Así es la radiografía del emprendimiento en México, un ecosistema con claroscuros

La Asociación Mexicana de Emprendedores (ASEM) presentó su Radiografía del Emprendimiento en México 2023, que revela que, en una escala donde 1 es malo y 5 es excelente, los emprendedores del país calificaron el ecosistema emprendedor con 2.6, una puntuación que, para Juana Ramírez Bustos, presidenta de la ASEM, es reprobatoria, pues refleja los desafíos que todavía enfrenta el ecosistema.

“El índice permite observar diferencias en la evaluación de la calidad de los servicios públicos y el acceso a condiciones para emprender y hacer negocios, con calificaciones de 2.5 y 2.7, respectivamente. Mientras que el acceso al financiamiento y la seguridad pública son las condiciones peor evaluadas por las y los emprendedores, con una calificación de 2.2 y 2.3, respectivamente”, indica el informe.

El informe encontró que 7 de cada 10 empresas no ha recibido apoyo de alguna institución pública o privada para desarrollarse o fortalecer su gestión. “Esto refleja la cualidad autodidacta y autogestiva de las personas fundadoras de empresas y también plantea retos para las instituciones que promueven el fortalecimiento de la gestión empresarial”.

Además, más de la mitad de las empresas no conoce ningún programa gubernamental de apoyo empresarial. “El desconocimiento de programas gubernamentales de promoción y apoyo empresarial (federales, estatales y municipales) por parte del 56.7% de las empresas refleja la importancia de aumentar la difusión de estos, facilitar el acceso a dicha información y asegurar que esté segmentada de acuerdo con la etapa de cada empresa”.

Para el 48.7% y el 34.9% de las personas emprendedoras, respectivamente, es necesario simplificar los trámites de creación y gestión empresarial, así como un esquema amigable para el pago de impuestos y cuotas obrero patronales, temas que resultan incluso más importantes que recibir transferencias monetarias directas, aspecto mencionado por el 24.5% de las empresas.

“Si bien aún se puede hacer más por simplificar trámites, es importante reconocer que se ha avanzado con figuras como la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), personalidad legal empresarial de constitución gratuita y en línea, y el RESICO, que simplifica el pago de impuestos de las micro y algunas pequeñas empresas.

“Como siguientes pasos se identifican oportunidades para perfeccionar la SAS, simplificar el proceso de constitución de otras sociedades mercantiles (principalmente la Sociedad Anónima), así como realizar actos corporativos en línea y sin costo (por ejemplo, la designación y revocación de poderes)”, destaca la Radiografía del Emprendimiento en México 2023.

Así es el emprendimiento en México

En cuanto al género de las personas emprendedoras, la Radiografía mostró que la brecha de género todavía es amplia, pues el 64.6% de los fundadores son hombres y solo el 35.4% son mujeres. Por otro lado, 0.4% de las personas fundadoras de empresas se identifican con algún género no binario, y 20.2% se identifican con algún grupo social minoritario.

Según la investigación, los motivos para emprender se concentran en haber encontrado una oportunidad de negocio rentable (27.8%) y la búsqueda de crecimiento personal y profesional (26.0%); aunque, el emprender por necesidad (no tener trabajo o necesitar un mayor nivel de ingresos), representa el motivo principal con un 32.9% de personas fundadoras que lo indicaron.

En cuanto a la distribución geográfica y el perfil económico de las empresas, la proporción regional entre las regiones Centro, Norte y Sur es de 61.7%, 21.0% y 17.3%, respectivamente. La mayoría son micro y pequeñas empresas (98.6%) con 5.7 años de funcionamiento, en promedio; y el 52.7% de las empresas son familiares.

Las empresas generan ingresos menores a 1 millón de pesos al año (55.3%), principalmente, o entre 1 y 4 millones de pesos (23.6%), y tienen una cantidad de personal de entre una y diez personas (82.4%). Solamente 26.5% de las empresas exporta bienes o servicios. Además, 49.9% de las empresas tienen una figura legal como persona moral, 38.4% son persona física, y 11.7% no tiene figura legal.

