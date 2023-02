AMLO presume que Morena arrasó en elección extra en Tamaulipas pero sólo participó el 21%

El presidente Andrés Manuel López Obrador ocupó un espacio de su conferencia matutina este lunes para presumir que la coalición entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) arrasó en la elección extraordinaria para senador donde sólo un 21% del padrón electoral participó.

“Lo más importante es que no hubo confrontación, no hubo violencia, una denuncia por presunto fraude electoral en una casilla, sin incidentes. Vota muy poca gente, porque es elección extraordinaria y miren los resultados, esto no lo van a saber ni en Quintana Roo ni en Tabasco ni en Guaymas, donde estuvimos ayer con los yaquis.

“Tamaulipas está dando el ejemplo, el pueblo de Tamaulipas a nivel nacional, esto significó 71.32 por ciento. ¿Saben, también, por qué menciono esto? En sus campañas de publicidad de Claudio X. González, destinan mucho dinero, dicen, ya empezó la caída del movimiento”, señaló.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), la lista nominal en la entidad es de 2 millones 722 mil electores. Dichos comicios se realizaron a cabo pues el gobernador Américo Vilarreal Anaya, quien antes se desempeñaba como senador, dejo su encargo y su suplente, Faustino López, falleció en un accidente de tráfico.

Con el 99% de las casillas escrutadas para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el candidato de Morena-PT, José Ramón Gómez Leal, logró retener la senaduría para el movimiento con 414 mil 280 sufragios.

Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, de la coalición PAN, PRI y PRD, obtuvo 128 mil 636 votos y el candidato del PVEM, Manuel Muñoz Cano, sólo 22 mil 676.

Este tema propició que el mandatario federal arremetiera contra los organizadores de la marcha del próximo domingo para protestar contra su plan B electoral al referir que son las élites las que buscan que los antiguas costumbres conservadoras regresen a México.

