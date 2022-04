AMLO ya firmó reforma a ley minera por si se concreta ‘traición’ en explotación del litio

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que ya firmó la iniciativa de reforma a la Ley Minera para proteger al litio de los intereses extranjeros y que enviará al Congreso de la Unión si el domingo no prospera la la reforma eléctrica.

El mandatario federal aseguró que ningún interés privado o del exterior pondrá a su administración contra la pared en materia energética por lo que blindará los minerales estratégicos para su exclusiva explotación de la nación.

“Acabo de firmar hoy en la mañana, la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere las dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la Nación.

“Vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa de litio. Nada más para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared, no. El litio, que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México”, lanzó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Este domingo, la Cámara de Diputados discutirá la propuesta de reforma al sector eléctrico que busca dar a la Comisión Federal de Electricidad el 54% del mercado nacional mientras que el 46% a la iniciativa privada, planteamiento que ha derivado en la descalificación de empresas y el gobierno de Estados Unidos, que ha acusado una pérdida de confianza en la capacidad del país de atraer inversión extranjera.

“¿Qué le digo yo a los mexicanos sobre este tema? Pues que ya nos protegimos en lo fundamental, porque ya los conocemos y también la ambición los vuelve torpes, prepotentes, predecibles. ¿Qué fue lo que hicimos? Presentamos una reforma a la ley eléctrica, para proteger lo básico”, comentó.

El pasado 11 de abril, las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen de la reforma eléctrica. Con 47 votos a favor y 37 en contra se avaló en lo general el dictamen de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.

Los legisladores aprobaron que la CFE mantenga el control mayoritario en la generación y comercialización de la energía eléctrica así como la cancelación de los contratos a la IP para la generación de energía.

