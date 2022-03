AMLO va también por reducción de plurinominales con reforma electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la reforma electoral que propondrá al Congreso de la Unión una vez pasada la consulta de revocación de mandato planteará la reducción de diputados y senadores plurinominales, así como una disminución en el financiamiento a los partidos políticos.

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal también dijo que se busca que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) operen con menos presupuesto que el que ejercen actualmente.

“Es reducir, nada más que todavía estamos en el análisis si quedan nada más legisladores electos, se está viendo eso. Pero de que va a haber una disminución, sin duda, y lo mismo en el caso del dinero a los partidos y al funcionamiento del INE, cuesta mucho, es el organismo electoral más caro del mundo y además sin confianza”, señaló el jefe del Ejecutivo federal.

“El presupuesto, ¿por qué va a costar tanto? Podemos ahorrar la mitad, ¿por qué 20 mil millones y por qué no 10 mil? Lo tercero, ¿para qué tantos diputados o tantos senadores?”, cuestionó.

Ayer, el presidente de la República adelantó que la reforma electoral planteará que los consejeros del INE y los magistrados del tribunal electoral sean electos a través del voto directo.

López Obrador abundó que el proyecto de reforma propondrá que los tres Poderes de la Unión presenten cada uno al menos 20 perfiles de candidatos a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que sea independientes y de inobjetable honestidad.

El mandatario insistió que este cambio al sistema electoral busca que tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tengan verdadera vocación democrática y se eviten los fraudes en los procesos comiciales.

“Sí, mi propuesta es que se elija primero, que el pueblo elija a los jueces, que se proponga como candidatos a ser consejeros y a ser magistrados a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad, que los hay en el país. Ya que con los tiempos que tiene el INE, no como ahora, se difunda quiénes son, verdaderamente independientes, ciudadanos íntegros, mujeres y hombres”, planteó esta mañana.

El titular del Ejecutivo también detalló que su propuesta haría al INE un órgano federalizado que absorba las funciones de organización de las elecciones estatales, a fin de reducir los costos que los comicios representan a las arcas nacionales.

“Sí, vamos a analizar la posibilidad de que se federalice que sea un órgano el que lleve a cabo todas las elecciones. Precisamente para que no haya doble gasto porque hay duplicidad, podría tenerse, si hay una reforma constitucional, un solo órgano electoral federalizado”, expresó.

Ayer, después del anuncio de López Obrador, diputados y senadores de oposición señalaron que la reforma electoral busca destruir al Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que dijeron no apoyarían el proyecto.

“Están muy sensibles, no los quiero ni testerear. Están muy molestos, no les sale nada, en política una de las cosas que no se debe hacer es el ridículo, hay que cuidar eso”, sostuvo hoy el presidente.

