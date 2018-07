‘Ant-Man and the Wasp’ recauda 76 mdd en primer fin de semana en EU

Reuters. – “Ant-Man and the Wasp” lideró la taquilla cinematográfica en Estados Unidos en el fin de semana de su estreno, superando por un amplio margen al filme original de la saga del superhéroe de Marvel.

La película protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly recaudó 76 millones de dólares (mdd) en su primer fin de semana en 4,206 salas de América del Norte, superando los 57 mdd que dejó en la taquilla “Ant-Man” en su estreno en 2015.

En el resto del mundo “Ant-Man and the Wasp” recaudó 85 millones de dólares, lo que da una suma total de 161 mdd a nivel mundial para el filme, extendiendo el récord de Marvel Cinematic Universe, cuyas 20 películas han alcanzado el número uno de la taquilla en su estreno.

Con un presupuesto de producción de 162 mdd, “Ant-Man and the Wasp” va camino a convertirse en otro éxito para Marvel. El estudio ha cosechado una seguidilla de triunfos en la taquilla en 2018, con “Avengers: Infinity War” totalizando más de 2,000 mdd y “Black Panther” superando los 1,300 mdd a nivel global.

En Estados Unidos el segundo lugar fue para “Incredibles 2”, que por un margen mínimo relegó a “Jurassic World: Fallen Kingdom”. Ambos “tanques” recaudaron 29 y 28.6 mdd, respectivamente.

El cuarto escaló fue “The First Purge”, que dejó 17 mdd en la taquilla el fin de semana y desde su estreno adelantado el 4 de julio -Día de la Independencia en Estados Unidos- suma 31 mdd.

El filme, dirigido por Gerard McMurray, es la cuarta entrega de una saga escrita por James DeMonaco y cuenta el origen de la historia. La anterior entrega, “The Purge: Election Year” (2016), recaudó en total en las salas estadounidenses 79 mdd y 118,5 mdd a nivel mundial.

“Sicario: Day of the Soldado”, con Benicio Del Toro y Josh Brolin al frente del elenco, completó el quinteto de filmes más vistos con 7.6 mdd que elevan su total doméstico a 35 mdd.

Entre las películas con menos difusión comercial, el estreno de “Whitney”, el documental que cuenta la vida y la carrera de la cantante Whitney Houston, dejó 1.3 mdd recaudados en 452 salas.

Y “Won’t You Be My Neighbor” volvió a quedar entre las 10 primeras con 2.6 mdd al pasar a ser exhibida en 893 salas. En cinco semanas, el documental sobre la vida del presentador de programas televisivos infantiles Fred Rogers acumula unos impresionantes 12.4 mdd.