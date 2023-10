Olvídense de ‘arrasar’, los fundadores de startups hablan de problemas de salud mental

Jason Gardner, fundador y CEO de la startup de procesamiento de pagos Marqeta, estaba atravesando otro episodio de depresión. Fue a principios de 2016, y le costaba dormir y comer en su casa de Oakland. A veces se limitaba a tumbarse en el suelo y mirar al techo. “Apenas podía levantarme de la cama y no podía sonreír. Sentía que las cosas se desmoronaban a mi alrededor, pero tenía que encontrar los medios para seguir recaudando dinero y construir la empresa”, cuenta. Marqeta estaba a pocas semanas de quedarse sin liquidez.

Él y su esposa Jocelyne habían llegado al límite de sus tarjetas de crédito e incluso estaban pagando la hipoteca con cheques de tarjetas de crédito mientras criaban a su hijo de 15 años y a su hija de 8 años. “A veces no sé cómo sobreviví. No por algo que me hiciera a mí mismo, sino porque mi cuerpo se venía abajo, o mi mente”, dice Gardner. Gardner le dio la vuelta a la empresa, la sacó a bolsa y renunció a su cargo de CEO en enero de 2023.

Hoy habla abiertamente de las dificultades a las que se enfrentó como fundador, un tema del que no se habla lo suficiente, incluso en una época en la que la gente comparte detalles íntimos sobre sí misma en las redes sociales. Casi todos los emprendedores se enfrentan a graves problemas de salud mental. Según una encuesta realizada en abril de 2023 por la organización de investigación Startup Snapshot, el 72% de los fundadores afirma que el trabajo ha afectado a su salud mental.

El 38% ha sufrido depresión, ansiedad, trastorno bipolar, TDAH o abuso de sustancias, según un estudio de 2022 realizado por investigadores. Entre los autores figuran Richard Hunt, profesor de Viginia Tech, y Michael Freeman, psiquiatra que lleva asesorando a emprendedores desde el año 2000. En los últimos cinco años, varios estudios han demostrado que los emprendedores padecen un número significativamente mayor de trastornos mentales que otros grupos de comparación, añade Freeman.

Los fundadores suelen tener miedo de exhibir alguna pizca de debilidad en sí mismos o en sus empresas, en gran medida por temor a cómo eso pueda afectar a la reputación de su startup y a la moral de sus empleados. Ryan Caldbeck, fundador y ex CEO de la fintech CircleUp, recuerda que hace unos años unos inversores de capital riesgo le pidieron que se reuniera con otros CEO cuyas empresas estaban tambaleándose para darles algún consejo. “Fui a tomar un café con el CEO —y recuerdo esto en dos o tres ocasiones— y el CEO se limitaba a hablar de cómo su empresa estaba arrasando, a pesar de que el inversor me acababa de decir que tenían muchos problemas”, dice. “Eso es Silicon Valley en pocas palabras, armar esta fachada”.

En los últimos años, deportistas de élite como Naomi Osaka y Simone Biles, celebridades como Demi Lovato y Selena Gómez y el senador estadounidense John Fetterman han hablado públicamente de cómo afrontar las enfermedades mentales, y los empresarios están empezando a seguir su ejemplo. En febrero de 2022, Pedro Franceschi, cofundador de la nueva empresa de tarjetas de crédito Brex, escribió una conmovedora entrada en su blog sobre sus problemas de salud mental, que le provocaron un ataque de pánico a pesar de que la empresa crecía rápidamente y se estaba convirtiendo en una de las favoritas de Silicon Valley. Unos meses más tarde, Andy Dunn, cofundador y ex consejero delegado de la marca de ropa masculina Bonobos, publicó un libro, Burn Rate: Lanzo una startup y pierdo la cabeza, en el que relata sus sobrecogedores problemas con el trastorno bipolar.

Aunque los entrenadores de rendimiento existen desde hace décadas, el interés por los servicios de salud mental más básicos crece ahora rápidamente. Michael Freeman afirma que habla con inversores de capital riesgo una vez a la semana sobre este tema, mientras que hace unos años no recibía ninguna llamada al respecto. En el informe anual de Andreessen Horowitz sobre las mayores startups y empresas privadas del mercado orientadas al consumidor, publicado en marzo de 2023, la salud mental era, con diferencia, la categoría que más crecía.

