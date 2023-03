Ante sospechas hacia el examen para el INE, Comité informará detalles

Ante las sospechas que generaron los altos puntajes que obtuvieron los aspirantes cercanos a Morena para consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el Comité Técnico de Evaluación (CTE) informó que mañana explicará la metodología y aplicación que se siguió para esta prueba.

Ayer el CTE —que elegirá a los 20 finalistas a consejeros del INE— distribuyeron los resultados que obtuvieron los aspirantes a dicho cargo, en donde sobresalió que los cercanos a Morena lograron los mejores puntajes, como Jaime Miguel Castañeda Salas y Bertha Alcalde Luján, con 79 y 74 aciertos, respectivamente, de 80.

En comunicado, el CTE —conformado por 7 personas, de las cuales 3 tienen relación con el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador— señaló que este viernes 10 de marzo explicarán desde los criterios de selección hasta la metodología utilizada para el examen.

“Informamos que el próximo viernes 10 de marzo, el Comité sesionará a las 12:00 horas de manera pública para explicar sobre la metodología del proceso de elaboración y aplicación del examen y explicar criterios de selección de acuerdo al principio de paridad de género”, señaló.

También mencionaron que ante las dudas generadas en la realización de esta prueba, los aspirantes pueden acceder al micrositio creado por la Cámara de Diputados para revisar su examen.

“Debido a que se han presentado algunas preguntas sobre el proceso de revisión de examen, les recordamos a las y los aspirantes que pueden acceder a esta información a través del micrositio con el folio y clave que generaron al momento de hacer su registro”, dijo.

Además, el CTE dijo que en esa sesión pública también informarán sobre el proceso de elaboración de la lista definitiva de los aspirantes que pasarán a la tercera etapa y los pasos de los siguientes momentos.

Mientras, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, declaró que no tienen ningún elemento para decir que hubo fraude en la aplicación del examen para consejeros del INE.

“Nosotros no tenemos ninguna, ningún elemento, ningún, digamos, motivo para ponerlo en duda y yo no lo he escuchado de nadie”, afirmó.

