‘Canelo’ Álvarez retiene títulos supermedianos tras derrotar por decisión a Ryder

Luego de 12 años sin boxear en Jalisco, Saúl “Canelo” Álvarez retuvo sus cuatro títulos de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial y Federación Internacional de Boxeo, tras derrotar por decisión unánime de los jueces al británico, John Ryder.

El pugilista mexicano llevó el encuentro a los 12 rounds ante 50 mil asistentes al Estado Akron de las Chivas de Guadalajara.

“Es un gran peleador, me gustó mucho, me encantó darle este espectáculo a la gente, estoy muy agradecido con todos, en especial con los niños, algún día estuve como ellos y tuve el sueño de estar aquí, pero nunca me imaginé esta magnitud. Los sueños se cumplen y hay ‘Canelo’ para rato”, dijo Álvarez tras conocer el resultado de los jueces.

Los jueces votaron a favor del jalisciense 120-107, 118-109 y 118-109.

En Guadalajara, su ciudad de nacimiento, “Canelo” fue dueño del combate de principio a fin, aunque no pudo cumplir su objetivo de lograr el nocáut 40 de su carrera profesional.

Después de un primer asalto de pocos golpes, el tapatío comenzó a sacar ventaja con buenas combinaciones desde la media ante un rival con poca iniciativa.

En el tercer asalto Ryder comenzó a sangrar de manera profusa y en el cuarto sufrió los golpes rectos, el jab y los golpes al estómago del monarca.

Álvarez se destapó en el cuarto, con el ‘swing’ y combinaciones a la anatomía de Ryder, que quedó vulnerable y fue castigado con un recto de izquierda causante de una cuenta de protección. Insistió el mexicano en derribar al rival, que se escapó.

La pelea llegó a la mitad con un desequilibrio de fuerzas; por cada dos golpes aterrizados por el campeón, el retador llevaba un impacto.

Tinto en sangre, Ryder aguantó, castigó al “Canelo” en el sexto pero recibió respuesta del mexicano que aumentó su ventaja en la tarjeta de los jueces.

Cuidadoso con la defensa, con su guardia cerrada, Saúl esperó el momento para derribar al británico, con aguante y gran corazón, a pesar del derrame de sangre que embarró el rostro del campeón y también la lona.

El octavo round terminó con una caída del aspirante al título, por un tropezón luego de una ofensiva del “Canelo”, convincente en su regreso al cuadrilátero.

Después de dominar en los dos primeros minutos del noveno asalto, Álvarez estremeció dos veces a Ryder con un par derechas; el británico aguantó y dio muestras de pundonor con par de impactos de zurda, a pesar de estar liquidado.

“Los puedes noquear”, le dijo al mexicano su entrenador Eddy Reynoso, a falta de dos rounds. En el undécimo “Canelo” volvió a ser superior, pero no pudo derribar al resistente Ryder que se mantuvo de pie al concluir el duodécimo.

“Canelo” llegó a 59 triunfos, 39 por nocáut, con dos derrotas y dos empates y Ryder sufrió su sexto revés con 32 victorias, 18 por la vía rápida.

“Fue una responsabilidad pelear ante mi gente que es muy especial para mi; con disciplina, pude entregar una gran noche; Ryder en un gran guerrero”, dijo el campeón.

Antes, el mexicano Julio César “Rey” Martínez derrotó por nocáut en 11 asaltos al panameño Ronal Batista y retuvo la faja de campeón de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo.

