.

“Estoy satisfecho con lo que se consiguió porque significa más inversión para Mexico y más empleos y esto lleva a que también se vayan incrementando los salarios de los trabajadores”, expresó López Obrador.

AMLO descarta subsidios para Tesla

El mandatario descartó la implementación de subsidios para Tesla, como ocurre en Estados Unidos, e indicó que Musk entendió esta situación.

“Hay algo que me gustó mucho del señor Elon Musk, hablamos de que no podíamos nosotros, en el caso de baterías y de la fabricación de semiconductores, otorgar los subsidios que está destinando el gobierno de Estados Unidos, donde si se invierte un peso, el gobierno tiene que dar un peso 50 centavos, entonces eso no, no podríamos otorgarlos esos subsidios, entonces él lo entendió perfectamente”, mencionó.

En ese sentido, López Obrador dijo que aun sin esos subsidios, las ventajas compartivas de Mexico son únicas en el mundo.

“Coincidíamos, y repito, eso me dio mucho gusto, que el recurso principal de Mexico es la calidad de sus trabajadores, la ética, la responsabilidad, la creatividad de los trabajadores mexicanos y el coincidió plenamente”, señaló el titular de Ejecutivo.

Ganaron México y Nuevo León, dice Samuel García

En un tuit, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, expresó que con la llegada de Tesla a Monterrey, ganaron México y la entidad que él gobierna.