La radiografía del emprendimiento en México muestra que 50.7% de las personas fundadoras de empresas en México han tenido experiencia con alguna empresa que cerró, e identificó que el periodo decisivo en la vida de una empresa está alrededor de los dos años de funcionamiento; además, las empresas fundadas por más de una persona tienen un mayor tiempo de operación antes de cerrar.

El emprendimiento asociado contribuye a enfrentar de mejor manera los retos de la gestión empresarial. El tiempo antes de cierre de las empresas aumenta desde 1.9 años, en las empresas fundadas por una sola persona, a 2 años, en equipos de dos y tres personas fundadoras, y hasta 2.5 años en equipos de 6 o más personas fundadoras.

“Las empresas que cerraron tuvieron un tiempo antes de cierre promedio de 2.1 años, similar a los 1.8 años promedio que toma alcanzar la rentabilidad. Ello indica que hay que implementar estrategias de planeación y gestión empresarial que permitan afrontar los retos de ese periodo crítico”, apunta la Radiografía del Emprendimiento en México 2023.

Las fuentes de capital de las empresas son los recursos propios de las y los socios (86.9%), seguidas, en mucha menor proporción, por las utilidades generadas por la empresa (27.3%) y los recursos de familiares y amigos/as (22.9%). Otras fuentes como recursos públicos, inversionistas ángeles, fondos de inversión/capital de riesgo, y fondeo colectivo fintech (crowdfunding), tienen una baja participación como fuente de capital (15.4%).

En cuanto al acceso a financiamiento vía deuda, 41.4% de las empresas no ha tenido que recurrir a créditos o préstamos; de las que sí lo han hecho, ha sido principalmente a través de recursos propios de las y los socios (54.4%), y bancos (30.2%). Mientras que ha aumentado la participación de fuentes de financiamiento no tradicionales como las instituciones financieras no bancarias, el crowdfunding o los fondos de inversión (27.1%).

“Las instituciones financieras no bancarias como las fintech, SOFOM, SOFIPO, etc., fueron una fuente de financiamiento para el 3.5% de las empresas en el año 2020. Actualmente, son una alternativa para el 5.9% de las empresas, y el porcentaje aumenta hasta 8.7% entre las empresas con más de tres años de funcionamiento, siendo la tercera fuente de financiamiento más importante después de los bancos (22.5%) y los recursos propios/de las y los socios (15.3%), lo que permite observar el aumento de la importancia de las alternativas financieras no tradicionales”, subraya la investigación.

La mayoría de las empresas tiene presencia digital (85.0%), en alguna aplicación de la familia de Meta para propósitos de difusión, principalmente, mientras que el correo electrónico y el sitio web aumentan su importancia para la atención de consultas de clientes.

El motivo principal para no tener presencia digital es el no saber cómo hacerlo (33.2%), y, de las empresas que no venden en línea, la mayoría (69.7%) sí está interesada en hacerlo, vía un sitio web o una tienda en línea propios, principalmente (83.6%), lo que implica el reto de aprender a tener una presencia digital efectiva.

Con respecto a las prácticas laborales, poco más de la mitad (59.5%) tienen algún esquema de trabajo híbrido o totalmente remoto, prácticas que se consolidan a través del tiempo y se ven fortalecidas por el uso de herramientas y servicios digitales como las videoconferencias (56.5%), el almacenamiento de datos en la nube (49.8%), y el uso de un sistema de antivirus (30.2%. Aunque, 22.8% de las empresas no utiliza herramientas o servicios digitales.

En el tema de adopción de la tecnología en el emprendimiento mexicano, 15.1% de las empresas utiliza Inteligencia Artificial (IA) en algún proceso clave de su gestión, sobre todo para la comunicación, publicidad y marketing (20.4%), el diseño y creación de contenido (16.0%), y el análisis de datos (12.3%).

