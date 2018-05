AMLO insiste en una minoría empresarial con el privilegio de mandar

Andrés Manuel López Obrador, el abanderado de la alianza Morena-PT-PES para la presidencia de México, insistió en que hay una minoría empresarial que busca beneficiarse ante el amparo del poder público.

En una entrevista colectiva en el programa Tercer Grado, López Obrador señaló que no todos los empresarios son corruptos, pero sí existe un pequeño grupo que pertenece a lo que llamó una mafia de poder.

La periodista Denise Maerker cuestionó al candidato sobre el desplegado del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), en donde lo señalan de recurrir a ataques personales y descalificaciones infundadas.

“En México hay una mafia de poder, no tengo la menor duda. Es la mejor manera de explicarlo, es un grupo que se ha beneficiado al amparo del poder público, a costa del sufrimiento del pueblo, han causado mucho daño. México se convirtió en un cementerio, están detrás, no dan la cara, son los que mueven los hilos y ellos no quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar”, señaló López Obrador.

El candidato de Juntos Haremos Historia, además, dijo que no descarta revisar las reformas estructurales, en específico la energética, a partir de la segunda mitad de su mandato en caso de ganar, dado que para echarlas para atrás requiere que su coalición obtenga la mayoría en el Congreso en las elecciones.

Elba Esther Gordillo y Alfonso Romo

En este sentido Carlos Loret de Mola insistió en que en su gabinete y a su alrededor se encuentran empresarios y personajes que han sido cuestionados por este tipo de señalamientos.

Carlos Loret de Mola: En el caso de Elba Esther Gordillo, ¿ella es corrupta? ¿Entonces por qué tiene a familiares dentro de su partido?.

AMLO: Sí es corrupta, sirvió al poder y cuando ya no sirvió la dejaron, así es la mafia del poder.

Sobre la participación del empresario Alfonso Romo en su campaña, el mismo Loret de Mola lo cuestionó.

“Es muy distinto, tiene visión, Alfonso Romo es bisnieto de Gustavo A. Madero. Los hombres tenemos altas y bajas, nos comportamos en un tiempo así y después de otra manera”, dijo.

Por su parte el analista René Delgado cuestionó al abanderado de morena por sus calificaciones.

René Delgado: ¿No temes hacer una injusticia con tus descalificaciones?

AMLO: Cuando lo tengo que hacer lo hago. Cuando uno se enfrenta en una transformación nos tenemos que familiarizar con la simulación. Descubrir que el PRI y el PAN son lo mismo, costó trabajo, pero ahí está”, detalló.

A Slim lo embarcaron…

Los periodistas Joaquín López Dóriga y Raymundo Riva Palacio insistieron a López Obrador sobre el tema del desplegado del CMN, al que López obrador, dijo, no engancharse.

“Safo, no me engancho. Ellos deben aclarar cuánto están invirtiendo en la guerra sucia y actuando contra nosotros. Mejor que digan lo de su reunión con Anaya. Es un grupo muy pequeño que ayudaron en el fraude en el 20106, contrataron tiempos en radio y tv. ”, dijo.

Andrés Manuel siguió la conversación en el tema de los empresarios. Se dijo respetuoso de quienes no forman parte de lo que èl llama la mafia del poder y mencionó que en algunas veces, efectivamente los escenarios han cambiado.

“Sin embargo no generalizo. como en el caso de Roberto Hernández, cuando me llegó información que él no tenía nada que ver, ya no me metí con él. Con Slim fue igual, ya no los menciono. A Slim lo embarcaron con lo del aeropuerto. Estamos en vísperas polìticas, y creo por eso fue” señaló ante la insistencia de Joaquín López Dóriga.

Aministía y persecuciones judiciales

El periodista Leo Zuckerman, también participante en la entrevista colectiva del programa televisivo, cuestionó a López Obrador sobre los señalamientos ante la posible amnistía a criminales.

Leo Zuckerman: Yo si quiero que se castigue, muy contrario a lo que usted dice.

AMLO: No me quiero anclar en la persecución política, todas las demandas que estén en curso se van a continuar, no voy a dar instrucciones para que se detengan procesos o que se acelere un proceso. Por supuesto que habrá persecución judicial. Sobre todo en casos como el de Ayotzinapa, Odebrecht, contratos con Pemex, entre otros.

El abanderado de Morena ejemplificó casos como el de las refinerías en donde cuestionó su abandono.

“Las dejaron que se convirtieran en chatarra, de Fox a la fecha les invirtieron 8,000 mdd para reconfigurarlas, la de Madero, recibió una inversión de 2,500 mdd para reconfigurarla, mucho dinero se fue por el caño de la corrupción y la refinería no opera, está prácticamente parada”.

Otro de los ejemplos que utilizó López Obrador fue el de la planta de fertilizantes de Ancira, “Una planta de fertilizantes que se privatiza, y ahora con el gobierno de Peña decide comprar la planta Pemex, pagaron 500 mdd”, dijo.

Insistió que ha sido una banda de malhechores los que de manera descarada han llevado a México a la corrupción.

“Se les pasó la mano a los gobernantes con la corrupción, con esa banda de malhechores a robar impunemente, de manera descarada, sin recato, Esto fue lo que generó esta gran inconformidad, pero aún así, el pueblo está viendo en nuestro proyecto una alegría”, detalló López Obrador.

El pueblo está contento…

Sobre una posible reelección, el candidato dijo que no cree en las reelecciones y que trabajará desde el 1 de julio en transformar al país en juntas diarias con su gabinete para aprovechar el tiempo. “Convertiremos los seis años en 12 para ganar tiempo”.

“El pueblo está contento, están mal los que dicen que los mexicanos están mal. yo quiero que vean cómo la gente está feliz, están viendo una salida. Que este no es un país sin soluciones, sin alternativas. En menos de dos meses va a iniciar una transformación”, señaló.