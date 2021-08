El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pedirá a la Secretaría de Gobernación atender el caso del asesinato del joven José Eduardo Ravelo Echeverría, quien supuestamente murió a consecuencia de la brutalidad de la Policía de Mérida, Yucatán.

De acuerdo con las indagatorias, Ravelo Echeverría, de 23 años de edad, también habría sido abusado sexualmente por los agentes policiacos el pasado 21 de julio.

Por estos hechos, cuatro oficiales fueron detenidos e imputados por homicidio en pandilla, violación y tortura agravada, sin embargo, un juez de control decidió no ejercer acción penal contra los implicados.

“La mamá del joven declaró que me iba a buscar, le mando decir que no hace falta que venga porque voy a dar instrucciones a la Secretaria de Gobernación para que se atienda este asunto, para que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República, el Ejecutivo federal presente una denuncia ante la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) para que no se quede en el ámbito local este asunto”, dijo el mandatario federal en su conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo federal advirtió que debe haber una investigación a fondo y castigar a los responsables de este asesinato, incluso a las autoridades que estén cubriendo a los agentes.

Abro hilo con los videos de José Eduardo donde claramente se ve donde no son 4 policías. Lo someten entre varios hasta dejarlo inconsciente.#JusticiaParaJoseEduardo pic.twitter.com/newuZrS6ob — La Chiquiti boom bombita (@mistaboo_) August 14, 2021

De igual forma, hizo un llamado para que se redoblen esfuerzos en la capacitación de los agentes federales para que realicen su trabajo con apego a los derechos humanos.

El mandatario federal señaló que no debe normalizarse la impunidad y aunque un juez haya dictado sentencia, se tiene que forzar a las instituciones a indagar la verdad, ya que en el país se vive bajo la sombra de un Poder Judicial sin legitimidad.

“En este caso, por ejemplo, no es como antes de que ya la autoridad local hasta ahí lo decidió, ya fue lo que resolvió el juez, ya fue lo que resolvió el Poder Judicial de la Federación, cosa juzgada. Si las instituciones encargadas de impartir justicia no están a la altura de las circunstancias, si están echadas a perder, pues es sólo una legalidad ficticia, la legalidad sirve para legitimar la injusticia”, recriminó López Obrador.

