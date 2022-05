Se han informado en Europa más de 100 casos de viruela del mono, una infección viral más común en África occidental y central, y las autoridades alemanas describen el brote como el más grande visto alguna vez en la región.

Países como Reino Unido, España, Portugal, Bélgica, Francia, Estados Unidos y Australia han confirmado casos.

Identificada por primera vez en monos, esta viruela generalmente se propaga a través del contacto cercano y rara vez se ha propagado fuera de África, por lo que esta serie de casos ha generado preocupación.

Sin embargo, los científicos no esperan que el brote se convierta en una pandemia como el Covid-19, dado que el virus no se propaga tan fácilmente como el SARS-COV-2.

La viruela del mono suele ser una enfermedad viral leve, caracterizada por síntomas de fiebre, así como por un sarpullido distintivo.

“Con varios casos confirmados en el Reino Unido, España y Portugal, este es el brote de viruela del mono más grande y más extendido jamás visto en Europa”, dijo el servicio médico de las fuerzas armadas de Alemania, que detectó el viernes su primer caso en el país.

Fabian Leendertz, del Instituto Robert Koch, describió el brote como una epidemia.

“Sin embargo, es muy poco probable que esta epidemia dure mucho. Los casos se pueden aislar bien mediante el rastreo de contactos y también hay medicamentos y vacunas eficaces que se pueden usar si es necesario”, dijo.

No existe una vacuna específica para la viruela del mono, pero datos muestran que las vacunas que se usaron para erradicar la viruela tienen a un 85% de eficacia contra este tipo de enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lee más: Número de casos de viruela del mono en Reino Unido se duplica y llega a 20

Brote de viruela del mono en Europa es el más grande en la región: casos superan los 100

Desde 1970, se han informado casos de viruela del mono en 11 países africanos. Nigeria ha tenido un gran brote desde 2017, en lo que va del año ha habido 46 casos sospechosos, de los cuales 15 se han confirmado, según la OMS.

El primer caso europeo se confirmó el 7 de mayo en un individuo que regresó a Inglaterra desde Nigeria. Desde entonces, se han confirmado más de 100 casos fuera de África, según un rastreador de un académico de la Universidad de Oxford. So far we counted 66 confirmed and suspected cases of #monkeypox across 5 countries. Downloadable list of cases + additional metadata and sources here:https://t.co/zeTmq4AR31



Collaboration w/ @johnbrownstein @davidmpigott @kara_sewalk @globaldothealth @healthmap— Moritz Kraemer (@MOUGK) May 18, 2022

Muchos de los casos no están vinculados a viajes al continente. Como resultado, la causa de este brote no está clara, aunque las autoridades sanitarias han dicho que potencialmente existe algún grado de propagación comunitaria.

En Reino Unido, donde ahora se han confirmado 20 casos, la Agencia de Seguridad de Salud dijo que los casos recientes en el país fueron predominantemente entre hombres que se identificaron a sí mismos como homosexuales, bisexuales u hombres que tienen sexo con hombres.

Los 14 casos en Portugal que se detectaron en clínicas de salud sexual también son en hombres que se identifican a sí mismos como homosexuales, bisexuales u hombres que tienen sexo con hombres.

Es demasiado pronto para decir si la enfermedad se ha transformado en una de transmisión sexual, dijo Alessio D’Amato, comisionado de salud de la región de Lazio en Italia. Hasta el momento se han reportado tres casos en el país.

El contacto sexual, por definición, es contacto cercano, agregó Stuart Neil, profesor de virología en Kings College London. “Creo que la idea de que hay algún tipo de transmisión sexual en esto es un poco exagerada”, dijo.

Los científicos están secuenciando el virus de diferentes casos para ver si están relacionados, dijo la OMS. Se espera que la agencia proporcione una actualización pronto.

Con información de Reuters.

Te puede interesar: Siete preguntas para entender qué es la viruela del mono y cómo actuar