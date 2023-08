Donald Trump tiene entre 250,000 y 500,000 dólares en activos en una billetera de criptomonedas, según una divulgación financiera publicada el mes pasado.

El activo, que en la divulgación de Trump figura como “billetera de criptomonedas (Ethereum)”, parece estar conectado a una colección de tokens no fungibles, o NFT, que comercializó después de dejar la Casa Blanca.

En diciembre de 2022, Trump anunció que lanzaría una “colección de edición limitada” de 44,000 NFT que representaban tarjetas coleccionables con apariencia de dibujos animados que presentaban a Trump con varios atuendos, como camuflaje de cazador, traje de soldador y disfraz de superhéroe. Las tarjetas de 99 dólares se agotaron en un día. Trump y su socio, una empresa llamada NFT INC LLC, lanzaron un segundo lote en abril. También se agotó.

Las ventas parecen haber recaudado más de 8.9 millones de dólares. El expresidente ganó 298,000 dólares en derechos de licencia de la empresa, según la divulgación. Su billetera se encuentra bajo la misma entidad de Trump a través de la cual cobró sus tarifas de licencia, CIC Digital.

Así es el portafolio de inversiones en criptomonedas de Donald Trump

Unos cientos de miles de dólares son calderilla para Trump, cuyo valor se estima en 2,500 millones de dólares. Pero el magnate inmobiliario no está por encima de ganar dinero fácil, incluso si eso requiere vender un producto que no admira particularmente. “No soy un fanático de Bitcoin y otras criptomonedas, que no son dinero y cuyo valor es muy volátil y se basa en el aire”, tuiteó en abril de 2019. “Los criptoactivos no regulados pueden facilitar comportamientos ilegales, incluido el tráfico de drogas y otros actividad ilegal.”

La Comisión de Bolsa y Valores ha asumido recientemente un papel más activo en la vigilancia de la industria de las criptomonedas en general, persiguiendo a celebridades como Kim Kardashian. Pero la agencia reguladora ha evitado en gran medida tomar acciones contra los creadores y las empresas de NFT, lo que significa que la empresa NFT de Trump probablemente no aumentará sus problemas legales.

Los portavoces de Trump no respondieron a una solicitud de comentarios. Bitcoin.com informó anteriormente sobre la existencia del holding criptográfico de Trump.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

