AMLO respalda a Guadiana por Coahuila ante posible ruptura de Mejía Berdeja

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó este jueves a Armando Guadiana, virtual candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, ante la posible ruptura de Ricardo Mejía Berdeja, actual subsecretario de Seguridad Pública, quien busca la candidatura por el PT, PVEM o Movimiento Ciudadano tras haber perdido la encuesta.

Cuestionado sobre la ausencia del funcionario federal para rendir su informe de “Cero Impunidad”, el mandatario federal evadió responder el motivo de su ausencia, pero reconoció que sabe que busca una candidatura para competir por la titularidad del Poder Ejecutivo estatal por lo que comentó que deberá dejar su cargo en el gobierno federal.

“Me enteré de que aspira a ser candidato de Coahuila, no sé por qué partido. Eso es lo que tengo como información. Como cualquier ciudadano está en su derecho, desde luego, si va a ser candidato ya no va a trabajar con nosotros, ya no va a desempeñarse como subsecretario, si va a ser así vamos a nombrar a otro subsecretario.

“A título personal, yo apoyo para que no se vayan a malinterpretar las cosas, con mucha claridad, a quien participa en una encuesta o a quienes participan en la encuesta y ganan. El que gana merece ser apoyado porque es un asunto partidista, estatutario y se decide hacer una encuesta y el que gana la encuesta es que el debe de recibir el apoyo”, señaló López Obrador.

De acuerdo con diversos reportes de la prensa local, tras haber perdido la encuesta de Morena, Mejía Berdeja ha tenido diversos acercamientos con partidos como el PT, PVEM e incluso Movimiento Ciudadano para encabezar una candidatura por Coahuila.

Ayer, en un mensaje difundido en sus redes sociales, Mejía Berdeja se definió así mismo como la verdadera oposición en la entidad y adelantó que pronto tendrían noticias respecto a su futuro político.

“Lo que hemos puesto en esta lucha son convicciones y que las cosas no pueden seguir en el estado en el que están, que no podemos permitir más moreirato, más juegos arreglados, que requerimos una verdadera oposición, no paleros”.

“Esta lucha sigue, vamos hacia adelante, mantengámonos en comunicación”.

