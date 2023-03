Así es como la economista Pamela Díaz ayuda a inversionistas extranjeros a tomar mejores decisiones

Pamela Díaz Loubet es Economista para México en BNP Paribas, ¿su labor? Llevar a cabo intensos procesos de investigación, analizar a fondo la economía mexicana y, a través de diversos métodos cualitativos y cuantitativos, fundamentar sus comentarios y opiniones para ofrecer a los clientes inversionistas más y mejor información.

“Estoy basada en Ciudad de México y, generalmente, estoy en contacto con clientes que están en Nueva York, Londres y también en Brasil. Todos tienen un perfil muy distinto”, dice en entrevista para Forbes México.

Desde esta posición en BNP Paribas, es la primera vez que Pamela tiene proyección internacional –ingresó en 2020–. Anteriormente también hacía labor de análisis, pero en un entorno local. Colaboró para el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Banco Ve por Más y para Citibanamex. “En Banco Ve por Más éramos un equipo de cuatro personas, y lo que hacíamos era dividirnos el análisis de ciertas variables para México y para otros países, justamente darle seguimiento […] Ahí aprendí a hacer modelos, pronósticos, tener un poco de sensibilidad también de lo que los clientes veían, lo que a la gente le interesaba”.

Te puede interesar: ¿Qué pasa si las mujeres dirigen la economía? El mundo está por verlo

Aunque al inicio de su carrera no tenía la intención de participar directamente en el sector financiero –le interesaba mucho más el área de investigación–, Pamela Díaz decidió tomar la oportunidad, y descubrió que también, dentro del sector, existía gran espacio para realizar la actividad que a ella tanto le atraía.

“Yo creo que uno de los retos es que, como economistas, pues siempre tenemos que contar historias, y, esas historias, resulta que todo el mundo ya las sabe. Entonces el reto no es sólo contarlas de manera agradable para las personas que la escuchan, sino que también pueda aportarles algo nuevo, algo que les ayude a que tomen una decisión de inversión. Para mí, ese es el mayor reto, porque es estar todo el tiempo en un proceso constante de aprendizaje”, relata.

Otro de los grandes retos que ha encontrado en su camino, dice, se relaciona con factores que van más allá de sus conocimientos y talento. “Desafortunadamente, las historias que contamos también dependen mucho de quién las está contando. Ha sido un poco complicado dentro del sector financiero, porque cuando empecé era muy joven, y era un sector muy cerrado hacia cierto tipo de perfil […] Sobre todo al inicio es difícil pararte, contar una historia y hacerlo a través de esta carga de escepticismo que nace del prejuicio, porque no luces como el economista molde al que están acostumbrados”.

La solución que Pamela encontró ante estos desafíos fue justamente mejorar cada vez más la manera en que contaba las historias, fundamentaba mejor sus opiniones y las asociaba con modelos y datos para lograr mayor solidez. “Esa, para mí, ha sido la clave”.

Estos retos a los que la economista se ha enfrentado también han abonado mucho a su desarrollo y crecimiento profesional, porque los clientes inversionistas son muy especializados y enriquecen los debates: “Para mí es un privilegio poder debatir con ellos, porque, al final del día, no es que yo llegue con un cliente a exponerle, sino que ellos ya conocen de lo que vamos a platicar y se hacen debates muy ricos […] Ellos también todo el tiempo me generan dudas y me llevan a identificar los puntos débiles de mis opiniones o argumentos”.

Aunque la mayor concentración de clientes a los que Pamela se enfoca está en Nueva York, Londres y Brasil; además los hay en España, Francia, Países Bajos y en la región asiática. Y aunque esta parte de su labor ha resultado ser muy enriquecedora, también lo ha sido el intercambio cultural que se vive dentro de BNP. “El equipo de Análisis Económico está en diversas partes, lo hay (por ejemplo) en Brasil, en Sudáfrica. Y esto es increíble, porque no sólo existe un debate hacia afuera (de la compañía), sino también hacia dentro con personas que hacen nuestro mismo trabajo, pero bajo su propio estilo y métodos”.

