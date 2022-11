AMLO tiene plan B ante rechazo a reforma electoral: va por cambios a la ley secundaria

Ante el eventual rechazo en el Congreso de la Unión a su reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará un proyecto de reforma a las leyes electorales que explore la posibilidad de que los consejeros y magistrados puedan ser elegidos por voto directo y haya una reducción legal de legisladores.

“Entonces, que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional y como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes, un plan B”, afirmó.

“Es que es posible que, sin violar la Constitución, se pueda proponer en una ley o una reforma a la ley electoral, que se elijan a los consejeros y magistrados del INE y del Tribunal, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300, ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma”.

Ayer, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, anunció que sus bancadas en el Congreso de la Unión votarán en contra del proyecto de reforma, pues su postura es defender el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Lee también: Si no hay acuerdo para reforma electoral, Morena irá por leyes secundarias

Al respecto, el mandatario federal señaló que la urgencia de los partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, por discutir a la brevedad el proyecto de reforma electoral se debe a que Morena y sus aliados carecen de los votos necesarios, las dos terceras partes de las Cámaras, para sacar adelante la reforma que modifica la Constitución.

“Lo que quieren los opositores que ya están juntos, PRI, PAN y PRD, lo que quieren es que ya se vote porque saben que posiblemente no se llegue a los 333 votos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores es lo mismo. Esto pasó cuando la reforma eléctrica.”, advirtió López Obrador.

“Es importante que la gente sepa que se trata de una reforma constitucional y para que se apruebe no sólo se requiere la mayoría simple, son dos terceras partes, no es mayoría, estamos hablando que si son 500 para que se apruebe una reforma constitucional se necesitan 334 votos, entonces no es fácil”, reconoció.

En su nueva arremetida contra los opositores a su reforma, el jefe del Ejecutivo federal acusó una campaña en contra de su proyecto y señaló a los medios de comunicación de apoyar la causa de la desinformación.

“Entonces informar es básico porque manipulan mucho y los principales responsables, desde luego los oligarcas que son los patrones, los dueños, pero el conducto, las correas de transmisión son los medios de información. Es increíble el nivel de manipulación y el efecto que tienen”, acusó López Obrador.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado