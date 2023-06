AMLO reitera que no elegirá a su sucesor: ‘no hay dados cargados en favor de nadie’

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ya inició el proceso de selección de candidato presidencial de Morena para 2024 y aseguró que no será él quien elija a su sucesor.

“No hay preferencia ni dados cargados en favor de nadie”, aseguró esta mañana en su conferencia de prensa.

A unos días de que Morena, partido que él fundó en 2015, López Obrador reiteró que el mejor método de selección de candidato presidencial es la encuesta. Es lo que ha funcionado hasta ahora: se han ganado gubernaturas y se han evitado rupturas internas, reflexionó.

“Lo más importante es que se acaba el ‘dedazo’ (…) e iniciamos una etapa nueva. Yo no voy a designar a mi sucesor, va a ser el pueblo”, comentó López Obrador en referencia al método por encuesta que ha usado Morena para definir a candidatos.

El mandatario se refirió una vez más al encuentro que sostuvo con gobernadores de Morena y aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido. “Hablamos de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México. Es muy importante la unidad, que no haya rupturas, y no tiene por qué haberlas”.

“En el caso de Morena (se elige) con una encuesta porque así se establece en los estatutos y así se han resuelto las candidaturas para los gobiernos estatales, y bueno ahí están los resultados, no ha habido rupturas, muy pocas, y triunfos. Ya no quiero seguir poniendo limón a la herida, porque si no le diría a Jesús (Ramírez) pon el mapa político, pero ya no lo pongas porque se enojan mucho”.

Sobre si los militantes de Morena que aspiran a la candidatura presidencial deben renunciar definitivamente al cargo, algo que ha promovido el canciller Marcelo Ebrard y a lo que se ha mostrado reacia la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el presidente pidió esperar a lo que defina el próximo domingo el Consejo Nacional de Morena.

“Las renuncias se van a acordar en el Consejo de Morena el domingo. Ahí van a decidir los consejeros porque es el órgano de dirección del partido. Vamos a esperarnos al domingo. Es muy bueno que estén participando, que los que han manifestado que van a participar lo hagan y hay que esperar al domingo, para ver las reglas”, apuntó.

López Obrador celebró también que el bloque opositor anuncie que en breve definirá el método de selección de su aspirante presidencial.

“Me llama mucho la atención, y qué bueno, que los del bloque opositor están hablando de que, creo que el lunes, van a dar a conocer criterios de elección. Lo dijo el presidente del PAN (Marko Cortés). Qué bueno que cada uno vaya resolviendo”, dijo.

El presidente reiteró que una vez que concluya su sexenio, en septiembre de 2024, se retirará completamente de la vida pública y política.

“Lo tengo bien pensado, me retiro completamente. No vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, nunca más. Soy partidario no solo del principio de la no reelección, sino del criterio de que no se debe tener mucho apego ni al poder, ni al dinero”, señaló.

“Cuando alguien se empieza a sentir insustituible pierde el piso, se puede caer en lo que se conoce desde el porfiriato como el necesariato, es decir, ‘se requiere un cacique’, ‘se necesita un líder moral’, ‘un jefe máximo’. No. Yo ya voy a cumplir mi ciclo, y tiene que haber relevo generacional, y ya contribuimos a sentar las bases para la transformación y contribuimos en el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo”, cerró el presidente López Obrador.

