Bad Bunny es el artista más popular de 2022 en Pandora y Apple Music

A medida que 2022 llega a su fin, los gigantes de la transmisión de música Pandora y Apple Music han lanzado sus listas de la mejor música del año, con el artista latino Bad Bunny, con la canción “Me Porto Bonito” dominando ambas, junto con canciones de Future, Drake and Tems y Justin Bieber and The Kid. Laroi: aquí hay una guía de las canciones más populares del año.

HECHOS CLAVE

Pandora: Bad Bunny obtuvo la mayor cantidad de lugares en Pandora’s Top Twenty Thumbed Tracks of 2022, la lista del servicio de transmisión de radio de las canciones más queridas del año por los oyentes, que se lanzó el martes e incluyó datos a partir de mediados de noviembre de 2021, y “ESPERE POR U”, de Future feat. Drake y Tems obtuvieron el primer lugar en la lista.

Apple Music: Un Verano Sin Ti de Bad Bunny fue el álbum más grande del 1 de noviembre de 2021 al 21 de octubre de 2022 en Apple Music, dijo el servicio de transmisión el martes, convirtiéndolo en el primer artista latino en ocupar el primer lugar; La canción de 2021 de Kid Laroi y Justin Bieber, “STAY”, fue la canción principal en el servicio de transmisión a nivel mundial durante ese tiempo.

PANDORA TOP THUMBED TRACKS DE 2022

“WAIT FOR U,” Future feat. Drake and Tems

“PROVENZA,” Karol G

“TO THE MOON,” Jnr Choi

“I Hate U,” SZA

“Do We Have A Problem?,” Nicki Minaj and Lil Baby

“As It Was,” Harry Styles

“First Class,” Jack Harlow

“Me Porto Bonito,” Bad Bunny and Chencho Corleone

“Hate Our Love,” Queen Naija and Big Sean

“You Proof,” Morgan Wallen

APPLE MUSIC TOP SONGS DE 2022: GLOBAL



“Stay,” The Kid Laroi and Justin Bieber

“As It Was,” Harry Styles

“WAIT FOR U,” Future feat. Drake and Tems

“Super Gremlin,” Kodak Black

“Easy On Me,” Adele

“Heat Waves,” Glass Animals

“Cold Heart (PNAU Remix),” Elton John and Dua Lipa

“First Class,” Jack Harlow

“Me Porto Bonito,” Bad Bunny and Chencho Corleone

“abcdefu,” GAYLE

ANTECEDENTES CLAVE

El año pasado, “Levitating” de Dua Lipa, “Drivers licence” de Olivia Rodrigo, “Dynamite” de BTS y “Up” de Cardi B fueron algunas de las canciones más populares, según Spotify, Billboard, Apple Music y otros reproductores de música. Se espera que “As It Was” de Harry Styles domine varias listas de 2022, ya que pasó más semanas en el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard que cualquier otra canción este año.

