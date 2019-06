AMLO defiende arbitraje de contratos de gasoductos; son abusivos, insiste

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este jueves las solicitudes de arbitraje de la CFE a una sociedad de empresas de Canadá, Estados Unidos y México, así como a una compañía local, ya que los multimillonarios contratos para la construcción de gasoductos fueron “abusivos”.

Luego de que el embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, expresó su preocupación porque el gobierno mexicano no respete los contratos, el mandatario afirmó que se busca un acuerdo que no afecte al erario.

En su conferencia de prensa matutina, donde reconoció que el embajador está en su derecho de defender a cualquier empresa de su país, el titular del Ejecutivo estimó que lo expresado por el funcionario canadiense no afectará la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“México es un país libre y soberano en el manejo de sus recursos naturales, en particular del sector energético y en especial del petróleo, entonces eso no está en el Tratado; si alguien dice que no va a suscribirse el Tratado por eso, la respuesta es ‘eso no está acordado’”, puntualizó al recordar que en las negociaciones del T-MEC su equipo puso como condición el respeto a la soberanía sobre los recursos.

“Lo que se está haciendo es legal y buscando que se llegue a un acuerdo porque consideramos que fue un abuso que se hayan hecho esos contratos que afectan la hacienda pública, queremos un acuerdo para que no se perjudique la hacienda, eso es lo que se está buscando”, expuso López Obrador.

La mexicana IEnova, filial de la estadounidense Sempra Energy, informó el martes que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) envió días atrás una solicitud de arbitraje a IMG –sociedad conformada con la canadiense TC Energy para el Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan–.

La medida, que golpea desde el miércoles las acciones de IEnova en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), solicita la nulidad de ciertas disposiciones del contrato de servicios de transporte de ese ducto.

“Aquí se dio a conocer que esos contratos eran abusivos, yo les llamé contratos leoninos porque se entregaron con todos los beneficios para las empresas”, dijo López Obrador.

“Se inició un proceso que tiene como propósito principal que haya un diálogo con las empresas. Se va a buscar que, mediante la conciliación, se resuelva el problema”, agregó.

La mediación se haría en el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA, por sus siglas en inglés), dijeron a Reuters fuentes de la CFE.

En febrero, el mandatario acusó a siete empresas de haber cobrado sumas millonarias por contratos firmados en gobiernos anteriores por gasoductos que no se han terminado de construir o no prestan el servicio, entre ellas incluyó a IEnova y TC Energy, además de Carso Energy, filial del Grupo Carso , propiedad del magnate mexicano Carlos Slim.

AMLO dijo entonces que su gobierno respetaría los contratos entre las empresas privadas y la CFE, tras anunciar que serían revisados, pero afirmó que las firmas no serían vetadas salvo que se determinara alguna omisión en la construcción de las obras.

Más temprano este jueves, el Grupo Carso dijo que está analizando el contenido y el “fundamento legal” de una solicitud de arbitraje que recibió el miércoles de la CFE por un contrato de servicio a 25 años para el transporte de gas natural por otro gasoducto, ubicado en el norte del país y que se encuentra en construcción.

Con información de Reuters y Notimex