Brasil quiere empaquetar toda la atención médica en una app, ¿podría México replicarlo?

Una persona despierta con un fuerte dolor de cabeza. Piensa en recibir atención médica, pero en lugar de salir al hospital, abre una aplicación en su celular, verifica cuáles son las instituciones de salud a las que puede acudir dependiendo de si tiene o no seguro médico público o privado, de la disponibilidad y otros factores.

Sin salir de la aplicación, el paciente ingresa sus síntomas y genera una cita para el momento del día que mejor le convenga y ahí mismo hace el check in, para que al momento de llegar al local no tenga que hacer nada más que recibir la atención médica. La app le envía un recordatorio para asistir al doctor e incluso le muestra la mejor ruta disponible para llegar.

Una vez frente al doctor, el paciente le da acceso a su historia clínica, puede ser toda (estudios clínicos, ultrasonidos, rayos X, planes de nutrición…) o solo la parte necesaria para esa consulta en específico. El profesional analiza el perfil del paciente, revisa sus síntomas, le extiende una receta electrónica y carga la información del encuentro en la nube.

En lugar de ir a la farmacia, el paciente, dentro de la misma aplicación, puede buscar los medicamentos en una red de farmacias asociadas, hacer un pedido, pagar y, sin salir del aplicativo, decidir si pasa a recoger sus medicamentos o prefiere recibirlos en una dirección. Si opta por la segunda opción, desde la app podrá ver en todo momento el estatus del pedido y recibir recordatorios para tomar las medicinas.

Si tras la atención médica el doctor determina una segunda cita de seguimiento, la aplicación registrara la fecha y se encargara de hacer los recordatorios. El médico podrá también establecer cuestionarios de seguimiento si considera que el paciente lo amerita, por ejemplo, si tiene comorbilidades que puedan agravar su malestar.

En caso de que se detecten focos rojos, la aplicación podrá emitir alertas tanto para los pacientes como para los doctores, a fin de actuar a tiempo en la contención de los agravantes.

Si el paciente decide cambiar de doctor, la historia clínica que ha generado estará disponible en la app y será él quien decida a qué datos puede tener acceso cada médico tratante. Por ejemplo, así un doctor podría visualizar los resultados de exámenes diagnósticos a lo largo el tiempo sin importar el laboratorio u hospital que los haya hecho.

También los doctores podrían acceder a las recetas que le han extendido al paciente para analizar los distintos tratamientos a los que ha sido sometido en diferentes especialidades y así generar un perfil más completo del paciente. Si la persona recibe un tratamiento dermatológico, otro psicológico, otro digestivo y otro de rehabilitación física, un doctor internista, por ejemplo, podrá tener un panorama más completo de su paciente y generar mejores planes de cuidado.

Esto suena a la atención médica del futuro, pero países como Brasil ya están trabajando en ello. De hecho, toda la información antes mencionada fue compartida por Ricardo Souza, gerente de negocios internacionales de MV Brasil, durante el Health Tech Summit México, celebrado el 11 de mayo en la Ciudad de México.

MV es una compañía enfocada en la tecnología para la salud que desarrolló la aplicación Global Health para concentrar todo el viaje de la atención médica en un solo lugar. El paciente quiere tener todo en su mano, ya no sabe cómo era la vida antes del teléfono, hoy cada vez más necesitamos de una aplicaciones fáciles, rápidas, usables, confiables, para satisfacer nuestras necesidades, eso incluye la salud, dijo Souza.

Aunque el servicio suena sublime, la compañía ha enfrentado algunos retos para hacerlo posible. El principal: que las instituciones de salud pública y privada formen un solo repositorio de historiales médicos de los pacientes que sirva para todos y que los pacientes se conviertan en los dueños de su historia médica.

“Hoy hay un modelo donde la salud es por episodio, el paciente va de un hospital a otro para cada tipo de atención, las cosas no se mezclan. Nosotros queremos que los datos sean continuos, integrados y disponibles para que todos quienes cuiden del paciente puedan tener la información más rápida y que al final el paciente pueda ser beneficiado a través de esta tecnología”, afirmó el directivo.

Pero, añade, “hay un problema cultural, primeramente la parte privada está en el proceso de saber si abrir la información de sus pacientes es benéfico. De la parte del gobierno hicimos muchos acercamientos para tener una historia clínica a través de una plataforma, garantizando la unidad de los datos, pero a nivel federal aún no lo logramos, a nivel provincia hay avances. Los privados aun no quieren subir los datos del paciente, esa es la batalla que estamos teniendo en Brasil”.

¿Es posible una atención médica así en México?

La respuesta corta es sí, sin embargo, hay matices. El aspecto tecnológico no es el impedimento para que en México la atención médica pueda ser integral, universal y desde una sola aplicación. El problema, según los especialistas, es que el sistema de salud mexicano está atomizado tanto en el lado público como en el privado, por lo que el reto es todavía mayor, requiere de voluntades y mucha política.

Andira Borgo, CIO del Centro Médico ABC, considera: “El reto no está si la tecnología está disponible o no, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y estamos haciendo en cada ámbito. Lo que creo que no es posible hoy, por cómo estamos estructurados, es compartir la información entre todos los actores del ecosistema de salud mexicano”.

“La tecnología está dentro de las instituciones, hemos caminado y tenemos varios elementos echados a andar, pero esa promesa (de todos los servicios médicos en una sola plataforma) no se va a capitalizar mientras todos no creemos un ecosistema adecuado, y para eso todavía nos falta, porque nos falta política pública, acuerdo entre las partes. Hay países que han avanzado más como Chile, Colombia, nosotros no estamos ahí y es una deuda con nuestra población hacer algo así y facilitar la salud con más tecnología”.

Fernando Rodríguez, presidente de MAG Medical Group, comenta en el mismo sentido: “Mientras no haya un cambio en el ecosistema de salud tanto público como privado no va a haber una integración universal, ahorita son esfuerzos aislados. Hay desarrollos en México que apuntan hacia eso (una sola plataforma de atención médica), pero mientras no haya un cambio en las instituciones no habrá un avance importante para que haya un ecosistema interconectado”.

Finalmente, Marilú Acosta, CEO y fundadora de Promueve Salud, señala que “hay otro factor bien importante que no tiene nada que ver con la tecnología y tiene que ver con cómo está estructurado nuestro sistema de salud, que es uno de los más complejos a nivel mundial, no necesariamente es de los mejores, pero sí es muy complejo, porque no solo es compartir información de un paciente entre el ABC, MAG, AXA, también es IMSS, ISSSTE, ISSSTE, los estados del país, Pemex, Semar, Bienestar”.

“Cuando tienes tantas etiquetas, poder hacer un juego en común, no quiero decir que no sea posible, pero es bien complicado, y ahí sí nada tiene que ver la tecnología, es mucha política y mucha decisión pública de cómo se otorga la medicina en México”, cierra la especialista.