Forbes habló con más de una docena de CEOs y con media docena de psicólogos, coaches e inversores de capital riesgo para comprender mejor los problemas de salud mental a los que se enfrentan los fundadores. Desde la terapia y la meditación hasta los grupos de apoyo y una mayor vulnerabilidad ante los empleados, los fundadores están empezando a hablar abiertamente de sus problemas de salud mental y de las estrategias que utilizan para afrontarlos.

DESEQUILIBRIO TRABAJO-VIDA PRIVADA

Una de las partes más duras de dirigir una startup es enfrentarse a un sinfín de problemas desalentadores, que pueden hacer que incluso los buenos momentos parezcan malos. Algunos ejemplos comunes: tienes un desacuerdo importante con tu cofundador; has perdido un cliente importante; uno de tus mejores vendedores se ha ido; hay un grave problema de recursos humanos entre dos empleados; un competidor ha lanzado un nuevo producto prometedor. “Si tu startup está fracasando, parece que alguien te está dando un puñetazo en la cara”, dice Michael Seibel, director general y socio de la aceleradora de startups Y Combinator. “Pero cuando tu startup funciona, también se siente como si alguien te estuviera dando un puñetazo en la cara”.

Las emociones de los fundadores suelen dispararse o desplomarse en el transcurso de una tarde. “Sabía que había altibajos. Lo que no sabía era la frecuencia”, dice Anita Hossain Choudhry, coach ejecutiva y CEO de The Grand, una startup de coaching en grupo. “Puede ocurrir literalmente en cuestión de minutos que digas: ‘Todo es increíble. Todo va genial’. Y luego recibes un correo electrónico y dices: ‘Esto no va a funcionar. Esto es horrible. ¿Por qué estamos haciendo esto?”.

Los emprendedores sienten una intensa presión de sus accionistas, sus clientes y sus propios empleados. “Casi se espera que seas sobrehumano”, dice Aditi Shekar, cofundadora y CEO de la startup de banca digital Zeta. “Hay una presión constante para superar los resultados, ser demasiado comprensivo, demasiado políticamente correcto, demasiado todo. Y no es una presión temporal. Es una presión persistente que invariablemente tiene un costo mental”.

La dinámica social y cultural puede empeorar las cosas. Shekar dice que las mujeres fundadoras se enfrentan a un obstáculo único: se espera de ellas que sean “empáticas, amables, encantadoras y simpáticas, pero al mismo tiempo despiadadas y competitivas”. Ryan Williams, el CEO afroamericano de la plataforma de inversión inmobiliaria Cadre, dice que al crecer no sabía lo que era la depresión o la ansiedad porque el tema nunca surgió. “Hay ciertas comunidades en las que la salud mental es algo que la gente ve —especialmente si reconoces que tienes algunos problemas— como una verdadera debilidad y casi un defecto personal, especialmente en la comunidad negra”, dice. “No quiero generalizar, pero ése fue el caso donde yo crecí y con mi familia”.

El exceso de trabajo suele hacer que los fundadores toquen fondo. Durante sus primeros años como emprendedor, el cofundador de Brex, Pedro Franceschi, sentía el impulso de “ser productivo a cada segundo”. Trabajaba entre 80 y 100 horas a la semana, dormía solo seis horas por noche y se sentía culpable por tomarse vacaciones. En octubre de 2019, Brex había lanzado un nuevo producto importante, una cuenta bancaria para empresas llamada Brex Cash. Pero en lugar de sentirse emocionado, Franceschi se sentía ansioso, y su desesperación culminó en tener un ataque de pánico la mañana después de asistir a una fiesta de Halloween con amigos en Nueva York. Describe la sensación como “bastante desesperada, sobre todo cuando no sabes lo que está pasando… No sabes si te está dando un infarto”.

