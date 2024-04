Apple solucionará el ‘error’ del iPhone que provoca el emoji de la bandera palestina al escribir ‘Jerusalén’

Apple está trabajando para corregir lo que, según la compañía, era un error que mostraba el emoji de la bandera palestina cuando algunos usuarios de iPhone escribían “Jerusalén” en un texto después de que desató controversia en las redes sociales en medio de la guerra entre Israel y Hamas.

HECHOS CLAVE

Algunos usuarios de iPhone en el Reino Unido notaron que el teclado del dispositivo mostraba el emoji de la bandera palestina entre una lista de indicaciones cuando un usuario escribía la palabra “Jerusalén”.

Apple dijo a la AFP que el problema era un “error” y que se resolvería en la próxima actualización del software iOS.

La respuesta del gigante tecnológico se produce después de que la presentadora de televisión británica Rachel Riley señalara el problema en una publicación X, diciendo: “Cuando escribo la capital de Israel, Jerusalén, me ofrecen el emoji de la bandera palestina”.

La publicación, que fue vista más de 2 millones de veces, señalaba que no se mostraban banderas al escribir los nombres de otras capitales y agregaba: “Mostrar un doble rasero con respecto a Israel es una forma de antisemitismo”.

Riley firmó la publicación como “una mujer judía preocupada por el aumento global del antisemitismo” y le pidió a Apple que explicara si el cambio fue un “acto intencional de su empresa o si no tiene control sobre los programadores deshonestos”.

Algunas personas que respondieron al tweet de Riley señalaron que el problema parecía estar limitado a usuarios con inglés del Reino Unido, inglés de Singapur e inglés de Sudáfrica configurados como idioma del sistema.

ANTECEDENTES CLAVE

El estatus de Jerusalén es una cuestión controvertida internacionalmente. La administración del expresidente Donald Trump reconoció formalmente a Jerusalén como capital de Israel en 2017. Sin embargo, durante la visita del presidente Joe Biden a la ciudad en 2022, pareció indicar que su administración no reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén Oriental, reclamada por los palestinos. Algunos países, como Rusia, reconocen oficialmente a Jerusalén Occidental como la capital de Israel, mientras que la mayoría de los demás consideran que el asunto aún está en disputa y han ubicado sus embajadas en Tel Aviv hasta que se resuelva.

NOTICIAS

Apple no ha dicho qué causó el error del emoji de bandera. En su Conferencia Mundial de Desarrolladores del año pasado, Apple reveló que utilizaría las capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático integradas en sus dispositivos para mejorar el texto predictivo y la autocorrección. Apple en ese momento no llegó a utilizar la frase “inteligencia artificial”, pero dijo que las mejoras se basarían en un modelo de lenguaje transformador, el tipo de tecnología utilizada para impulsar ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google. En su discurso de apertura, Craig Federighi, vicepresidente senior de Apple, dijo que sus predicciones de texto “mejorarán en función de las frases y palabras que uses, por lo que serán más personalizadas”. No está claro si estos cambios pueden haber causado el problema.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

