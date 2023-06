AMLO truena contra Vicente Fox por adjudicarse la paternidad de la pensión a adultos mayores

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó este viernes contra el expresidente Vicente Fox, a quien calificó de “cara dura” e “hipócrita” pues en promocionales del Partido Acción Nacional (PAN) se ha adjudicado la paternidad del programa social de pensiones a los adultos mayores así como el seguro popular.

El jefe del Ejecutivo federal criticó que los lideres de oposición se adjudiquen acciones sociales, que el implementó desde que era jefe de Gobierno en la Ciudad de México, y ahora asuman que son acciones responsables pese a que cuando él las instrumentó en la capital lo llamaban “populista”.

“Tenemos a Fox diciendo eso que me consta y me dejo de llamar Andrés Manuel si no es cierto que él se opuso por esa mentalidad clasista, neoporfirista, porque ahora resulta que ayudar a los adultos mayores no es populismo porque antes me acusaban de populista.

“Es muy hipócrita, no está exacto. Y ahora este cara dura, es que así son, no olviden la doctrina de la derecha es la hipocresía, como dicen una cosa dicen otra, no hay congruencia. Qué clase de cinismo.

“Esto que expresa ‘era un derroche darle pensión a los de la tercera edad’, no era derroche el privilegio de su amigo Roberto Hernández de no pagar impuestos cuando vendió Banamex, eso no es populismo. Pero es el colmo, así piensan”, acusó.

Foto: Captura de pantalla

En su conferencia de prensa, también criticó al ganador de la gubernatura de Coahuila, el priista, Manolo Jiménez, quien criticó que los programas sociales se utilicen con fines electorales cuando se debe privilegiar que la gente aprenda a vivir utilizando su fuerza laboral.

En un video promocional difundido por el PAN, el expresidente Fox afirma que él fue el responsable de instrumentar apoyos a los adultos mayores así como de el diseño del seguro popular y afirmó que en la administración de López Obrador estas acciones tienen como fin interferir en elecciones.

“Que no te engañen, fue en mi gobierno que comenzó, en todo el país, el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político electorales”, comentó Fox en el video.