Un mes después, se tomó una semana libre, desconectó y empezó a sentirse mejor. Empezó a ver a un terapeuta semanalmente y a un psiquiatra trimestralmente, a tomar medicación y a ver a un entrenador cada dos semanas. Hoy duerme entre siete horas y media y ocho horas. “Creo que no sabía dónde estaba el límite para mí” de trabajar demasiado, dice hoy. Su terapeuta le ha ayudado a comprenderse mejor a sí mismo y a entender por qué tiene ciertos sentimientos, y ahora puede reconocer mucho antes los signos de su ansiedad. En noviembre de 2022, Brex anunció Catharsis, una iniciativa destinada a normalizar las conversaciones sobre salud mental y a ofrecer descuentos en servicios de salud mental a los clientes de Brex.

Los momentos en los que coinciden reveses personales y profesionales pueden ser especialmente debilitantes para los fundadores. A mediados de 2016, Ryan Caldbeck, entonces CEO de CircleUp, completó una ronda de despidos después de que la empresa hiciera un giro estratégico. Por aquel entonces, él y su mujer empezaron a tener problemas de fertilidad —querían tener un segundo hijo pero no conseguían quedarse embarazados— y, para colmo, le diagnosticaron un cáncer. A pesar de que un inversionista le dijo que se tomara seis semanas de descanso a finales de 2017, siguió trabajando. “Después de toda una vida esforzándome, me dije a mí mismo que no necesitaba tomarme un descanso”, escribió más tarde en un blog, añadiendo que había sido el mayor error de su carrera.

Al año siguiente, tuiteó sobre cómo no se hablaba lo suficiente de salud mental, escribiendo: “Me siento todo consumido. Todo el tiempo. Me resulta difícil sentirme presente en conversaciones no laborales. Los viernes por la noche, cuando salgo con mi mujer, a menudo me cuesta centrarme en nosotros: mi mente se va al trabajo. Lo odio”. Otro tuit en el mismo hilo decía: “Me siento increíblemente solo. Como CEO es difícil abrirse completamente sobre mi empresa y es difícil encontrar otros CEOs que estén dispuestos a ser vulnerables y hablar honestamente sobre las cosas difíciles.”

En otoño de 2019 llegó la gota que colmó el vaso. Su hija de cinco años le miró y le dijo: “Papá, siempre pareces tan triste”. Ella lo dijo dos veces, y él no pudo sacarse el comentario de la cabeza. Un año después, anunció que dejaba el cargo de CEO.

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA SALUD MENTAL

Existen importantes incentivos financieros para que los fundadores permanezcan en sus empresas. Según un estudio de 2010 del profesor de Babson Joel Shulman, el rendimiento de las inversiones era entre 10 y 20 veces mayor en las empresas públicas dirigidas por fundadores que en las empresas comparables dirigidas por directores generales profesionales.

Ryan Caldbeck afirma que, para prepararse para este duro viaje, los fundadores deben establecer su “infraestructura” de salud mental lo antes posible, sobre todo porque puede llevar tiempo encontrar la ayuda profesional adecuada. “Me gustaría que el mundo tratara la salud mental como la salud dental: de forma preventiva”, afirma Brad Baum, uno de los creadores del Compromiso de Salud Mental de los Fundadores, una iniciativa para desestigmatizar la salud mental y animar a los empresarios y a sus patrocinadores a invertir en la salud mental de los fundadores.

TERAPIAS, COACHING Y MEDITACIÓN

La terapia es una de las formas más populares en que los fundadores empiezan a gestionar su salud mental de forma más proactiva. Para Pedro Franceschi, la terapia es “como tener a un profesional formado que invierte en tu bienestar”. Le ayuda a gestionar el estrés y a responder a preguntas como: “¿Cuáles son tus valores? ¿Quiénes son las personas de las que quieres rodearte?”. Jackie Reses, ex directora de Square Capital y consejera delegada de Lead Bank, se reúne con un terapeuta semanalmente y lleva años haciéndolo. “Es una forma de mejorar la manera en que estás en el mundo y, en última instancia, es el regalo más hedonista que puedes hacerte a ti mismo”, afirma.

Andy Dunn, cofundador de Bonobos, cree que todos los fundadores deberían asistir a terapia durante al menos seis meses cada dos o tres años. También aboga por que las empresas establezcan un estipendio de US $2.000 al año por empleado para gastos de salud mental. “Los porcentajes de reembolso de los seguros son abismalmente bajos”, afirma.

