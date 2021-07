Antidemócrata, quien llama a no participar en consulta: Citlalli Hernández

A dos días de que se realice la primera consulta popular en la historia de México y organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), la secretaria General de Morena, Citlalli Hernández acusó que la autoridad electoral y otros actores políticos llaman a la ciudadanía a no participar de él.

En entrevista con Forbes México, la senadora calificó de antidemócratas a quienes han promovido falsedades entorno a la realización de la consulta y traten de ligarla, erróneamente a la agenda de Morena y a la del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A mí me parece una posición totalmente antidemocrática; pueden estar de acuerdo o no con el tema, con quienes promovieron la consulta, con quienes respaldamos la consulta, pero eso a que cualquier persona que haga política, asumiéndose demócrata, llame a no participar en un ejercicio de este tipo, en una consulta popular. A mí me parece que es lo que desanima y preocupa”, lanzó Hernández Mora.

-A dos días de la consulta, ¿cuál es el principal reto de Morena para animar a la ciudadanía a participar?, se le cuestionó.

“El reto es lograr convencer a la ciudadanía que es un ejercicio necesario. Me parece que es un error que públicamente se crea que es una consulta de Morena, porque hay mucho sentimiento legítimo a lo largo y ancho del país de ocupar esta consulta como una posibilidad de exigir justicia, de recuperar la memoria colectiva, de buscar esclarecer algunos delitos del pasado por actores políticos del pasado”, señaló la morenista.

La consulta popular, que se realizará este 1 de agosto, tiene como objetivo preguntar a la población si los actores políticos del pasado, como lo son los expresidentes de México, deben ser sometidos a juicio por sus supuestas acciones contra la nación.

Para la realización de este ejercicio, que costó poco más de 500 millones de pesos, el INE dispuso la instalación de 57 mil 92 mesas receptoras de opinión, que serán instaladas en los 32 estados del país.

Al respecto, la secretaría general de Morena, reprochó que el órgano electoral esté obstaculizando a los ciudadanos su derecho a participar en la democracia con la instalación de pocas mesas y una nula difusión del por qué se realiza.

En los últimos días, la dirigencia nacional del partido ha denunciado fallas en los procesos dispuestos por la autoridad electoral para que la ciudadanía pueda ubicar su casilla, acción que han calificado, de sabotaje del INE.

De igual forma, consideró que las autoridades electorales pusieron de pretexto la falta de presupuesto para participar políticamente en el proceso y que este no cumpla con el requisito de sumar, al menos, 37 millones de votos para que lo expresado en las urnas sea vinculante.

“Creo que si no se concretan los 37 millones (de votos), el principal responsable sería el Instituto Nacional Electoral (INE) y yo he escuchado a otros promoventes de la consulta que pase lo pase y sea cual sea el resultado, ellos se seguirán reuniendo para exigir justicia”, apuntó.

La morenista reprochó que sean los consejeros electorales quienes sigan privilegiando su agenda de altos salarios, la compra de inmuebles y mobiliario antes que garantizar que con esos recursos pueden fortalecer ejercicios democráticos como la consulta popular.

En 2022, eliminaremos pretextos del INE para realizar revocación

De cara a la próxima consulta popular en materia de revocación del mandato en marzo de 2022, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, señaló que tratarán de corregir cualquier pretexto presupuestal que ponga el INE para realizar el ejercicio.

“Fue el INE, quien atendiendo algunas voces de la oposición, declinó a hacer este ejercicio en las elecciones del 6 de junio, y luego, siguen las prioridades del INE, que es mantener sus altos sueldos, compra de inmuebles y mobiliario en lugar de destinarlo a la consulta.

“Será discusión en el Legislativo garantizar los recursos para la consulta de revocación del mandato. Ya veremos si hay debate al respecto. Yo desconozco el paquete presupuestal para 2022, pero vamos a eliminar cualquier posibilidad de que tengan más pretextos para hacer lo que corresponde al INE”, aseguró la morenista.

