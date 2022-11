Así es la alianza empresarial que exige libre competencia y democracia en América Latina

Empresarios de Colombia, Costa Rica, Chile, México y Perú firmaron este viernes la Declaración Guadalajara, la cual exige libre competencia, regímenes democráticos y de derecho, paz social, orden público y seguridad, libertad económica y libertad de expresión en sus países.

“La Declaración Guadalajara es un proyecto consensuado con organismos líderes en diferentes países de América Latina, tiene bases sólidas, el respeto a la dignidad humana, la libre competencia, un régimen democrático y de derecho y la acción solidaria y subsidiaria, responsable e incluyente de la sociedad y del gobierno”, dijo José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Los empresarios de América Latina reconocen los avances y los progresos que se han logrado en ciertas etapas, pero no están satisfechos con el rumbo político y social de la región, mencionó el empresario mexicano.

Entre los firmantes de la Declaración Guadalajara está Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) de Chile; Maritza Hernández Castañeda, presidenta interina de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) de Costa Rica, así como Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de Perú.

También son parte del acuerdo Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México.

“El desarrollo económico es necesario mas no suficiente si no va acompañado del desarrollo social inclusivo, donde nadie se quede fuera, y también del desarrollo sustentable en donde no utilicemos más recursos de los que el planeta puede regenerarse”, comentó el líder del sindicato patronal.

Agregó que cada uno de los países tiene grandes desafíos y muchos de ellos son compartidos como región y como parte de un mundo interconectado e interdependiente.

“Coparmex y los organismos empresariales latinoamericanos reunidos, que representamos a emprendedores y emprendedoras, así como a empresas de todos tamaños, actividad económica y condición, consideramos a la empresa como un vehículo del desarrollo económico, social y político de nuestros países, es decir, la empresa es un vehículo del cambio que requerimos hacer en los países latinoamericanos”, afirmó Medina Mora Icaza.

Añadió que los líderes empresariales de América Latina tienen la convicción y responsabilidad de contribuir al encuentro y al diálogo entre los distintos actores sociales para escuchar, empatizar, aportar nuestras visiones e impulsar acuerdos que contribuyan al bien común y al desarrollo integral, inclusivo y sostenible.

“El mundo, el comercio y la tecnología estamos en una globalización y actualización constantes. Por lo mismo, el desarrollo socioeconómico debería progresar a la par”, apuntó Francisco Cervantes Díaz, presidente del CCE de México.

“Para lograrlo, necesitamos incentivos económicos para arrancar y un acompañamiento de todo el sector empresarial para sostener ese ritmo. La Declaración de Guadalajara es una forma de pisar el acelerador para llegar más rápido”.

“Nosotros somos el conducto por el que el gobierno, las empresas y la sociedad civil podemos intercambiar ideas y prácticas para contribuir al bienestar del país. Más allá de las ganancias económicas, es el impacto social lo que debe regir nuestras acciones conjuntas”, declaró.

Con la firma de la Declaración Guadalajara, los organismos empresariales firmantes se comprometen a aportar su talento, capacidades y recursos para enriquecer el Modelo de Desarrollo Inclusivo para América Latina, a través del intercambio crítico y la creación de iniciativas colaborativas, así como ponerlo en práctica en todos los ámbitos de acción, con apertura para llevar los 20 temas o atributos que incluye el compromiso.

Estos temas son:

Paz social, orden público y seguridad. Libertad económica. Igualdad ante la ley. Derecho de Propiedad. Libertad de Expresión. Sistema Político Democrático y de Derecho. Gobierno abierto y eficaz. Ética e integridad pública. Cuidado del medio ambiente y economía sostenible. Desarrollo local y regional. Salud, Pensiones y Vivienda para todos. Educación de calidad para todos. Movilidad social. Acceso digital para todos. Empresa Solidaria. Incentivo a la inversión, emprendimiento y productividad. Políticas Económicas Sustentables. Sistema tributario justo y equitativo. Investigación e innovación con impacto social. Mercado responsable y equitativo que garantice la libre competencia.

“Este es un llamado histórico. Un llamado a construir las condiciones para el Desarrollo Inclusivo en nuestros países, y así responder a los grandes desafíos sociales, económicos y políticos que enfrentamos, con acentos y matices diversos, tales como la falta de crecimiento, la inequidad social, el deterioro ambiental y la insatisfacción con el desarrollo democrático”, expresó el presidente de Coparmex.