La terapia de pareja también puede ser útil. Hace años, Jocelyne Gardner se sentía frustrada porque su marido Jason parecía estar siempre pensando en Marqeta. “Aunque estuviera allí, muchas veces no estaba allí, su mente estaba en otra parte”, dice. Hicieron terapia Imago, en la que un terapeuta pedía a Jocelyne que respondiera a una pregunta y explicara cómo se sentía. Jason tenía que repetir lo que Jocelyne decía sin hacer comentarios ni reaccionar. “Realmente te ablanda”, dice Jason. “Empiezas a interiorizar de verdad [los sentimientos de la otra persona], porque piensas en lo que ha dicho y casi te pones en su lugar”. Jocelyne dice que la terapia también le ayudó a tener más compasión por la intensa presión que Jason sentía en el trabajo.

Los entrenadores también son muy populares. Caldbeck ve a un coach una vez al mes y a un terapeuta tres veces al mes. Stephany Kirkpatrick, cofundadora y CEO de la empresa de pagos Orum, se reúne con un coach una vez a la semana, y a veces más a menudo. Chris Dean, CEO de la empresa de software bancario Treasury Prime, también se reúne con uno semanalmente. René Lacerte, fundador y CEO de la empresa de tecnología financiera Bill, que cotiza en bolsa, lleva 17 años reuniéndose regularmente con un coach y ha recurrido a la terapia periódicamente, cuando han surgido problemas personales de estrés.

Para los fundadores que eligen entre un coach o un terapeuta, la psicóloga clínica Sherry Walling señala que los coaches empresariales suelen ofrecer “una visión práctica de la mentalidad y el enfoque. Trabajan por el bienestar de la empresa”. Un terapeuta se centra más en “el bienestar del ser humano. Tienen una formación mucho más profunda y prolongada y una visión de cómo los problemas familiares de tu infancia, por ejemplo, afectan a la forma en que diriges tu equipo”. A los terapeutas también se les exige cierta formación (como un máster en asesoramiento), una licencia y un número mínimo de horas de formación clínica supervisada con pacientes. No hay requisitos ni cualificaciones oficiales para ser coach de vida o de negocios.

La meditación se ha convertido en una práctica muy extendida desde hace décadas, y muchos fundadores multimillonarios notables predican sus beneficios, entre ellos Marc Benioff, de Salesforce, el titán de los fondos de cobertura Ray Dalio y Oprah. Jackie Reses, de Lead Bank, medita 20 minutos al día. “Cada vez tengo más gente viniendo a mí de todas partes, y necesito absolutamente el tiempo de inactividad y el silencio para calmar mi cerebro, restablecerlo y volver a un lugar creativo”, dice. Franceschi medita dos veces al día. Ryan Caldbeck y Stephany Kirkpatrick meditan a diario, y Ryan Williams, Director General de Cadre, también intenta hacerlo.

SUEÑO, EJERCICIO Y ESTABLECER LÍMITES

A pesar de la cultura del ajetreo que impregna desde hace tiempo Silicon Valley, donde los fundadores se jactan de dormir cinco horas o menos por noche, ha surgido un nuevo movimiento para dormir más. El libro de 2017 del profesor de neurociencia de la Universidad de California en Berkeley Matthew Walker, Why We Sleep (Por qué dormimos), que contiene numerosas pruebas científicas sobre los beneficios para la salud y la productividad de dormir más de siete horas por noche, ha dado mucho que hablar en los círculos tecnológicos. Soups Ranjan, cofundador y CEO de la startup de prevención del fraude Sardine, y Franceschi dicen que el libro ha tenido un gran impacto en sus vidas. Ocho de los 13 consejeros delegados con los que hablamos para este artículo duermen entre siete y ocho horas cada noche. Mark Zuckerberg también.

Muchos empresarios con los que habló Forbes también hacen ejercicio a diario. René Lacerte, CEO de Bill, hace ejercicio todos los días de la semana entre 30 y 60 minutos —a menudo sale a correr sin auriculares para estimular el pensamiento creativo— y 90 minutos o más al día los fines de semana.

A mediados de 2021, el padre de la Directora General de Zeta, Aditi Shekar, falleció de Covid, y ella empezó a poner más límites. Dio prioridad a ver a la familia más a menudo y dejó de trabajar la mayoría de los fines de semana, lo que, según ella, ayuda a la creatividad y evita que su empresa se convierta en toda su vida. Kathleen Stetson, coach ejecutiva y ex CEO de startups, se deprimió tras el fracaso de su empresa tecnológica en 2017. “Me di cuenta de que el quid de esa depresión era realmente este: Había hecho de la startup mi identidad. Hizo falta que la gente me dijera: ‘Oye, no eres Trill, eres Kathleen’”.

CÍRCULO DE FUNDADORES

Muchos fundadores afirman que los grupos de pares, que les permiten compartir en privado sus tribulaciones con otros emprendedores, son una de las herramientas más útiles que tienen para gestionar la salud mental. Ryan Williams, CEO de Cadre, afirma que estos grupos fueron fundamentales para él durante los primeros meses de cierre de Covid en 2020, cuando todo el mundo se estaba adaptando al trabajo remoto y el asesinato de George Floyd puso de relieve las injusticias sociales contra los estadounidenses de raza negra.

La empresa de capital riesgo QED, centrada en la tecnología financiera, celebra una conferencia anual para emprendedores en los que ha invertido, y una de las sesiones consiste en reunir a todos los fundadores en una sala, hacer salir a todos los inversores y cerrar las puertas. Un moderador externo guía la conversación. “Son muy útiles”, afirma Chris Dean, Consejero Delegado de Treasury Prime.

Organizaciones de miembros como YPO (Young President’s Organization) y The Grand crean grupos de pares en los que fundadores, ejecutivos y empleados pueden debatir abiertamente los retos a los que se enfrentan.

ABRIRSE A LOS EMPLEADOS

Cada empresario se siente más o menos cómodo mostrando su vulnerabilidad a sus empleados. “Durante los primeros cinco años de director general, me cerré bastante en cuanto a lo que expresaría sobre mis miedos e inseguridades, profesional y personalmente”, dice Ryan Caldbeck. “Ese fue uno de los muchos factores que contribuyeron a la soledad y la depresión”. Desde entonces ha descubierto que abrirse más -por ejemplo, decir algo como: “Me preocupa que no hayamos dado en el clavo con nuestra estrategia, y estoy decidido a hacerlo”- le ayuda a generar confianza y a sentirse más conectado con sus colegas.

Nigel Morris, socio director de QED y cofundador de Capital One, afirma que ser vulnerable con los empleados les demuestra que eres real y auténtico. “La vulnerabilidad es un punto fuerte”, afirma. Decir: ‘No sé qué hacer’, ‘Estoy confuso’ o ‘Estoy preocupado’ no fomenta la debilidad, fomenta la lealtad y el compromiso”.

Andy Dunn cree en la ” difusión vulnerable selectiva y estratégica”. Sugiere a los fundadores que aprovechen oportunidades como un breve correo electrónico o una charla junto a la chimenea para hablar de un reto en el que estén trabajando. “Puede ser rápido, pero luego hay que seguir adelante y volver al trabajo”, afirma.

Dunn da un ejemplo de correo electrónico que puede escribir un fundador: “Podrías decir: ‘Oye, si te das cuenta de que estoy un poco bajo de energía, es porque estoy en un momento un tanto bajo. Tengo un historial de depresión, tomo medicamentos y voy al médico. Pero lo estoy superando, y estoy muy agradecida por el trabajo que todos ustedes están haciendo. Gracias por recoger y operar a un nivel tan alto, y pronto volveré a estar con ustedes’”.

“La gente quedará fascinada” cuando hagas esto, dice Dunn. “Y acabas de crear un espacio seguro para que cualquier persona de la organización experimente compartiendo sus propios sentimientos”. Añade que, al mostrar esa vulnerabilidad, es importante compartir simultáneamente el plan de acción para afrontar el reto.

En cierto modo, los fundadores son más responsables ante los inversores de capital riesgo que les respaldan que cualquier otra persona, por lo que los VC “tienen la voz más alta en la sala”, dice Brad Baum, cocreador de Founder Mental Health Pledge. Una de las cosas que pueden hacer los inversionistas es simplemente ponerse en contacto con los empresarios y preguntarles cómo les va un día determinado. Nigel Morris dice: “Se trata de llamar a la gente y decir: ¿Cómo te sientes? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo estás personalmente?”.

