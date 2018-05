Andrés Manuel López Obrador acusó a empresarios del Consejo Mexicano de Negocios de impedir una auténtica democracia, de tener secuestrado al gobierno, de no querer dejar de robar ni de perder el privilegio de mandar en el país.

Al participar en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, el candidato presidencial de la coalición encabezada por Morena fue cuestionado por el desplegado que publicó hoy el órgano cúpula del sector empresarial.

Lee también: La confianza se cultiva, dice la cúpula empresarial a AMLO

Al respecto, López Obrador dijo ser respetuoso de las ideas, pero consideró que los empresarios están haciendo política con preferencia por otros candidatos en el marco del proceso electoral.

PUBLICIDAD

“No quiero generalizar pero algunos de los que avalan ese documento han impedido el que haya una auténtica democracia en el país, han ayudado con los fraudes electorales, ellos, lo hicieron en el 2006 y ahora quieren repetir lo mismo”, afirmó.

El abanderado de la alianza Morena-PT-PES recordó que hace 12 años, los empresarios firmaban sus spots, pero ahora es “pura guerra sucia” y financian a quienes se dedican a hacer mensajes y documentales en su contra.

“Le han hecho mucho daño al país porque ellos son responsables de la tragedia nacional, en buena medida es el grupo que se opone a que haya un cambio en México porque les ha ido muy bien a ellos, le ha ido muy mal al pueblo, le ha ido muy mal al país, pero a ellos les ha ido muy bien”, mencionó.

López Obrador añadió que esa minoría de empresarios no quiere que haya un cambio de régimen pues “no quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar”; en este sentido, acusó que no sólo hacen negocios al amparo del poder público, sino que “se sienten los dueños de México”.

“Ellos tienen confiscadas las instituciones, tienen secuestrado al gobierno. El gobierno no representa a todos los mexicanos, está al servicio de esta minoría rapaz”, advirtió.

Tras indicar que considera normales las diferencias, destacó que él busca encabezar un gobierno de todos los mexicanos y para ello será necesario separar los poderes político y económico.

“Lo que queremos es que el gobierno represente a todos, así como hubo la separación en su momento del Estado y la iglesia, (…) así ahora se necesita una separación del poder económico y del poder político”, aseveró.

Pese a todo, aseguró que en caso de ganar la Presidencia, no perseguirá a nadie, ya que su fuerte no es la venganza.

“Nosotros lo que queremos es justicia, es nada más decirles ‘ya, basta, ya han robado mucho, han destruido al país, están desgraciado al pueblo, háganse a un ladito, ya”, expresó.

Te puede interesar: Si llego a la presidencia no confiscaré propiedades: AMLO

En otro tema, revisó la oferta que ha hecho sobre revocación de mandato y dijo que pedirá un referéndum a la mitad del sexenio, en lugar de consultas cada dos años, a fin de no gastar tanto en esto.