AMLO envía Ley de Amnistía a Cámara de Diputados

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa para expedir la Ley de Amnistía que beneficiaria a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron.

De aprobarse, esta ley también apoyaría a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, y a presos políticos o de consciencia, acusado por delitos inverosímiles.

Jóvenes relacionados con delitos contra la salud, ya sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza o bajo amenaza, son también el objetivo de esta Ley.

Se integrará una Comisión que dará seguimiento y vigilará la aplicación de la Ley de Amnistía, misma que podrá solicitar el beneficio de la Ley cuando existan casos que lo ameritan.

Estas medidas procederían bajo ciertas condiciones, como que los candidatos no sean reincidentes, que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego, explicó el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, a través de un comunicado.

Tampoco serán beneficiados las personas que hayan sido acusadas por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

El robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, se agregan a la lista de acusaciones que no se tomarán en cuenta para recibir el beneficio bajo esta ley.

“La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no para quienes causen graves daños a las personas. La Fiscalía General de la República velará por el cumplimiento de tales condiciones y la Secretaría de Gobernación hará lo propio respecto de los presos políticos”, apuntó Delgado.