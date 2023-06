Bancos y aseguradoras no pueden adquirir ni financiar operaciones en criptomonedas: Banxico

El Banco de México (Banxico) informó que los bancos, aseguradoras, Afores y otras instituciones financieras no pueden adquirir ni financiar posiciones apalancadas con dinero de sus clientes en activos virtuales ni criptomonedas.

“Se ha determinado que Ias instituciones financieras en México no tengan posiciones en dichos activos, no los adquieran en garantía y no financien posiciones apalancadas de sus clientes en activos virtuales”, explicó el banco central.

Arabia Saudita, Argelia, Bolivia, China, Egipto, Marruecos, Nepal y Catar han implementado prohibiciones totales o parciales para la operación con los activos virtuales, así como le han advertido a los inversionistas del riesgo de operar con estos instrumentos, de acuerdo con el Reporte de Estabilidad Financiera – Primer Semestre 2023 de Banxico.

En la India se está evaluando la prohibición de emitir monedas digitales distintas a la que eventualmente pudiera emitir el Banco de la Reserva de la India, por lo que ha alertado del riesgo que invertir en los activos virtuales implica para los inversionistas, agregó.

“Los activos virtuales aún no suponen un riesgo inminente para la estabilidad financiera, su acelerado crecimiento, su creciente adopción e interconexión con el sistema financiero tradicional y los eventos recientes en dichos mercados, ponen en evidencia la necesidad de actuar oportunamente para evitar riesgos que pudieran impactar en los inversionistas y en la estabilidad del sistema financiero”, expresó.

Banco de México reiteró la importancia de mantener la sana distancia entre el sistema financiero y los activos virtuales, evitando así que los riesgos inherentes a estos activos puedan contaminar la operación del sistema.

“Es importante continuar dando seguimiento a la evolución de este mercado, a las iniciativas regulatorias internacionales en distintas jurisdicciones y a los estándares regulatorios propuestos por distintos organismos internacionales, así como a la interacción, o eventos de acción-reacción , entre las autoridades supervisoras”, añadió Banxico.

Hoy los activos virtuales se encuentran normados en México por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF) y por regulación emitida por Banxico, explicó.

Agregó que los eventos recientes han confirmado el riesgo, tanto para los inversionistas como para el sistema financiero, de operar con los activos virtuales, reforzando la posición del banco central mexicano.

Los eventos suscitados en 2022 provocaron una pérdida generalizada de confianza hacia este tipo de activos virtuales, criptomonedas y Bitcoins, luego de poner en entredicho su seguridad y exponer sus deficiencias y su faIta de valor intrínseco, precisó.

La quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) evidenció la existencia de riesgos y canales de transmisión adicionales en relación con las denominadas stablecoins, alertó.

“Todo lo anterior, ha llamado la atención de las autoridades y de los principales organismos internacionales emisores de estándares regulatorios, los cuales están trabajando intensamente en el desarrollo de regulación efectiva y globalmente consistente de Ios activos virtuales”, añadió.

Así está regulado el uso de activos y criptomonedas

Corea del Sur

Los activos virtuales, criptomonedas y bitcoins no son consideradas como moneda de curso legal y las plataformas para comerciarlos (exchanges) están sujetas a una regulación estricta.

En 2017, el gobierno restringió el uso de cuentas individuales anónimas y prohibió a las instituciones financieras domésticas operar transacciones de futuros de criptomonedas y bitcoin. Para llevar a cabo transacciones, los individuos deben abrir cuentas con ” nombres reales”.

En 2020 se extendió la legislación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a las plataformas, requiriéndoles una licencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comi sión de Servidos Financieros.

Estados Unidos

Ante los riesgos prudenciales de las stablecoins, el Grupo de Trabajo del presidente de los Estados Unidos sobre los Mercados Financieros (PWG) publicó, en noviembre de 2021, un reporte instando al Congreso de ese país a aprobar una ley que requiriera que los emisores de las denominadas stablecoins se registren como instituciones de depósito, lo cual les impondría el mismo régimen regulatorio que los banneos, incluyendo gobernanza y manejo de riesgo; requerimientos de capital y liquidez; y planes de resolución y requerimientos de recuperación.

Unión Europea

En mayo de 2023, el Consejo de la Unión Europea aprobó la Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA, por sus siglas en inglés) y Ia Regulación de Transferencia de Fondos (TFR), 6 las cuales se espera que comiencen a aplicarse entre mediados de 2024 y principios de 2025.

MiCA es el primer marco regulatorio y supervisor interjurisdiccional para los activos virtuales del mundo.

Su propósito es regularlos los activos virtuales en los 27 países miembros de la UE para alcanzar Ios objetivos de asegurar la certeza jurídica de los AV dentro de su ámbito; apoyarla innovación y la competencia equitativa; proteger a los consumidores, los inversionistas y la integridad del mercado; y asegurar la estabilidad financiera mediante la inclusión de medidas preventivas.

Reino Unido

En 2014, la autoridad fiscal del Reino Unido emitió una guía sobre el tratamiento fiscal de los activos virtuales y en 2017 la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) publicó advertencias a los consumidores sobre Los riesgos asociados con dichos activos. Sin embargo, la primera respuesta regulatoria coordinada del Reino Unido provino de la creación del Grupo de Trabajo de Criptoactivos ( Cryptoossets Taskforce) en 2018, el cual reunió al departamento del Tesoro, la FCA y e I Banco de Inglaterra, con el objetivo de establecer un plan para implementar la regulación y supervisar futuros desarrollos de Ios activos virtuales.

