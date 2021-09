AMLO descarta confrontación con EU tras pedir retiro de bloqueo a Cuba

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Estados Unidos retirar el bloqueo económico contra Cuba, el mandatario federal descartó que se vean afectadas las relaciones con el país vecino.

“Nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos los países, con todos los pueblos del mundo, son relaciones de respeto y se va a mantener esa política. México es sinónimo de amistad, no vamos nosotros a confrontarnos con ningún gobierno”, dijo.

En su conferencia “mañanera” desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo comentó que a “los conservadores” no les gustó que se invitara a México al presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel, para el festejo de la Independencia de México.

“Quisieran nuestros adversarios los conservadores que nos peleáramos pero se van a quedar con las ganas, no va a ser así. Que no les gustó que se haya invitado el presidente de Cuba, pues no tienen razón, porque nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba como tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, expresó López Obrador.

Reino Unido en el T-MEC

Sobre la intención de Reino Unido de sumarse al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el mandatario federal señaló que los tres países que forman parte de este acuerdo deben revisarlo.

“Es un asunto que corresponde a los tres países que ahora forman parte de este acuerdo. De modo que se tiene que revisar por Canadá, Estados Unidos y México”, dijo.

“Esto hay que verlo con todos los actores, no podemos adelantarnos, yo soy partidario que se mantenga este acuerdo”, agregó.

El presidente mencionó que por este tratado, México tienen importancia en la industria automotriz y de autopartes.

“Hay un crecimiento permanente de las industria vinculadas a la exportación, que son empleos y bienestar para el país”, dijo.

López Obrador presumió que ahora el país crece a una tasa mayor de 6% “en buena medida por ese tratado”.

