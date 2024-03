Los empresarios no son los corruptos ni los hampones que cree AMLO: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, aseguró que los empresarios no son los corruptos ni hampones como cree el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino son los que “le chingan a diario por un mejor México”.

“Estoy aquí para acompañar a un México donde sus empresarios, se les quiere decir claramente ni son unos corruptos que el presidente quiere poner, sino es gente preparada, que le chinga todos los días y trabaja duro y se la juega por el país en las buenas y en las malas“, declaró la aspirante presidencial, luego de que le preguntaron sobre la polarización generada por López Obrador.

“No digo que no haya unos factureros gandallas, que por cierto regresaron los factureros con el aval del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, señaló en los Diálogos por la Democracia Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo organizado por Coparmex.

Gálvez agregó que en el mundo empresarial se sabe de la existencia de los factureros, ya que llegan a ofrecer servicios ilegales para evadir impuestos.

“Te llegan y te dicen, no te preocupes, que te damos tu factura y te auditamos el siguiente mes y ya la libraste, se van sofisticando los factureros”, expresó.

La candidata opositora añadió que los mexicanos no deberían aceptar a los factureros ni un país donde se evaden los impuestos.

“La gran mayoría de los empresarios afiliados en la Coparmex son gente honorable, trabajadora y gente que paga impuestos”, aseguró.

“Los felicitó por este primer documento donde tratan de construir un México mas Inclusivo y un México mas justo”, dijo.

La Coparmex fue la organización que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando pidió el aumento del salario mínimo, que es pagado por los empresarios y no la señora Claudia Sheimbaum Pardo, manifestó.

“Yo también soy empresaria y nosotros somos los que hacemos realidad el pago de ese salario y los políticos lo presumen, cuando hay políticos que en su maldita vida han registrado a un empleado en el Seguro Social”, expresó Xóchitl Gálvez Ruiz.

José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex), dijo que hay una polarización en México provocado por el presidente de la República.

“Se nos divide y hay unos contra otros, cuando todos somos mexicanos, por lo que debemos construir la unidad de todos los mexicanos”, apuntó el líder empresarial.

La candidata presidencial del PRI, PAN y PRD dijo que la encuesta publicada por el diario Reforma, donde pone a la cabeza, con una amplia ventaja a Claudia Sheimbaum Pardo, no le quita el sueño.

“Eso invita a que redoblemos el esfuerzo, porque el 47 por ciento de la gente no contestó la encuesta de Reforma”, afirmó la política hidalguense.

“Yo quiero que cambien su voto para que haya un México unido, y eso es lo que quiero comunicar y ya les dije a los partidos de que me den más chance de que me den mas spots para que la gente me vea”, concluyó.

Sheinbaum mantiene amplia ventaja sobre Xóchitl Gálvez rumbo a la presidencia de México: encuesta Reforma

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PVEM y PT a las elecciones presidenciales del 2 de junio, mantiene una clara ventaja sobre la opositora Xóchitl Gálvez al frente de las preferencias de voto para los comicios, según una encuesta divulgada este martes.

El sondeo, elaborado y difundido por el diario Reforma, fue realizado del 6 al 12 de marzo con entrevistas a 1,000 adultos y tiene un error de estimación de +/-4.3% y un 95% de confianza.

Sheinbaum tiene un 58% de respaldo, frente a un 34% de Xóchitl Gálvez, candidata del bloque opositor formado por PRI, PAN y PRD, aunque los porcentajes excluyen a un 17% de los encuestados que todavía no han definido su voto.

En el anterior sondeo de Reforma en diciembre, Sheinbaum sumó un 54% de las preferencias, frente a un 29% de Xóchitl y un 17% de Jorge Álvarez, candidato de la agrupación MC, que en el de marzo bajó a 8%.

Con información de Reuters.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias