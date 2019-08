Banorte suma 9 horas con fallas en sus servicios por internet y call center

Banorte padece desde anoche “intermitencias” en su servicio de banca por internet y en la atención por medio de call center.

🔴 IMPORTANTE 🔴 Les informamos que estamos presentando intermitencias en el servicio de Banca por Internet, Banca Móvil y Call Center. Estamos trabajando para normalizarlo a la brevedad. Los mantendremos informados. — GFBanorte México (@GFBanorte_mx) August 14, 2019

Desde cerca de las 22:00 horas del martes y a lo largo de la madrugada de este miércoles, los cuentahabientes de la institución han reportado por redes sociales las fallas en el portal de internet, la app para teléfonos inteligentes y la atención telefónica, en la cual se deja esperando a quienes llaman.

Actualización: Banorte suspende atención en sucursales y servicios digitales por fallas

Ninguna línea me enlaza ☹️, ya llevo 40 mins esperando, pésimo servicio. — Moni Pichardo (@MonsePich) August 14, 2019

@Banorte_mx creo que ya los hackearon de nuevo; imposible acceder a la banca en línea. — Sandra Pérez M. (@SandiaPerez) August 14, 2019

Algunos clientes, incluso, han reportado que sus cuentas aparecen en cero al consultar su saldo en cajeros automáticos.

@Banorte_mx sus líneas saturadas, su aplicación no sirve en estos momentos, quise pagar pues tenía fondos y me rechazaron la tarjeta, voy al cajero y me la vaciaron, alguien me puede contestar si es falla general? Es mi segundo twet!!! — Assasin (@yhuye) August 14, 2019

Oye @Banorte_mx me acaban de vaciar mi tarjeta. Llevo 20 minutos en el call center NADIE CONTESTA. Quiero respuesta ahora. — Chamus (@ChamanaOficial) August 14, 2019

@Banorte_mx me quitaron el saldo de mi cuenta de nómina… por qué mejor no me quitan lo que debo en la tarjeta de crédito?#Banorte — Flambo Chatsberry (@OsquiPerea) August 14, 2019