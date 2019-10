Notimex.- En México, las licencias por paternidad tienen una duración de cinco días, no obstante, estudios señalan que su extensión trae beneficios al desarrollo escolar de los menores y a la salud de los bebés y de las madres, aseguró el coordinador de Investigación de Early Institute, Cándido Pérez.

“Desde hace muchos años la licencia por maternidad era la política que se había generado para salvaguardar la salud materna por el parto principalmente; ahora se han hecho estudios sobre el permiso de paternidad, donde se vio que la presencia paterna suele ser un factor determinante en la salud ante complicaciones postparto”, explicó en entrevista con Notimex.

Indicó que la permanencia del padre en el hogar, a través de algún tipo de permiso o flexibilidad laboral, reduce el riesgo de sufrir complicaciones en el periodo posparto y mejora la salud mental de las madres, de acuerdo con datos del estudio When Dad Can Stay Home: Fathers’ Workplace Flexibility and Maternal Health.

Lee: Proponen aumentar licencia de paternidad a 45 días con goce de sueldo

Además de que facilita la lactancia, lo que trae muchos beneficios al bebé, según la Organización Mundial de la Salud, al generar un equilibrio en la economía familiar, expuso el investigador.

En tanto, el estudio Causal Effects of Paternity Leave on Children and Parents realizado en Noruega, demostró que una licencia por paternidad amplia mejora el rendimiento escolar de los niños.

Recientemente, la Comisión de Trabajo en el Senado aprobó un proyecto que amplía a dos semanas el permiso por paternidad que originalmente era de cinco días, no obstante, señaló el especialista, en México actualmente existe una gran iniquidad.

Ello, debido a que los padres dedican al cuidado de los menores tres veces menos horas que las madres, por lo que se tendría que realizar una labor que permita mayor involucramiento de los papás en esas tareas.

Sigue leyendo:

¿Por qué se dan pocos permisos de paternidad? Pista: el IMSS no cubre ese gasto