Buró de Crédito: lo que todos deberíamos de saber

Todos hemos escuchado hablar de Buró de Crédito, se dicen cosas buenas, malas, pero ¿cuál es la realidad? En +Dinero de Forbes México, invitamos a Wolfgang Erhardt, vocero nacional de Buró de Crédito, para que nos contara desde el origen de Buró de Crédito (allá por 1800), hasta los mitos que debemos dejar de creer en torno a su funcionamiento.

¿Te perdiste la entrevista? Checa aquí el video completo donde charlamos de todo eso en menos de 20 minutos.

Si quieres leer directamente lo que comentamos, aquí te lo compartimos:

Forbes México: ¿Cómo nació Buró de Crédito?

Wolf Erhardt: Los Burós de Crédito nacieron por el año de 1800 en Estados Unidos, ya son antiquísimos. De hecho, hubo expresidentes de Estados Unidos que fueron directores de los Burós de Crédito allá; pero déjame irme un poquito al momento de que están colonizando Estados Unidos. Cuando la gente empezó a llegar y empezó hacer sus pueblos, dar crédito era súperfácil porque la gente se conocía entre ellos, entonces sabías perfectamente quién era tu vecino, cómo le estaba yendo en los negocios y podías prestar sin problema

El reto fue cuando esos pueblos se convirtieron en ciudades, ya no conocías bien a las personas, entonces había un edificio donde tenías que ir a consultar un libro para saber si había algún antecedente crediticio de la persona que estaba buscando crédito o a veces había personas que leían los nombres y si pagaban bien sus créditos, entonces tú ibas apuntándole. Cuando esas ciudades se volvieron mucho más grandes, el reto fue mucho mayor, ya no había ese tipo de centrales; imagínate los tamaños de esos libros que ibas a tener que consultar, era imposible.

Lo bueno es que llegó la tecnología junto con el crecimiento de estas ciudades y finalmente empezamos a tener información electrónica, que hoy en día se consulta en menos de un segundo; así de rápido cuando tú consultas un historial crediticio, nosotros jalamos la información de la base de datos y creamos en ese momento de todas las piezas diferentes tu reporte de crédito especial.

Aquí en México, Buró de Crédito es muy nuevo, apenas tenemos 26 años de operación y en este país nacimos a partir del Error de Diciembre, en ese momento donde no había Buró de Crédito había muchas personas y empresas que no pagaban bien, entonces el crédito se encarecía, porque era de mucho riesgo darlo. Vamos a poner un ejemplo, si en los años 80 pidiéramos una tarjeta de crédito en sucursal como lo hacemos hoy en día, pues hoy en día checan el Buró instantáneamente y te dan una decisión.

Pero en los 80, alguien de la sucursal tenía que ir a tu casa a ver si existía el domicilio, si existía el domicilio, si la persona tenía ingresos, de cuánto, si era un buen pagador o no o si cometía fraudes. Entonces había muchos riesgos, y entonces el crédito era pequeño y caro.

Así el gobierno se preguntó cómo podemos hacer que el crédito crezca, que la cartera vencida se vuelva más chica y que empiece a fluir el crédito, porque es muy importante el crédito para ti y para mí, pero también para las empresas que prestan. Ellos utilizan el crédito para comprar maquinaria, insumos y es necesario; el propio gobierno también necesita créditos. Así vieron hacia Estados Unidos y se dieron cuenta de que ahí si había mucho crédito y además barato.

Trajeron su modelo acá y nació la primera Sociedad de Información Crediticia que se llama TransUnion de México, TransUnion es uno de los pioneros en burós de crédito a nivel global, nacido en Estados Unidos.

TransUnion tenía los reportes de las personas físicas como tú y como yo, y un poquito más adelante un par de años después, nace otra Sociedad de Información Crediticia que se llama Dun & Bradstreet que también forma parte de Buró de Crédito, Dun & Bradstreet también es una empresa que nació en Estados Unidos y ahí guardamos los reportes de crédito de las personas físicas que ya tienen actividad empresarial o persona moral, así que esta dos sociedades de información crediticia juntas son Buró de Crédito, un descendiente directo de los pioneros norteamericanos que crearon los burós de crédito.

Forbes México: ¿Cómo funciona Buró de Crédito?

Wolf Erhardt: Es muy fácil, si tú eres una empresa un ente que da crédito (no importa tu tamaño), mientras seas legalmente constituido, tengas actividades crediticias o similares al crédito puedes trabajar con el Buró. Tenemos microempresas que dan un crédito al año, uno nada más, y hay otros, como los bancos, que dan crédito todos los días. Entonces el Buró de Crédito es realmente para todo tipo de empresas.

Con esta información que ellos generan a partir de que dan crédito, nos reportan: “le dimos un crédito a esta persona, a esta empresa, a este gobierno” y mes a mes me van a decir también si están pagando ese crédito bien para quedar bien en el Buró o si tienes algún tipo de retraso.

No hay “listas negras” en el Buró, como tal el Buró tú lo construyes con las experiencias que tú quieras; es un poquito como construiste tu boleta de calificaciones en la escuela o en la universidad, ¿estudiaste? Vas a tener “MB” muy bien; ¿no estudiaste y no pusiste atención en la clase? quizá no vas a pasar, ¿estás de acuerdo?

Ahora las calificaciones de la escuela se quedan tal cual como están, ya no se pueden cambiar, pero el Buró de Crédito se actualiza por lo menos una vez al mes, así que, si tuve un error en el pasado, siempre puedo hacer cosas buenas para componer mi reporte de crédito y pasar a la lista verde (que es donde tú quieres estar) con puras palomitas verdes de buen pagador.

Forbes México: ¿Qué es y cómo funciona Mi Score?

Wolf Erhardt: El score no es más que tu reporte de crédito metido en una licuadora matemática y de ahí nos sale este velocímetro cuya velocidad más baja es 400 puntos score (en color rojo), esto que significa que hay altas probabilidades de que esta persona tenga un atraso de 90 días o más en el próximo año, es un medidor de riesgo.

A partir de 650 puntos score dejas los tonos rojos, amarillos y entras a lo verde, (justamente tú quieres estar ahí). El máximo es 850 puntos score que es ser un Dios.

Yo no tengo 850 por si se estaban preguntando en casita y tú me podrías decir pero Wolfgang tú eres el vocero del Buró de Crédito, ¿cómo no tienes 850 puntos?, ¿cuántos tienes? Yo tengo 730 puntos score porque tengo créditos abiertos y como mis ingresos no son infinitos, cada crédito que tengo me resta capacidad para nuevos créditos; soy de mayor riesgo, si yo cerrara mi crédito hipotecario y el crédito del coche, tendría más dinero para otras cosas y mi score subiría.

Cosas buenas suben tu reporte de crédito en nivel y también en tu score, cosas buenas es pagar y hay diferentes formas de pagar, lo mínimo que tenemos que hacer es pagar el mínimo y a tiempo, si podemos pagar más del mínimo, está perfecto.

Otra cosa importante que a veces la gente no sabe, es ¿cómo utilizo las líneas de crédito que ya tengo? Como la tarjeta de crédito, por ejemplo, yo el otro día hice una compra bastante fuerte y me gasté el 60% de mi línea de crédito (renovación de seguros amigos, es caro, pero hay que hacerlo).

¿Qué debería yo de hacer antes de pedir un crédito? Bajar este nivel de endeudamiento en mi tarjeta, porque si yo tuviera un nivel de deuda de 50% hacia arriba en mi tarjeta de crédito, mientras más me acerque al tope, más vivo del crédito y la probabilidad de que incumpla es más grande, mientras que si lo tengo por debajo del 50%, entonces lo uso como método de pago, soy de menos riesgo.

Ahora ¿qué baja el scorte? El score baja con las cosas que son riesgosas, como no pagar, generar quebrantos, pedir crédito como “loco” porque tendrías mucho apetito hacia el crédito e inclusive a generar fraudes. Entonces pide tu reporte de crédito, hazlo con el score y ve dónde estás; si estés en verde ¡fabuloso!, hay altas probabilidades de que te den tu crédito y además con buenas comisiones por ser de bajo riesgo.

Si estás por debajo de los 650 puntos, entonces hay cosas que mejorar, yo recomiendo usar el servicio gratuito de “Tu Asesor” en la página web del Buró de Crédito para que el Buró te diga exactamente qué tienes que componer en tu reporte para que este se vea mejor y, por ende, también tu score se recupere y pases a lo verde.

Forbes México: ¿Cómo localizo al asesor virtual, qué debo de hacer?

Wolf Erhardt: hay muchas páginas de internet piratas, así que pongan mucha atención porque solo hay una buena: www.burodecredito.com.mx, ahí puedes pedir tu reporte de crédito con o sin score, puedes pedir el servicio gratuito de tu asesor, es más, si quieres el servicio gratuito de “Alértame” que te avisamos de cambios o consultas hechas a tu Buró, ahí también lo pueden encontrar.

El servicio de asesor no está disponible por teléfono, pero nuestro personal siempre está ahí para apoyarte en caso de que no entiendas tu reporte de crédito especial, también nos pueden llamar y hay dos números para la Ciudad de México y área metropolitana es el 55 5449 4954 o también tenemos uno gratis el 800 640 79 20 y ahí te podemos atender.

Yo creo que todos debemos de tener curiosidad de saber que está reportándose en mí buró y cómo lo tenemos reportado, porque si hubiera un error puedes ingresar una reclamación, dos al año son totalmente gratis.

El reporte siempre tiene que estar listo para pedir un crédito, porque nuca sabes cuándo va llegar una buena oportunidad y necesitas el crédito para usarla o Dios no quiera una emergencia y necesitas de una línea de crédito para salir adelante.

Forbes México: ¿Cuáles son los principales mitos que debemos dejar de creer sobre Buró de Crédito?

Wolf Erhardt: Yo creo que el más grande es que somos una “lista negra de deudores”, cuando todos vamos a estar en el Buró a partir del momento en que pedimos un crédito. Si estamos bien o estamos mal, dependerá de nosotros.

El otro, es que nunca vas a salir del Buró de Crédito, eso no es verdad. La ley que nos regula y reglas de Banco de México ponen los criterios para que se elimine la información.

La ley es complicada amigas y amigos, yo lo que les recomiendo es que vean su reporte de crédito en la sección “Resumen de Créditos” ahí podrán ver todos los financiamientos, aquellos que digan crédito cerrado en la penúltima columna podrán observar la fecha estimada de eliminación con mes y con año.

Cuidado porque hay defraudadores allá afuera que dicen sacarte del Buró de Crédito a cambio de dinero, no lo van a lograr, te van a robar tu dinero y tus datos personales servirán para robarte tu identidad.

Y otro mito es que somos un ente de gobierno, la verdad es que no, todos los burós de crédito del mundo son empresas privadas y ustedes tienen que tener toda la certidumbre de que la información está bien resguardada en Buró.

Por ser un ente regulado también estamos auditados externamente e internamente y por los propios reguladores. Asimismo, Buró de Crédito tienes todas las Isos posibles en este mundo, sobre temas de seguridad, calidad de la información, la continuidad, etcétera, por eso nunca van a escuchar un escándalo relacionado a la base de datos del Buró.

Entonces tú das la autorización para que tu información entre ahí, ¡claro! Porque pides un crédito, das la autorización para que te consulten, tu información está segura aquí y tú controlas quien tiene acceso a ella.

Forbes México: ¿Qué mensaje final compartirías con nuestros amigos lectores?

Wolf Erhardt: Una cosa bien importante, para tener una buena experiencia utilizando el crédito haz tu presupuesto, ingresos contra gastos, cuánto te sobra, no te pases de ese sobrante, porque si no, no vas a poder pagar bien tus créditos y vas a “lastimar” tu reputación. Además, si no pagas, vas a generar intereses moratorios y tu deuda se vuelve más grandota. Todo aquel que hace un buen presupuesto (y lo pueden leer también en los artículos de +Dinero de Forbes de cómo hacerlo) porque es bien fácil, ninguno de los que hace el presupuesto tiene problemas, aún cuando les llega una emergencia porque el presupuesto también tiene elementos de ahorro, inversión, seguros, etcétera