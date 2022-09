AMLO espera que iniciativa sobre la Guardia Nacional se avale antes del 16 de septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que antes del 16 de septiembre los diputados y senadores aprueben su iniciativa para que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.

“Ojalá pronto se resuelva y no descarto el apoyo de los legisladores, y no solo de los legisladores de Morena. ¿Qué va a hacer un legislador de Guanajuato votando en contra de la Guardia Nacional?”, dijo en referencia a que se han construido 18 cuarteles de la corporación en esa entidad, la que actualmente registra más homicidios.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado sobre por qué no utilizó la figura de iniciativa preferente para presenta su propuesta ante la Cámara de Diputados y él que respondió que será aprobada como la envió.

“Puede salir así; no sé (en cuanto tiempo sea aprobada). No es autoritarismo, no es militarizar, es cuidar que la Guardia Nacional no se corrompa, como sucedió con la Policía Federal”, señaló López Obrador.

La iniciativa fue entregada el 31 de agosto a la Cámara de Diputados y en su exposición de motivos, explica que su objetivo es fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional como “un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado” bajo el control operativo y administrativo de la Sedena.

Además, enfatiza que con esta reforma no se busca militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino “cuidar con la tutoría de la Sedena el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México. Con ello se garantiza el combate a la impunidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos”.

Se espera que hoy por la tarde los diputados discutan y voten esta iniciativa.