En 2018, la firma de capital de riesgo Felicis, con sede en Silicon Valley, puso en marcha el programa “1% Founder Development Pledge”, por el que, por cada cheque de inversión inicial que emite para una startup, Felicis añade un 1% en capital no dilutivo que los fundadores pueden destinar a gastos de salud mental. Más de 50 fundadores se han acogido a este programa, afirma Dasha Maggio, codirectora ejecutiva de Felicis, creadora y directora del programa.

Seven Seven Six, la empresa de capital riesgo de Alexis Ohanian, ha lanzado desde entonces su propio giro a la iniciativa de Felicis, creando un “Compromiso del 2% para el crecimiento y el cuidado” en el que la empresa invierte un 1% además de cada cheque inicial para el “crecimiento personal del fundador” y otro 1% para el cuidado. Brad Baum y Naveed Lalani, cocreador del Compromiso de Salud Mental de los Fundadores, han intentado animar a más empresas de capital riesgo a que hagan lo mismo, pero el programa del 1% no ha sido ampliamente adoptado, probablemente porque se considera demasiado caro.

Los propios fundadores han empezado a tomar medidas para apoyar la salud mental de sus empleados. La startup de pagos Orum da a sus empleados el primer viernes de cada mes libre para un “viernes de salud mental”. Los empleados siguen atendiendo a los clientes, pero no atienden llamadas de ventas o reuniones externas, y se mantienen alejados del correo electrónico y Slack, dice la CEO Stephany Kirkpatrick. La empresa también cierra sus oficinas entre Navidad y Año Nuevo, y paga el 100% del seguro médico de sus empleados. En Treasury Prime, Chris Dean anima a los empleados a hablar si tienen problemas de salud mental y a veces les dice que se tomen un par de días o una semana de vacaciones, y vuelven sintiéndose mejor, dice.

AMIGOS, PASEOS POR LA NATURALEZA Y PSICODELIA

El psiquiatra Michael Freeman afirma que es fundamental mantenerse cerca de los amigos y la familia para contar con una sólida red de apoyo social de personas que no estén relacionadas con tu negocio. Añade que “la exposición regular a entornos naturales más primitivos, como montañas, ríos y arroyos” puede tener un efecto reconstituyente y eleva la creatividad.

El uso de drogas como el MDMA (también conocido como éxtasis o molly), la psilocibina (setas mágicas) y la ketamina para controlar la salud mental es una tendencia reciente. “Muchos de mis clientes empresarios están interesados en hablar del uso de psicodélicos, tanto en la optimización mental como en el tratamiento”, dice la psicóloga Sherry Walling. “Ya está ocurriendo mucho en Silicon Valley”. Ella utiliza ocasionalmente la psicoterapia con ketamina con sus pacientes y espera que la MDMA y la psilocibina acaben siendo aprobadas por la FDA para uso médico.

Los directivos con los que hemos hablado para este artículo afirman que no han probado a utilizar ninguno de estos fármacos para mejorar su salud mental, pero tampoco los descartan. Franceschi dice que es consciente de la amplia investigación que se está llevando a cabo en este campo, y que le parece interesante y prometedora. Caldbeck dice que conoce a gente que las ha probado, y que “deliran con los efectos”. Al parecer, Elon Musk ha utilizado la ketamina para tratar la depresión (no respondió a la solicitud de comentarios de Forbes). En junio tuiteó que la ketamina “ocasionalmente es una mejor opción” para tratar la depresión que los antidepresivos ampliamente recetados en el mercado.

Walling advierte que los riesgos de usar estrategias experimentales son que “a veces se convierten en estrategias caseras… cuando se hacen mal, algunos de estos medicamentos pueden ser realmente problemáticos”. Michael Seibel, socio de Y Combinator, también señala los riesgos: “Tus mecanismos para afrontar el estrés no pueden ser más perjudiciales que el estrés”. Tienen que mejorar tu salud tanto a corto como a largo plazo.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