También lee: 16 mujeres inversionistas apoyarán startups prometedoras en Latinoamérica

Una anécdota que cuenta Pamela, en este sentido, es que el año pasado, a inicios, surgió la duda en los equipos de qué nivel de sensibilidad tendrían los países ante el ajuste de política de monetaria de Estados Unidos. Al respecto, explica, el equipo en México, desarrolló un modelo para poder identificar la relación entre Banxico y la FED: “Fue un modelo que al final pudo ser aplicado en todos los países. Y se hizo un análisis más comparativo entre todos los países emergentes para ver qué tanto se seguía a la FED”. Este ejercicio, dice, es un buen ejemplo de cómo una herramienta local puede ser utilizada por otros economistas en otras latitudes.

Los desafíos a futuro para los economistas

Pamela considera que existen dos grandes retos. El primero se relaciona con las tecnologías y los modelos. Y es que, recuerda, anteriormente, la manera en que se llevaban a cabo los pronósticos era bajo un método simple. Hoy, explica, se incorporan nuevos modelos que se relacionan con la frecuencia de los datos. “La inserción de datos de alta frecuencia a los modelos económicos, y la manera en que podemos manejar esos datos, para mí, es uno de los principales retos”. El segundo desafío, dice, son los riesgos y la forma en que las diferentes economías reaccionan a ellos: “Tenemos modelos económicos ya básicos, que son los que usamos para poder evaluar choques económicos, pero lo cierto es que estas relaciones económicas cada vez se están alterando más”.

Siendo este el escenario, explica, con desafíos como la pandemia y el conflicto entre Ucrania y Rusia, resulta difícil medir el impacto: “Tenemos que aprender a ser flexibles en nuestros modelos y aprender a encontrar un buen punto de equilibrio entre el análisis cuantitativo y el cualitativo”.

Los planes de Pamela Díaz

“Me encanta ser economista. Entonces, no me veo haciendo algo fuera del molde de economista”, dice. Entre sus planes está continuar dentro de BNP, por la expectativa de crecimiento, la posibilidad de atender otros países y crecer también en México. “Ya mucho más a futuro, y en paralelo a ser economista, me gustaría también, tal vez, dedicarme a dar clases, porque me fascina contar historias. Es también la manera en que lo podría hacer”.

La importancia de no auto descartarse

Durante la charla con Pamela, conversábamos sobre las oportunidades que encuentran las mujeres en el sector financiero, cómo se ha elevado el nivel de apertura, las oportunidades que aún persisten y la existencia del autosabotaje: “A veces no es un problema de que las empresas no estén creando las oportunidades, sino que nosotras mismas decimos ‘no’, porque ‘siento que no voy a encajar’ en un ambiente que tiene ciertas características”. En este sentido, ella considera que la incorporación de más mujeres en la industria financiera no sólo es un problema de oferta laboral, sino también de demanda.

Por último, Pamela ofrece una serie de consejos que mucho han contribuido a ganar confianza en ella misma y a su desarrollo profesional:

Explotar nuestras habilidades, y dejar que nuestro análisis hable por nosotros y no la forma en que lucimos

Intentemos no ceder ante el prejuicio, que puede evidenciarse en la cara de las personas con las que hablamos

Algo en lo que me he abocado mucho, desde que comencé a trabajar como economista, es en fortalecer mis habilidades de comunicación

Me ha funcionado mucho grabarme antes de tener alguna junta (al inicio de su carrera) […] Procuraba ensayar cuando tenía presentaciones, y eso me ayudó bastante, sobre todo cuando tenía que hablar en otro idioma”

*En Forbes Women, durante el mes de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, presentaremos ocho historias de mujeres mexicanas con una labor destacada en el extranjero. ¡Que las disfrutes!

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado