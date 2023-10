Camisetas, discos, pósters: Spotify lanza hub con mercancía oficial de artistas

Una vez dominando el mercado del streaming, Spotify ahora habilitó una sección para la venta de mercancía oficial de tus artistas favoritos. Camisetas, discos, pósters, audífonos, cubiertas de celular, libretas, sudaderas, llaveros, gorros, gorras, shorts, coleccionables, bolsas, todo tipo de mercancía oficial está a la venta ahora desde la aplicación de streaming.

Se trata de un nuevo centro de productos oficiales que lanzó Spotify este lunes y que responde a una de las prioridades de los artistas en la plataforma: poder vender su mercancía oficial a través de la aplicación, ya que la sola reproducción de sus canciones, aunque sean millones de veces, no representa el mayor negocio para la industria musical.

Lee también:

Spotify prueba la función de traducción de voz para podcast; busca globalizar más su audiencia

Sin embargo, la compra no se realiza directamente en la aplicación de Spotify. Si bien se creó la sección Merch for you, los fanáticos que quieren comprar una camiseta de, Taylor Swift, por ejemplo, son redirigidos a la página web de Spotify (donde pueden explorar con más mercancía) y luego, si desean concluir la adquisición, son llevados nuevamente a los sitios oficiales de los artistas.

Spotify no se lleva parte de las ventas de mercancías oficiales, pero esto funciona más allá que solo un escaparate. Ante las pocas ganancias que se llevan los artistas por la reproducción de su música, la app pretende contentar a la industria facilitando la venta de mercancía oficial y permitiendo que la ganancia vaya íntegra para los artistas. Una forma de compensarlos y mantenerlos contentos.

Te interesa:

Spotify sube los precios de sus planes de suscripción en México

“Cuando sale un nuevo merchandising, los fans no lo dudan. Hemos visto que en los días y semanas posteriores a que un artista lance camisetas, bolsos, gorras, vinilos y más, los fanáticos acuden en masa a sus perfiles de Spotify para obtener las novedades. Así que para dar a los fans lo que quieren, y hacer que sea más fácil que nunca para los oyentes navegar y comprar merchandising de sus artistas favoritos, presentamos un Merch Hub dedicado en la aplicación Spotify”, anunció la empresa este lunes 16 de octubre.

La forma más fácil de acceder a la mercancía oficial de un artista en concreto es ir a su perfil de Spotify y luego explorar la pestaña de merch, ya que en la barra de búsqueda todavía no aparece ningún resultado si tecleas la frase Merch for you. No obstante, en los módulos de géneros musicales y listas de reproducción sugeridos por Spotify puedes encontrar uno que dice merch.

“Anteriormente, hacíamos que el merchandising de los artistas estuviera disponible en los perfiles de los artistas individuales, en la vista de reproducción en curso y en las páginas de lanzamientos. En lugar de tener que buscar artista por artista, esta actualización hace que sea más fácil que nunca acceder a todo el merchandising de artista en un solo lugar. Desde el centro, puede navegar, hacer clic en los artículos disponibles para obtener más información y luego comprar a través de la tienda Spotify del artista, impulsada por Shopify”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado